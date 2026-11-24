Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Британия допустила введение запрета на морские перевозки нефти и угля из России
Глава МИД Британии Милибэнд допустил запрет на морские перевозки нефти из России
Британское правительство рассматривает возможность запрета на морские перевозки нефти и угля из России, сообщил глава МИД королевства Эд Милибэнд.
С 1 января 2027 года в Британии начнет действовать запрет на морские услуги в отношении российского сжиженного природного газа. Милибэнд заявил, что вопрос о том, можно ли вместе с этим ввести аналогичный запрет для нефти, сейчас обсуждается, пишет ТАСС.
Кроме того, ограничения могут коснуться и морской перевозки российского угля. По словам Милибэнда, хотя уголь приносит России значительно меньше доходов по сравнению с нефтью, эту меру также необходимо изучить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом британские власти анонсировали санкции против судов для транспортировки российского СПГ.
Весной Лондон ограничил транспортировку российского сжиженного газа.