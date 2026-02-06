  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за пять часов 17 дронов ВСУ над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации
    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
    Вожатые в элитном детском лагере заставляли подростков инсценировать Холокост
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    Мишустин назвал главного партнера России в Латинской Америке
    Судья из Тамбова вынесла десять приговоров, находясь на пляже в Сочи
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    6 февраля 2026, 01:25 • Новости дня

    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России

    Tекст: Катерина Туманова

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Президент Эстонии Алар Карис своими заявлениями о поддержке прямых переговоров между ЕС и Москвой вызвал резкую критику со стороны правительства одной из самых радикально настроенных по отношению к России стран Евросоюза, пишtт Bloomberg.

    На пресс-конференции в Таллинне 5 февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что прямые переговоры с Россией «неуместны», добавив, что «в случае с Россией работает только давление». По его мнению, слова Кариса о неучастии Евросоюза в переговорном процессе по Украине ошибочно, указав, что ЕС продолжает контактировать с Киевом.

    По мнению издания, несмотря на то, что пост президента Эстонии символический, отрицательная реакция на предложение Карис отражает распространенное беспокойство в прибалтийских странах, где идея возобновления диалога с Россией стала табу.

    Напомним, помимо инициативы о возобновлении контактов с Москвой Карис допустил временный отказ Киева от территориальных претензий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, политики в Латвии и Эстонии выступили за прямые переговоры с Россией. Захарова объяснила инициативу прибалтийский стран сесть за стол переговоров с Россией усталостью от сидения «под столом».

    Германский политолог Александр Рар объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – указал Рар.

    5 февраля 2026, 10:09 • Новости дня
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у главы евродипломатии Каи Каллас, напомнив о советском прошлом её семьи.

    Володин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания Каллас о якобы нападении России, заявив, что ее позиция и исторические суждения вызывают вопросы.

    Он отметил, что Каллас вновь сделала заявления, не соответствующие здравому смыслу и историческим фактам.

    «Все идет из детства. Мечтающая поумнеть глава Евродипломатии Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам», – подчеркнул Володин. В частности, он обратил внимание на то, что Каллас обвинила Россию в том, что она за последние 100 лет якобы нападала по меньшей мере на 19 стран, но не представила никакого списка, так как, по его словам, такого списка не существует.

    Володин также напомнил, что, по его мнению, Россия никогда не начинала войн, а лишь завершала их. Он обратился к биографии Каллас, отметив, что ее отец был высокопоставленным партийным деятелем Эстонской ССР и членом КПСС, а сама Каллас, возможно, не учила историю из-за положения своей семьи. По словам Володина, попытки Каллас дистанцироваться от прошлого ее родителей приводят к антироссийским заявлениям, а рекомендации о санкциях и обвинения в адрес СССР и России, по его мнению, «выдуманы».

    Спикер Госдумы также предположил, что все эти взгляды и заявления Каллас связаны с детскими психологическими проблемами и рекомендовал ей обратиться к врачу.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Ранее Каллас сообщила, что после завершения нынешней работы станет очень умной, благодаря увлечению чтением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    Комментарии (7)
    5 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией

    Захарова: Латвии и Эстонии надоело сидеть под столом

    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью от нахождения «под столом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости».

    «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – отметила Захарова.

    Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выразили поддержку инициативе по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Комментарии (12)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой

    Политолог Рар: Европа с инициативой переговоров с Россией бежит за уходящим поездом

    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    @ Tartu PM/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе нарастает дипломатическая активность вокруг украинского урегулирования, но единства в подходах пока нет, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее советник Эммануэля Макрона, по информации СМИ, совершил визит в Москву, а Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией.

    «Все больше европейских политиков начинает понимать, что победы Украины на поле боя не случится, а значит, надо завершать конфликт и договариваться о мире. Европа сейчас намерена во что бы то ни стало поучаствовать в мирной дипломатии, ведь в противном случае договоренность будет достигнута без них. А им не хочется, чтобы судьбу системы безопасности решали только Россия и США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он указал, что на этом фоне происходит сразу несколько событий: лидеры Прибалтики, опасающиеся разлада внутри ЕС, «побежали за уходящим поездом»; Эммануэль Макрон активно заговорил о необходимости переговоров с Москвой, и его поддержала премьер Италии Джорджа Мелони; Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году и таким образом лишил Владимира Зеленского последнего козыря.

    «Вместе с тем, Европа не хочет терять Украину. И Брюссель, и Вашингтон готовы вкладывать большие деньги в восстановление страны», – добавил собеседник. По мнению эксперта, европейцы на вероятных переговорах с Россией попытаются «побороться за свои интересы». «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – детализировал Рар.

    Политолог отдельно обратил внимание на позицию Германии: «власти вместе с руководством Еврокомиссии по-прежнему выступают против контактов с Москвой, но при возможности выдвинут своего «кандидата» на переговоры, чтобы не оставить арену одному лишь Макрону». «Мерц будет соперничать с французским президентом за лидерство в дипломатии. Другое дело, что Берлин не хочет пока соглашаться с полной или частичной победой России, но понимание заканчивающихся сил на Украине преобладает», – пояснил аналитик.

    По его прогнозам, европейцы, в том числе и немцы, постепенно начнут процесс «спасения собственного лица». «Идут споры между политиками о кандидатуре переговорщика: кто из них настолько важный, компетентный и еще не утерял полностью связей с Кремлем. Между тем, Дональд Трамп с удовольствием наблюдает за этими процессами со стороны», – сказал спикер. А Зеленский в этой поворотной политике остается проигравшим, добавил он.

    «Как бы то ни было, позиция Москвы остается незыблемой: НАТО не может усиливать свое присутствие на границах РФ. Этот пункт будет главным на переговорах, и тут, как мне кажется, опять все зависит от американцев», – заключил Рар.

    3 февраля в Москву приезжал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. По информации источника Reuters, среди официальных лиц, с которыми виделся дипломат, был помощник президента России Юрий Ушаков. Целью встречи было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине.

    Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что ведется подготовка к «возможному обмену репликами» с российским президентом Владимиром Путиным. На этом фоне Рига и Таллин призвали к возобновлению диалога с Москвой. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом политики сообщили в интервью Euronews.

    Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.

    «Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет [за столом переговоров]», — сказал эстонский лидер. Силиня также поддержала идею о переговорах, но заявила, что Европа по-прежнему должна оказывать давление на Россию. Она предложила на должность спецпосланника лидеров Германии, Франции или Британии.

    В середине января издание Politico сообщало, что среди возможных кандидатов на эту роль рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление представителей Латвии и Эстонии. «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – сказала она РИА «Новости».

    Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что заявления лидеров европейских стран о необходимости диалога с Россией звучат несерьезно. «Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую … если есть интерес серьезный, то надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Москвой и почему Стубб не годится на эту роль.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 10:14 • Новости дня
    Финляндия попросила США не упоминать пятую статью НАТО в гарантиях Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финское руководство просит американских коллег воздержаться от приравнивания гарантий безопасности для Украины к статье 5 натовского устава, которая предусматривает коллективную оборону в случае атаки на одного из членов, пишут СМИ.

    Такая риторика может подорвать пункт о взаимной обороне, лежащий в основе Североатлантического альянса, считает финская сторона, пишет Politico.

    Финская сторона опасается, что подобные формулировки размоют границы ответственности блока.

    Финский министр иностранных дел Элина Валтонен на встрече с конгрессменами США подчеркнула необходимость создания «стены» между НАТО и обязательствами перед Украиной.

    Она также предостерегла от заключения «слабого» мирного соглашения, которое помешало бы Киеву защищаться. Глава ведомства также назвала Россию «долгосрочной стратегической угрозой».

    Неназванный финский чиновник пояснил позицию Хельсинки относительно поддержки Киева.

    «Цель Финляндии – обеспечить, чтобы Украина получила максимально возможные меры безопасности и гарантии в поддержку устойчивого и прочного мира», – сказал собеседник.

    Финляндия стала членом НАТО после начала спецоперации на Украине, протяженность общей границы этой страны с Россией составляет порядка 1,3 тыс. километров.

    Эксперты отмечают, что использование терминологии альянса вне его рамок может дать политические козыри оппозиции и спровоцировать Москву на проверку надежности западных гарантий.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии участвовали в учениях с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что западные страны готовятся к большой войне в Европе.

    Комментарии (8)
    5 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

    Представители ОБСЕ Кассис и Синирлиоглу прибыли в Москву после посещения Киева

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о своем прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.

    Кассис в соцсетях заявил: «После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кассис сообщал о планах посетить Россию в рамках председательства своей страны в ОБСЕ еще 22 января. Позже он уточнил, что собирается также посетить Киев, подчеркнув, что приоритеты ОБСЕ в этом году связаны с укреплением мира и безопасности в Европе.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация дискредитировала себя во время Минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в урегулировании ситуации на Украине.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.


    Комментарии (7)
    5 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России

    WSJ: Смоделированные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России

    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные учения, моделирующие конфликт между Россией и НАТО в Литве, завершились победой Москвы, пишет The Wall Street Journal.

    По данным WSJ, «в ходе штабных военных маневров, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тыс. военнослужащих», передает РИА «Новости».

    Сценарий учений предполагал, что Россия объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по захвату литовского города Марьямполе, который имеет стратегическое значение как транспортный узел. Как отмечается в материале, заявления Москвы о гуманитарной миссии оказались достаточными, чтобы США не стали инициировать применение 5-й статьи устава НАТО, предусматривающей коллективную оборону.

    В публикации говорится, что Германия заняла выжидательную позицию, а Польша, несмотря на мобилизацию войск, не решилась перебросить их через границу в Литву. Уже находящаяся в Литве немецкая бригада также не вмешалась в ход событий.

    Ранее в НАТО признали неготовность к долгой войне с Россией.

    Президент России Владимир Путин неоднократно называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (9)
    5 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией

    Лавров: Европейские лидеры просят не объявлять о своих контактах с Россией

    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу RT рассказал, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    «Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично», – отметил глава МИД.

    Министр уточнил, что европейская сторона в этих беседах по-прежнему предлагает «давайте заканчивать» и «надо что-то делать» в отношении ситуации на Украине, однако уже не требует «стратегического поражения России». По словам Лаврова, осознав невозможность реализации прежних целей, западные политики изменили риторику.

    Лавров также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможных контактах с Владимиром Путиным, назвав их «жалкой дипломатией».

    «Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной практической реакции», – добавил Сергей Лавров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Между тем премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона, сообщает Bloomberg.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн на этой неделе посетил Москву и встретился с помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым, сообщает Bloomberg.

    Главной целью визита было донести до Москвы позицию Парижа о необходимости участия Европы в любых решениях по вопросам европейской безопасности и мирного урегулирования на Украине. Как отмечают собеседники агентства, речь шла о том, что Европа не станет формально одобрять возможное соглашение без участия в переговорах. Вероятность повторных встреч в ближайшем будущем не исключается.

    Французская сторона официально не подтвердила и не опровергла визит, ограничившись ссылкой на слова президента Макрона о подготовке к возобновлению диалога с Москвой. Макрон ранее заявлял, что обсуждения ведутся на техническом уровне и готовятся к дальнейшему развитию. В последнее время Париж активно настаивает на прямом участии Европы в переговорах, особенно на фоне усилий бывшего президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине.

    В настоящее время переговоры между США, Россией и Украиной проходят в Абу-Даби, и европейские представители в них не участвуют. Ранее в январе в Париже состоялась встреча США и союзников Киева, где обсуждались возможные гарантии безопасности для Украины, однако окончательного соглашения так и не было достигнуто.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Источник во Франции сообщил, что президент Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, однако подготовка разговора может занять несколько дней.

    Между тем, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью европейцев от нахождения «под столом».

    Комментарии (6)
    5 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 03:15 • Новости дня
    В Брюсселе цитатой Эйнштейна описали «труды» ЕС над санкциями против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Физик Альберт Эйнштейн как-то заметил, что делать одно и то же снова и снова, ожидая иных результатов – это безумие, в котором ЕС уличил обозреватель Euractiv из Брюсселя Томас Мёллер-Нильсен, работавший одно время в Москве.

    «Сегодня днём послы ЕС официально одобрили «кредит» Украине в размере 90 млрд  евро, который, вероятно, никогда не будет возвращён. Дипломаты ожидают, что Еврокомиссия в пятницу предложит 20-й пакет санкций против России с целью его одобрения столицами стран ЕС к 24 февраля», – пишет Мёллер-Нильсен в статье для Euractiv.

    Иными словами, пересказывает автор, «план» ЕС в том, чтобы продолжать финансировать (большую часть) военных усилий Киева, надеясь (вопреки всякой надежде), что следующий пакет санкций чудесным образом достигнет того, чего не достигли предыдущие девятнадцать.

    Более того, 19 пакетов санкций, если и задели экономику России, они вряд ли заставят президента страны Владимира Путина «ползти за стол переговоров в ближайшее время», отмечает Мёллер-Нильсен.

    Иными словами, санкции ЕС не только не заставляют Россию прекратить войну, но и могут сильнее затруднить достижение этой цели.

    «К сожалению, ничто из этого не изменит политику Брюсселя. Действительно, лидеры, похоже, упорно стремятся воссоздать (несмешную) европейскую политическую версию «Дня сурка». <...> В очередной раз трудно сказать, является ли такое поведение просто безумием – как заметил Эйнштейн, безумие – это делать одно и то же снова и снова, ожидая разных результатов – или гротескной сатирой», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены действующего потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку. ЕС также рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживается с подготовкой 20-го пакета санкций против России.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 07:54 • Новости дня
    Евросоюз снизил импорт нефти из США до минимума за два года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил ввоз американской нефти до минимальной за два года суммы для этого периода, следует из данных американской статслужбы.

    Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил объем импорта нефти из США до минимального уровня за последние два года, передает РИА «Новости». По данным американской статистической службы, европейские компании закупили нефти на 35,7 млрд долларов, тогда как годом ранее эта сумма составляла 42,8 млрд долларов. Таким образом, падение импорта составило 16% в годовом выражении.

    Согласно расчетам, текущий показатель стал самым низким с 2023 года, когда за аналогичный период сумма закупок достигала 39,6 млрд долларов. Наибольшими импортерами американской нефти среди стран Евросоюза оказались Нидерланды, которые приобрели нефти на 19,8 млрд долларов.

    За Нидерландами следуют Испания (4,1 млрд долларов), Франция (2,9 млрд долларов), Германия (2,7 млрд долларов) и Италия (2,5 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа нашла в БРИКС торгового партнера вместо США.

    В Евросоюзе заявили о нехватке американского газа для замены российского.

    Затраты Евросоюза на импорт американских нефти и газа упали на 7%.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 09:39 • Новости дня
    В ЕС признали невозможность требовать соблюдения санкций от других стран

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не вправе требовать от государств вне союза исполнения своих санкций против России, заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О`Салливан.

    Евросоюз не может требовать от стран, не входящих в его состав, соблюдения введённых против России санкций, заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, передает РИА «Новости».

    В интервью британскому изданию The Guardian он подчеркнул: «Ни одна страна в мире, не входящая в ЕС, не обязана соблюдать наши санкции».

    В то же время, в январе О'Салливан отмечал в беседе с Euractiv, что Евросоюз должен оказывать «максимальное давление» на Китай и Индию, чтобы они прекратили закупки российских энергоносителей. По его словам, ЕС планирует добиваться сокращения обходных путей поставок нефти и газа из России.

    Власти России неоднократно заявляли, что отказ западных стран от российских энергоресурсов обернется для них новыми экономическими проблемами и более высокой зависимостью от других поставщиков.

    Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления страны – это долгосрочная стратегия Запада. По его мнению, западные санкции ударили по мировой экономике и направлены на ухудшение качества жизни миллионов людей.

    Ранее сообщалось, что европейские чиновники задерживаются с подготовкой двадцатого пакета антироссийских санкций.

    Президент России Владимир Путин заявил, что инициаторы экономических ограничений часто сами сталкиваются с убытками от своих действий.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 05:20 • Новости дня
    Фон дер Ляйен понадеялась на усиление позиций Киева за счёт кредита ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине, которые, по её мнению, укрепят позиции страны и в дипломатии, и на поле боя.

    «Я приветствую этот важный шаг по предоставлению Украине финансирования в размере 90 млрд евро всего через три недели после того, как мы выдвинули наше предложение», – написала она в соцсети Х.

    Фон дер Ляйен назвала кредит Киеву мощным символом непоколебимой солидарности с Украиной накануне четвёртой годовщины украинского конфликта.

    «Наша поддержка ещё больше укрепит позиции Украины на поле боя и её позицию за столом переговоров», – добавила глава ЕК.

    К своему посту она добавила реплику министра финансов председательствующего в Совете Европы Кипра Макиса Керавноса о согласовании финансовой поддержки Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия направила Украине 145 млрд евро гуманитарной помощи. Франция выступила против закупки британских ракет Storm Shadow для ВСУ в рамках пакета военной помощи на 90 млрд евро. Politico сообщила, что в ЕС усилилось недовольство позицией Франции по кредиту Киеву.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 09:24 • Новости дня
    МИД пообещал ответить на изменение позиции Фарерских островов по санкциям

    Tекст: Вера Басилая

    Москва ответит на изменение позиции Фарерских островов, которые впервые поддержали антироссийские санкции, ограничив деятельность компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Барбин отметил, что власти Фарерских островов изменили свою позицию по поводу санкций в отношении России, передает РИА «Новости».

    По его словам, теперь и парламент, и правительство автономии поддерживают меры, введенные Евросоюзом и Норвегией против российских компаний. Он подчеркнул, что это принципиальное изменение не останется незамеченным Москвой.

    Парламент Фарерских островов ранее одобрил введение с первого января ограничений против компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», занимающихся рыбной промышленностью. Барбин напомнил, что в 2014 году Россия не стала применять ответные меры к Фарерским островам, несмотря на санкции ЕС после воссоединения Крыма с Россией, и позволила беспрепятственно экспортировать рыбу в Россию.

    По словам посла, ранее власти Фарер обосновывали свою позицию тем, что автономия не входит в состав ЕС и не намерена придерживаться санкций против России. Теперь эта политика изменилась, и Фарерские острова впервые поддержали ограничительные меры против российских предприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присоединение Фарерских островов к антироссийским санкциям вынуждает Россию задуматься о введении ответных мер.

    Россия предупредила, что готова ограничить допуск судов Норвегии в российскую экономическую зону, если санкции с российских компаний не будут сняты.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 13:31 • Новости дня
    Источник: Гарантии Киеву могут включать реагирование международных сил

    Запад предложил в качесте гарантий для Украины реагирование международных сил

    Tекст: Вера Басилая

    Многонациональные силы быстрого реагирования могут стать альтернативой миротворцам в гарантиях безопасности для Украины, сообщил западный источник в Абу-Даби.

    Гарантии безопасности Киеву могут предусматривать не ввод миротворцев, а механизм быстрого реагирования многонациональных сил, передает ТАСС.

    Источник агентства в Абу-Даби уточнил, что такой вариант сейчас обсуждается на международном уровне.

    По словам собеседника, вариант с миротворцами поддерживают не все участники переговоров. Он пояснил: «Миротворцы устраивают не всех, поэтому это может быть быстрое реагирование многонациональных сил».

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО.

    Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ  Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН
    Лавров заявил о подготовке Германии к войне
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    Полиция Милана сообщила о расследовании погрома душевых в Олимпийской деревне
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Киевский режим подъедает своих основателей

    На Украине застрелен полицией один из тех людей, чьи провокации и преступления привели к государственному перевороту в 2014 году – и в итоге к основанию киевского режима. Что это за человек и почему его судьба – как и многих других ветеранов Майдана и ВСУ – является примером того, как режим в итоге уничтожает своих основателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации