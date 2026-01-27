Европа нашла в БРИКС торгового партнера вместо США

Tекст: Анастасия Куликова

Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам удалось «сотворить историю, укрепив сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми демократиями». «Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек. Это только начало», – подчеркивает она.

Кроме того, ЕС и Индия заключили соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны. Агентство Bloomberg называет это «политическим сигналом на фоне ослабления трансатлантических связей». В рамках сотрудничества планируется развитие оборонной промышленности, что, по мнению экспертов, свидетельствует о сближении Нью-Дели и Брюсселя.

Высокую оценку договору уже дал индийский премьер Нарендра Моди. Он отметил, что документ охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. «Люди во всем мире называют это соглашение «матерью всех сделок». Оно откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – сказал политик.

Он не стал уточнять детали документа, отметив лишь, что «промышленность Индии получит огромный импульс благодаря этой сделке с ЕС, сфера услуг также будет расти». Согласно договоренностям, почти 97% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам. Так, пошлины на автомобили постепенно будут снижены со 110% до 10%, а тарифы на запчасти полностью отменены в течение пяти–десяти лет.

Кроме того, Индия отменит ограничения на оливковое масло, маргарин и другие растительные продукты. «Это станет обнадеживающим сигналом для европейских фермеров, которые в последние месяцы активно протестовали, опасаясь, что их позиции будут подорваны дешевой сельскохозяйственной продукцией», – пишет Politico.

Наконец, Индия снизит пошлины на европейские крепкие спиртные напитки, которые в настоящее время достигают 150%. Брюссель, в свою очередь, взял обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Дели 500 млн евро на помощь по сокращению выбросов парниковых газов и «промышленную трансформацию». Для индийской стороны эта сделка также представляет собой возможность увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля и химикатов.

Официальное подписание соглашения между Дели и Брюсселем состоится после юридической проверки, которая, как ожидается, продлится около полугода. Планируется, что оно вступит в силу в 2027 году. Напомним, переговоры о торговой сделке продолжались почти 20 лет. Они неоднократно заходили в тупик и прекратились в 2013 году. В 2022 году дискуссия возобновилась из-за ситуации в мировой торговле, на которую особым образом повлияла тарифная политика Дональда Трампа.

В конце августа президент США ввел против Нью-Дели пошлины в размере 50%. Он обосновал повышение тарифных ставок закупками республикой российской нефти. Газета ВЗГЛЯД писала, что тарифы форсируют сближение Индии с Россией и Китаем. Также глава Белого дома принимает экономические меры и против европейских партнеров. Так, Трамп в середине января грозил наказать пошлинами восемь стран ЕС из-за их позиции по Гренландии, но позже передумал.

Примечательно, что ранее Евросоюз уже «отчитал» министр финансов США Скотт Бессент. «Мы ввели 25-процентные пошлины для Индии за покупку российской нефти. Европейцы подписали торговое соглашение с Индией. Европейцы финансируют войну против самих себя», – приводит его слова РБК. В экспертном сообществе отмечают, что

соглашение о свободной торговле отвечает интересам и Брюсселя, и Дели, однако несет и определенные риски.

«Европа ныряет под зонтик Китая и Индии, спасаясь от диктата США», – написал профессор ВШЭ Марат Баширов в своем Telegram-канале. Он назвал происходящее «хорошим процессом», потому что «грузы надо везти коротким путем, а это через Россию».

Схожей точки зрения придерживается германский политолог Александр Рар. «Евросоюз понимает, что в многополярном мире ему грозит одиночество. Поэтому Брюссель ищет возможности срочно подписать новые договоры и создать свободные экономические зоны с ведущими государствами Глобального Юга, в первую очередь – с Индией и Бразилией. Европе нужны ресурсы, которыми располагают страны БРИКС», – пояснил он.

По мнению собеседника, Брюссель по-прежнему стремится добиться ухода из орбиты Москвы стран, которые с ней сотрудничают. «ЕС ставит себе цель изолировать Россию. Но угрозами санкций и силой заставить Индию и Бразилию отдалиться от партнерства с российской стороной Европе не удалось. Поэтому теперь вместо кнута европейские лидеры используют пряник, заманивая Глобальный Юг в свои объятия», – считает спикер.

Вовсе не гарантированно, что метод «пряника» сработает.

Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН, напоминает, что переговоры между Нью-Дели и Брюсселем о свободной торговле особенно активизировались в последний год, а связано это было во многом с заявлениями Трампа. Как уточнил собеседник, угрозы президента США в адрес Индии показали, что республика не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора.

На этом фоне индийцы начали искать альтернативный источник инвестиций. «Так, они продолжили улучшать сотрудничество с Россией, перешли к нормализации отношений с Китаем и интенсифицировали контакты с Европой», – пояснил собеседник, добавив, что Дели рассматривает Старый Свет в качестве «одного из потенциально перспективных партнеров».

«Индийцы известны тем, что они всегда максимально защищают свой рынок от иностранных интервенций»,

– указал Куприянов. Он не исключил, что в рамках достигнутого соглашения Дели добился защитных мер для чувствительных национальных секторов, в частности молочной промышленности. «Если же Европа начнет, например, достаточно активный экспорт молочки, то индийским производителям придется нелегко», – пояснил политолог.

«Республика, по сути, полностью обеспечивает себя продуктами питания и является на мировом рынке одним из серьезнейших экспортеров по отдельным позициям. В то же время Дели импортирует европейское зерно, но в сравнительно небольших объемах и преимущественно для того, чтобы делать из них продукцию, которая интересна индийскому среднему классу», – добавил специалист, упомянув, что в стране формируется слой населения, заинтересованный в импорте.

По его оценкам, от сделки сильно выиграет индийская легкая промышленность. «Республика сейчас экспортирует в Европу текстильные и кожевенные изделия. Торговое соглашение заметно облегчит этот процесс. Доступ европейских компаний создаст конкуренцию уже существующим на индийском рынке производителям. Прежде всего это коснется японцев, которые превратили Индию в «сборочный цех» для своей техники, экспортируемой в третьи страны», – считает Куприянов.

Что касается соглашения Дели и Брюсселя в сфере безопасности и обороны, то речь, вероятно, идет о подтверждении готовности Индии расширять сотрудничество и активнее импортировать европейскую технику, в первую очередь авиацию.

«Возможно, с точки зрения Евросоюза, это дополнительная гарантия того, что если Трамп европейцев бросит, они не останутся в одиночестве. Но Индия никогда не связывает себя обязывающими соглашениями в военной сфере. Я сомневаюсь, что документ окажется неким пактом», – отметил аналитик.

Он указал, что в связи с проведением спецоперации Россия снизила экспорт вооружений, в том числе индийским партнерам. «Для европейцев сейчас очень удобный момент, чтобы занять дополнительные ниши на индийском рынке», – добавил собеседник, напомнив, что у индийцев достаточно тесные связи с Францией. «Возможно, появятся новые игроки, например, Германия», – допустил эксперт.

«Другое дело, когда конфликт на Украине закончится, это будет означать, что российские товары в военной сфере, которые пойдут на мировые рынки, начнут вытеснять конкурентов. Я не исключаю, что как европейцы быстро входят в сектора Индии, так же быстро и выйдут оттуда», – заключил Куприянов.