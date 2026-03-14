Тренер сборной Украины по спортивной гимнастике тайно уехал в Белоруссию

Тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Лаврухин переехал в Белоруссию

Tекст: Антон Антонов

По словам Захаровой, «такого вообще не должно быть, ему должна быть закрыта дорога на Украину пожизненно». «Это его решение, он нас не информировал, просто пропал. Мы писали, звонили, но он не отвечал. И после этого он вдруг оказался в Беларуси», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Лаврухину 62 года, по украинским законам он имел право легально пересечь границу, поскольку достиг пенсионного возраста. Захарова отметила низкие зарплаты тренеров в Украине, заявив, что многие специалисты получают около 450 долларов и вынуждены искать работу за границей.

Лаврухин был старшим тренером сборной Украины с 2011 года и тренировал призера Олимпийских игр 2012 года Игоря Радивилова. Перед Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро в честь Радивилова был назван новый вид опорного прыжка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, победительница чемпионатов Европы по прыжкам в воду, серебряный призер чемпионата мира, участница двух Олимпиад под флагом Украины София Лыскун объявила о смене украинского спортивного гражданства на российское.

Бежавший с Украины футболист Александр Роспутько сменил гражданство на российское. Украинский боец Никита Крылов заявил, что теперь будет представлять Россию на турнирах UFC. Уроженец Киева волейболист Дмитрий Пашицкий сообщил, что получил российское спортивное гражданство.

