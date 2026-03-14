  Силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов
    Румыния затягивает Украину в приднестровский конфликт
    Иран назвал Украину законной военной целью
    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа
    Из-за дефицита топлива европейцам придется отказываться от автомобилей
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    14 марта 2026, 23:53 • Новости дня

    Тренер сборной Украины по спортивной гимнастике тайно уехал в Белоруссию

    Tекст: Антон Антонов

    Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин тайно покинул страну и начал работать в Белоруссии, сообщила вице-президент украинской федерации гимнастики Стелла Захарова.

    По словам Захаровой, «такого вообще не должно быть, ему должна быть закрыта дорога на Украину пожизненно». «Это его решение, он нас не информировал, просто пропал. Мы писали, звонили, но он не отвечал. И после этого он вдруг оказался в Беларуси», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Лаврухину 62 года, по украинским законам он имел право легально пересечь границу, поскольку достиг пенсионного возраста. Захарова отметила низкие зарплаты тренеров в Украине, заявив, что многие специалисты получают около 450 долларов и вынуждены искать работу за границей.

    Лаврухин был старшим тренером сборной Украины с 2011 года и тренировал призера Олимпийских игр 2012 года Игоря Радивилова. Перед Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро в честь Радивилова был назван новый вид опорного прыжка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победительница чемпионатов Европы по прыжкам в воду, серебряный призер чемпионата мира, участница двух Олимпиад под флагом Украины София Лыскун объявила о смене украинского спортивного гражданства на российское.

    Бежавший с Украины футболист Александр Роспутько сменил гражданство на российское. Украинский боец Никита Крылов заявил, что теперь будет представлять Россию на турнирах UFC. Уроженец Киева волейболист Дмитрий Пашицкий сообщил, что получил российское спортивное гражданство.

    14 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun

    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники RQ-35 Heidrun датского производства и FlyEye из Польши были сбиты тараном расчетами FPV-дронов центра «Рубикон» Минобороны.

    Расчёты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» сбили тараном украинские беспилотники, среди которых был RQ-35 Heidrun производства Дании, передает ТАСС. Об этом проинформировали в Минобороны России.

    В министерстве отметили, что воздушными таранами боевых групп по ПВО центра «Рубикон» были также уничтожены многофункциональный беспилотник «Сыч», разведывательные аппараты «Мары», «Лелека» и «Щедрик», а также дроны FlyEye польского производства. Кроме того, сбиты дроны-камикадзе Vector производства Германии и Hornet производства США.

    В заявлении уточняется, что среди уничтоженных также были разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дроны-бомбардировщики Backfire 70. Все перечисленные беспилотники были сбиты в зоне проведения специальной военной операции на Украине расчетами FPV-дронов центра «Рубикон».

    Ранее операторы центра «Рубикон» ранее уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба Яга» с помощью воздушных таранов.

    14 марта 2026, 15:51 • Новости дня
    Иран назвал Украину законной военной целью

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля сделала территорию Украины законной целью для Тегерана.

    Территория Украины стала для Ирана законной целью из-за поддержки Израиля в операции против Тегерана, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в соцсетях, пишет РБК.

    Азизи заявил: «Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана».

    Таким образом, официальный Тегеран напрямую увязал возможные меры против Украины с её военной помощью Израилю. По мнению парламентария, действия Киева дают Ирану международные основания для подобных шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на военные базы США на Ближнем Востоке.

    Позже на Украине в связи с этим решением началась резкая критика в адрес Зеленского. А 13 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Киева с защитой от дронов, так как американские военные сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    14 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины

    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший премьер-министр России охарактеризовал события на Украине после распада СССР как трагедию, отметив, что это мнение разделяют все, включая президента.

    Вся постсоветская история Украины является трагедией, заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его словам, подобное мнение разделяют многие, включая руководство России.

    «Я вам честно скажу, после распада Советского Союза, то, что случилось сейчас с Украиной, – я считаю, это трагедия», – подчеркнул Степашин. Он отметил, что эти взгляды разделяет и президент России Владимир Путин.

    По мнению экс-премьера, понимание трагичности ситуации на Украине лежит в основе решения о проведении специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Степашин рассчитывает, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году. Ранее Степашин напоминал, что Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь.

    Экс-премьер также отмечал, что в случае присоединения Украины к Евросоюзу объединение может столкнуться с серьезными внутренними проблемами, включая недовольство европейских стран притоком украинских беженцев.


    14 марта 2026, 22:01 • Новости дня
    Ющенко обвинил Орбана в предательстве и призвал остановиться

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший украинский президент Виктор Ющенко публично обратился к премьеру Венгрии Виктору Орбану, обвинив его в предательстве и призвав вспомнить прошлое.

    Бывший президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщают «Вести».

    Письмо он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), приложив к нему фотографию, где они вместе с Орбаном в 1999 году.

    В обращении Ющенко упрекнул Орбана: «Вы предаете не только Украину – вы предаете память своего народа… Виктор, остановись и вспомни, кем ты был», – написал экс-президент. По его словам, позиция Орбана идет вразрез с исторической памятью венгров.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал жителей страны собраться на массовую акцию в Будапеште, чтобы продемонстрировать единство против давления со стороны Киева.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что Орбан планирует использовать многочисленную венгерскую диаспору на Украине для противодействия действиям Киева.

    Орбан призвал граждан страны к единству на фоне угроз, прозвучавших со стороны Владимира Зеленского.

    14 марта 2026, 08:57 • Новости дня
    В Киеве и Киевской области начались перебои с электричеством

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Перебои с электроснабжением начались в Киеве и Киевской области, сообщил украинский телеканал «Новости.Live».

    В Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Новости.Live». В Telegram-канале телеканала говорится: «В Киеве и области начались перебои со светом».

    Ранее украинские СМИ информировали о серии взрывов в Киеве в ночь на субботу во время воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с водоснабжением и электроснабжением. Мэр Виталий Кличко призывал жителей города покинуть Киев. Трубы отопления в многоэтажных домах начали лопаться из-за аварий на коммунальных сетях.

    14 марта 2026, 07:27 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась на новых участках Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Штурмовые группы «Север» продолжили наступление на Сумском и Харьковском направлениях, добившись продвижения до 300 метров и нанеся потери противнику.

    Группировка войск «Север» продолжила формировать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-уанал «Северный ветер».

    На Сумском направлении российские штурмовые группы ведут бои по всей линии фронта, используя удары армии, ВКС и операторов беспилотников по скоплениям живой силы и техники противника в ряде населенных пунктов.

    В результате упорных боев было зафиксировано продвижение российских войск на семи участках в Сумском районе и двух в Глуховском, общая протяженность продвижения составила до 300 метров за сутки.

    В Сумском районе 71-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ продолжает нести серьезные потери, а командование бригады, по сообщениям, игнорирует обращения родственников пропавших военнослужащих.

    В Краснопольском районе зафиксированы случаи самовольного оставления позиций бойцами 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которые покидали позиции, бросая оружие.

    Командование ВСУ перебросило в регион резервы из состава 53-го отдельного разведывательного батальона, разместив их в жилых домах села Лесное, по которым были нанесены артиллерийские и беспилотные удары.

    На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» продвигаются вглубь области с поддержкой ВКС и БпЛА, нанося удары по скоплениям противника, в том числе по пункту временной дислокации и складу вооружения в Чугуеве.

    На Волчанском направлении отражена контратака противника, российские силы продвинулись до 200 метров, а в лесах южнее Графского уничтожены штурмовые группы подразделения «Кракен». На Липцовском направлении подразделения «Север» продвинулись до 300 метров, а военные химики уничтожили скопление противника с помощью ТОС.

    В Сумской области уничтожены склады, техника и средства ПВО, а всего за сутки подтвержденные потери ВСУ составили более 210 человек. В Харьковской области отмечается недовольство украинских националистов местным населением, отказывающимся помогать им даже по бытовым вопросам. Генерал армии Д.С. Сухоруков подчеркнул важность офицерской чести как источника воинского духа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 200 человек. Украинский подполковник скомпрометировал свой смартфон перед российскими спецслужбами, перейдя по вредоносной ссылке.

    В Сумской области при странных обстоятельствах скончался офицер украинской армии, занимавшийся психологической поддержкой, на которого жаловались семьи пропавших военных.

    14 марта 2026, 19:14 • Новости дня
    Премьер Бельгии призвал ЕС начать переговоры с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европа не способна бесконечно оказывать поддержку Украине без участия США, и назвал переговоры с Москвой единственным выходом.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Сделка с Россией, похоже, является единственным возможным решением», – заявил в интервью бельгийскому изданию Echo де Вевер.

    По его словам, Европа не может бесконечно поддерживать Украину и продолжать поставки вооружений Киеву без участия США.

    Де Вевер подчеркнул, что Евросоюз не способен повлиять на президента России Владимира Путина ни военными, ни экономическими методами без американской поддержки. «Поскольку мы не можем угрожать Путину, поставляя оружие Украине, и не можем задушить Россию экономически без поддержки США, остается только один способ: заключить сделку», – пояснил премьер Бельгии.

    Он отметил, что без мандата на ведение переговоров в Москве европейские страны не будут иметь роли за столом переговоров, где США будут оказывать давление на Украину. Де Вевер также добавил, что ожидаемая сделка окажется невыгодной для Евросоюза.

    Де Вевер ранее назвал поражение Москвы в конфликте с Украиной иллюзией.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал о тайных контактах европейских лидеров с российской стороной.

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как усадить Европу за стол переговоров.

    14 марта 2026, 11:35 • Новости дня
    В Полтаве после драки с военкомами восемь мужчин отправили в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Восемь человек, задержанных на заправке в Полтаве после конфликта с военкомами, уже отправили служить в вооруженные силы Украины, сообщил местный военкомат.

    Полиция задержала восемь человек после массовой драки между жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Инцидент произошёл на заправке в Полтаве на северо-востоке Украины, где сотрудники ТЦК проводили массовые задержания граждан и сажали их в служебный автобус, сообщает ТАСС.

    Областной военкомат рассказал, что конфликт возник после того, как около 20 человек попытались помешать действиям ТЦК. По данным военкомата, гражданские лица применили слезоточивый газ, из-за чего трое сотрудников ТЦК и трое полицейских получили химические ожоги.

    Полиция задержала восемь человек, которые, как отметили в военкомате, подлежат призыву и уже направлены служить в ВСУ. По информации военкомата, остальные участники потасовки были отпущены или не были задержаны. Сейчас на Украине продолжаются рейды по выявлению лиц, подлежащих мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники местного военкомата в Полтаве выбили дверь туалета на автозаправочной станции и силой мобилизовали мужчину.

    Ранее в декабре местные жители в Полтаве и вовсе убили трех сотрудников военкомата, устроив им засаду. А в июле 2025 года здание полтавского военкомата повредил мощный взрыв.

    14 марта 2026, 07:11 • Новости дня
    Спецназ ВС РФ дронами уничтожил бронемашину MaxxPro под Добропольем

    Tекст: Денис Тельманов

    Бронеавтомобиль MaxxPro с мощной западной системой РЭБ был уничтожен российскими ударными беспилотниками в районе Доброполья вместе с украинским экипажем.

    Расчет ударных беспилотников 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа выследил и уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ, оборудованный современными натовскими средствами радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий с позывным «Сокол» сообщил агентству: «Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, действующий в составе группировки войск 'Центр' в районе Доброполья, выследил и уничтожил тяжелый бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro производства США».

    По его словам, на бронемашине находилась группа украинских боевиков и десант, которые были хорошо подготовлены и экипированы. MaxxPro был оснащен многослойным антидроновым комплексом пассивной защиты и мощной современной системой РЭБ производства стран НАТО. Однако оператор российского беспилотника на оптоволокне смог обойти защиту и нанести точный удар, полностью уничтожив машину.

    Уцелевшие при ударе украинские бойцы попытались эвакуироваться и скрыться, но второй российский ударный БПЛА выследил, догнал и уничтожил их. Кадры объективного контроля подтвердили успешность операции.

    Доброполье, где произошел инцидент, является важным логистическим центром к северу от Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин назвал будущее освобождение Доброполья стратегически важным для хода боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны России утром в пятницу перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа.

    Вооруженные силы России с 7 по 13 марта нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки Киева, поразив предприятия ВПК Украины, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры. Системы ПВО России за десять часов сбили 42 украинских беспилотника самолетного типа.

    14 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    ТЦК в Одессе мобилизовал мужчину, несмотря на прикованную к постели мать

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе мобилизовали прямо с работы мужчину, у которого дома на шесть дней без присмотра осталась прикованная к кровати пожилая мать, сообщило издание «Страна».

    Мужчину, работающего в Одессе, сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали прямо на рабочем месте, передает ТАСС. При этом его пожилая мать, прикованная к кровати из-за больной ноги, осталась дома одна без присмотра на шесть дней. Издание «Страна» уточнило, что сразу после задержания мужчину отправили на медкомиссию и изъяли мобильный телефон, лишив возможности сообщить родным или знакомым о сложившейся ситуации.

    По словам самого одессита, его мать не могла самостоятельно передвигаться, поэтому всё это время провела без еды и воды. В итоге мобилизованный только через несколько дней смог вернуться домой для оформления необходимых документов в социальных службах и увиделся с матерью.

    Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. С 18 мая 2024 года вводятся более жёсткие правила, лишающие права на отсрочку и льготы многие категории граждан. Сообщается, что украинские власти ужесточают контроль за мужчинами призывного возраста, а в социальных сетях регулярно появляются видео насильственной мобилизации и конфликтов с сотрудниками военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командиры ВСУ отправили на передовую бойца, который был признан непригодным для службы. ВСУ пополняют ряды за счет пожилых, больных людей и алкоголиков. В ВСУ мобилизовали солдата со стеклянным глазом на должность наводчика.

    14 марта 2026, 16:01 • Новости дня
    Орбан призвал Венгрию не поддаваться шантажу Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал жителей страны собраться на массовую акцию в Будапеште, чтобы продемонстрировать единство против давления со стороны Киева.

    Виктор Орбан заявил, что Венгрия не станет украинской колонией и не поддастся на угрозы и шантаж, передает ТАСС. Он обратился к согражданам с призывом выйти 15 марта на «Марш мира» в Будапеште в поддержку правительства и обозначить позицию против попыток Киева запугать Венгрию.

    В своем видеообращении Орбан сказал: «Давайте вместе противостоять украинскому шантажу. Венгрия не будет украинской колонией, Зеленский здесь не командует!». Премьер подчеркнул, что Киев устроил нефтяную блокаду, чтобы оказать политическое давление и вынудить Венгрию согласиться на вступление Украины в Европейский союз.

    Орбан сообщил, что украинские власти продолжают блокировать доступ венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба», хотя они прибыли в Киев для осмотра объекта еще 11 марта. По его словам, такие действия Киева являются признанием работоспособности трубопровода и лишь подтверждают его техническую пригодность для транспортировки российской нефти.

    Орбан заявил, что закрытие нефтепровода «Дружба» создает угрозу для венгерского народа и исключает поддержку Киева.

    Немецкие СМИ сообщили, что Орбан планирует использовать многочисленную венгерскую диаспору на Украине для противодействия действиям Киева.

    Орбан призвал граждан страны к единству на фоне угроз, прозвучавших со стороны Владимира Зеленского.

    14 марта 2026, 18:43 • Новости дня
    Иранский политик оказался в базе «Миротворца» после заявления об Украине

    Tекст: Вера Басилая

    После заявления о возможности нанесения ударов по объектам на Украине иранский чиновник Эбрахим Азизи был внесён в базу украинского сайта «Миротворец».

    Председатель комитета по внешней политике и национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает ТАСС. Владелцы ресурса обвинили иранского политика в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

    Основанием для внесения послужило заявление Азизи, в котором он отметил, что вся украинская территория стала легитимной целью для вооруженных сил Ирана. В качестве аргумента он сослался на статью 51 Устава ООН, подчеркнув, что это произошло после поддержки Киевом Израиля с помощью беспилотников.

    По информации ресурса, сайт «Миротворец» внес азиатского политика в свою базу как фигуранта, причастного к действиям против Украины.

    Глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля сделала территорию Украины законной целью для Тегерана.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на военные базы США на Ближнем Востоке.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Киева с защитой от дронов, поскольку американские военные сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями.

    14 марта 2026, 14:29 • Новости дня
    Более 18 тыс. абонентов Киевской области остались без отопления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 18 тыс. абонентов в Киевской области остались без отопления в результате повреждения объектов энергетики, еще около 8 тыс. потребителей оказались без газа, заявил глава областной госадминистрации Николай Калашник.

    Калашник заявил, что свыше 18 тыс. абонентов в Киевской области лишились отопления из-за повреждений объектов энергетики, сообщает ТАСС. Он уточнил, что в городе Обухове отопление отключено в 64 домах, где проживает 9689 абонентов, а в городе Украинка – еще в 62 многоквартирных домах для 8367 абонентов.

    В Обуховском районе без газа остались шесть населенных пунктов – всего 7911 абонентов, большинство из которых проживают в Украинке. Калашник заявил, что восстановление газоснабжения может занять до двух суток.

    В трех районах Киевской области также оказалось обесточено около 4,6 тыс. абонентов. В ночь на субботу в Киеве и области несколько раз объявлялась воздушная тревога, а также сообщалось о серии взрывов. К утру в Киеве были введены экстренные отключения электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области начались перебои с электричеством. Время подачи электроэнергии в городе сократили на три часа. Экс-тренер киевского «Динамо» избил коммунальщика из-за отсутствия тепла.

    14 марта 2026, 19:05 • Новости дня
    ВС России «Геранями» поразили места запуска БПЛА ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили «Геранями» места, где ВСУ размещали и запускали беспилотники дальнего действия в районе Перемоги Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Российские военные нанесли удар по местам запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе поселка Перемога Сумской области с помощью БПЛА «Герань», следует из сообщения в Max Минобороны.

    По данным ведомства, были успешно поражены как точки запуска, так и склады, где находились дроны дальнего действия.

    В Минобороны подчеркнули, что действия выполнялись специалистами войск беспилотных систем.

    Предоставленные кадры объективного контроля демонстрируют точность ударов и эффективность использования «Гераней» для подавления украинской инфраструктуры БПЛА.

    Ранее российские беспилотные системы уничтожили украинский вертолет Ми-8 на аэродроме у Михайловки ударом дрона «Герань».

    Датский дрон RQ-35 Heidrun и польский FlyEye были сбиты расчетами FPV-дронов центра «Рубикон» Минобороны тараном.

    14 марта 2026, 23:18 • Новости дня
    Орбан заявил Ющенко, что Венгрия не даст Киеву «ни денег, ни оружия, ни солдат»

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия не будет отправлять деньги, оружие или солдат на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в открытом письме экс-президенту Украины Виктору Ющенко.

    В письме Орбан выразил благодарность Богу за то, что Россия и Венгрия не являются врагами, и подчеркнул, что не намерен менять это, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Венгрия хочет дружить с Украиной, но не собирается втягиваться в украинский конфликт. «Поэтому прошу вас принять тот факт, что мы не будем отправлять на вашу войну ни деньги, ни оружие, ни солдат», – написал Орбан

    Глава венгерского правительства отметил, что Украина не должна шантажировать Венгрию или пытаться диктовать ей условия. Он попросил Ющенко предупредить руководство Украины не угрожать свободе венгров и не шантажировать венгерских лидеров.

    Орбан также заявил, что государственный терроризм, с помощью которого был взорван немецкий газопровод «Северный поток», не подействует на Венгрию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии. Ющенко обвинил Орбана в предательстве и призвал его вспомнить прошлое.

    Вучич заявил о готовности Албании и Хорватии напасть на Сербию
    Греческий танкер подвергся атаке неподалеку от Новороссийска
    Пентагон сообщил об ударах по 90 военным объектам Ирана на острове Харк
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО
    Израиль заявил об уничтожении космического исследовательского центра Ирана
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из магазинов
    Лепс назвал срок завершения своей музыкальной карьеры

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации