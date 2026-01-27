  • Новость часаКремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    68 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    4 комментария
    27 января 2026, 19:55 • В мире

    Европа нашла в БРИКС торгового партнера вместо США

    @ Manish Swarup/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа и Индия завершили 20-летнюю работу над соглашением о свободной торговле. Ожидается, что итоговый документ будет принят уже в 2027 году, а его положения позволят значительно нарастить благосостояние обеих сторон. По мнению экспертов, договориться Брюсселю и Нью-Дели помогла агрессивная торговая политика Вашингтона. Что это означает на практике и как соглашение между Брюсселем и Дели отразится на интересах России в Индии?

    Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам удалось «сотворить историю, укрепив сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми демократиями». «Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек. Это только начало», – подчеркивает она.

    Кроме того, ЕС и Индия заключили соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны. Агентство Bloomberg называет это «политическим сигналом на фоне ослабления трансатлантических связей». В рамках сотрудничества планируется развитие оборонной промышленности, что, по мнению экспертов, свидетельствует о сближении Нью-Дели и Брюсселя.

    Высокую оценку договору уже дал индийский премьер Нарендра Моди. Он отметил, что документ охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. «Люди во всем мире называют это соглашение «матерью всех сделок». Оно откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – сказал политик.

    Он не стал уточнять детали документа, отметив лишь, что «промышленность Индии получит огромный импульс благодаря этой сделке с ЕС, сфера услуг также будет расти». Согласно договоренностям, почти 97% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам. Так, пошлины на автомобили постепенно будут снижены со 110% до 10%, а тарифы на запчасти полностью отменены в течение пяти–десяти лет.

    Кроме того, Индия отменит ограничения на оливковое масло, маргарин и другие растительные продукты. «Это станет обнадеживающим сигналом для европейских фермеров, которые в последние месяцы активно протестовали, опасаясь, что их позиции будут подорваны дешевой сельскохозяйственной продукцией», – пишет Politico.

    Наконец, Индия снизит пошлины на европейские крепкие спиртные напитки, которые в настоящее время достигают 150%. Брюссель, в свою очередь, взял обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Дели 500 млн евро на помощь по сокращению выбросов парниковых газов и «промышленную трансформацию». Для индийской стороны эта сделка также представляет собой возможность увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля и химикатов.

    Официальное подписание соглашения между Дели и Брюсселем состоится после юридической проверки, которая, как ожидается, продлится около полугода. Планируется, что оно вступит в силу в 2027 году. Напомним, переговоры о торговой сделке продолжались почти 20 лет. Они неоднократно заходили в тупик и прекратились в 2013 году. В 2022 году дискуссия возобновилась из-за ситуации в мировой торговле, на которую особым образом повлияла тарифная политика Дональда Трампа.

    В конце августа президент США ввел против Нью-Дели пошлины в размере 50%. Он обосновал повышение тарифных ставок закупками республикой российской нефти. Газета ВЗГЛЯД писала, что тарифы форсируют сближение Индии с Россией и Китаем. Также глава Белого дома принимает экономические меры и против европейских партнеров. Так, Трамп в середине января грозил наказать пошлинами восемь стран ЕС из-за их позиции по Гренландии, но позже передумал.

    Примечательно, что ранее Евросоюз уже «отчитал» министр финансов США Скотт Бессент. «Мы ввели 25-процентные пошлины для Индии за покупку российской нефти. Европейцы подписали торговое соглашение с Индией. Европейцы финансируют войну против самих себя», – приводит его слова РБК. В экспертном сообществе отмечают, что

    соглашение о свободной торговле отвечает интересам и Брюсселя, и Дели, однако несет и определенные риски.

    «Европа ныряет под зонтик Китая и Индии, спасаясь от диктата США», – написал профессор ВШЭ Марат Баширов в своем Telegram-канале. Он назвал происходящее «хорошим процессом», потому что «грузы надо везти коротким путем, а это через Россию».

    Схожей точки зрения придерживается германский политолог Александр Рар. «Евросоюз понимает, что в многополярном мире ему грозит одиночество. Поэтому Брюссель ищет возможности срочно подписать новые договоры и создать свободные экономические зоны с ведущими государствами Глобального Юга, в первую очередь – с Индией и Бразилией. Европе нужны ресурсы, которыми располагают страны БРИКС», – пояснил он.

    По мнению собеседника, Брюссель по-прежнему стремится добиться ухода из орбиты Москвы стран, которые с ней сотрудничают. «ЕС ставит себе цель изолировать Россию. Но угрозами санкций и силой заставить Индию и Бразилию отдалиться от партнерства с российской стороной Европе не удалось. Поэтому теперь вместо кнута европейские лидеры используют пряник, заманивая Глобальный Юг в свои объятия», – считает спикер.

    Вовсе не гарантированно, что метод «пряника» сработает.

    Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН, напоминает, что переговоры между Нью-Дели и Брюсселем о свободной торговле особенно активизировались в последний год, а связано это было во многом с заявлениями Трампа. Как уточнил собеседник, угрозы президента США в адрес Индии показали, что республика не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора.

    На этом фоне индийцы начали искать альтернативный источник инвестиций. «Так, они продолжили улучшать сотрудничество с Россией, перешли к нормализации отношений с Китаем и интенсифицировали контакты с Европой», – пояснил собеседник, добавив, что Дели рассматривает Старый Свет в качестве «одного из потенциально перспективных партнеров».

     «Индийцы известны тем, что они всегда максимально защищают свой рынок от иностранных интервенций»,

    – указал Куприянов. Он не исключил, что в рамках достигнутого соглашения Дели добился защитных мер для чувствительных национальных секторов, в частности молочной промышленности. «Если же Европа начнет, например, достаточно активный экспорт молочки, то индийским производителям придется нелегко», – пояснил политолог.

    «Республика, по сути, полностью обеспечивает себя продуктами питания и является на мировом рынке одним из серьезнейших экспортеров по отдельным позициям. В то же время Дели импортирует европейское зерно, но в сравнительно небольших объемах и преимущественно для того, чтобы делать из них продукцию, которая интересна индийскому среднему классу», – добавил специалист, упомянув, что в стране формируется слой населения, заинтересованный в импорте.

    По его оценкам, от сделки сильно выиграет индийская легкая промышленность. «Республика сейчас экспортирует в Европу текстильные и кожевенные изделия. Торговое соглашение заметно облегчит этот процесс. Доступ европейских компаний создаст конкуренцию уже существующим на индийском рынке производителям. Прежде всего это коснется японцев, которые превратили Индию в «сборочный цех» для своей техники, экспортируемой в третьи страны», – считает Куприянов.

    Что касается соглашения Дели и Брюсселя в сфере безопасности и обороны, то речь, вероятно, идет о подтверждении готовности Индии расширять сотрудничество и активнее импортировать европейскую технику, в первую очередь авиацию.

    «Возможно, с точки зрения Евросоюза, это дополнительная гарантия того, что если Трамп европейцев бросит, они не останутся в одиночестве. Но Индия никогда не связывает себя обязывающими соглашениями в военной сфере. Я сомневаюсь, что документ окажется неким пактом», – отметил аналитик.

    Он указал, что в связи с проведением спецоперации Россия снизила экспорт вооружений, в том числе индийским партнерам. «Для европейцев сейчас очень удобный момент, чтобы занять дополнительные ниши на индийском рынке», – добавил собеседник, напомнив, что у индийцев достаточно тесные связи с Францией. «Возможно, появятся новые игроки, например, Германия», – допустил эксперт.

    «Другое дело, когда конфликт на Украине закончится, это будет означать, что российские товары в военной сфере, которые пойдут на мировые рынки, начнут вытеснять конкурентов. Я не исключаю, что как европейцы быстро входят в сектора Индии, так же быстро и выйдут оттуда», – заключил Куприянов.

    Снежная буря в США и резкие морозы в ЕС сразу вызвали рост цен и напряжение на газовых рынках. Американцы не видели такого дорогого газа с 2022 года. Европейцы стали опустошать запасы газа еще быстрее, а синоптики обещают морозы и в феврале. Побежать к Газпрому за помощью больше нельзя. Чем закончится для США и Европы снежный коллапс?

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана.

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд?

    Массовые протесты в Миннеаполисе вспыхнули с новой силой после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной службы застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти. На этом фоне Барак Обама и Билл Клинтон призвали американцев к «действию». Какие цели преследуют демократы и чем происходящее грозит Трампу?

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме.

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

