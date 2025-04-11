Украинский боец MMA Крылов заявил о смене гражданства на российское

Украинский боец MMA в полутяжелом весе Крылов заявил о смене гражданства на российское

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом сообщил сам Крылов на пресс-конференции UFC 314. Спортсмен объяснил, что уже несколько лет проживает в Кисловодске и считает честью представлять Россию на международной арене.

«Мы обсуждали это с UFC еще пару мероприятий назад, я просил указать Кисловодск, Россия, как место, откуда я выступаю», – сказал Крылов. Он подчеркнул, что гордится тем, что теперь может официально представлять Россию, сообщает MMA Fighting.

Ранее Крылов выступал как представитель Украины, так как большую часть жизни прожил в Донецке. После вступления региона в состав России флаг рядом с его именем отсутствовал. Сейчас же боец принял решение выступать за Россию.

Крылов выступает на профессиональном уровне с 2012 года. Участвовал в турнирах UFC, M-1 Global, Fight Nights, Oplot Challenge и т.д. Крылов находится на восьмой строчке рейтинга UFC в полутяжелом весе.