  • Новость часаЭксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву
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    Казахстан вступил в новую эру
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    Диетолог дал рекомендации по правильному питанию в жару
    Минобороны рассказало о пораженных целях в Киеве
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    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»
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    Минэнерго предупредило о мошенниках с фейковыми картами заправок
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    23 комментария
    2 июля 2026, 12:34 • Новости дня

    FT: Британия выделила миллиарды долларов на истребитель шестого поколения

    Британия направила более 11 млрд долларов на разработку истребителя GCAP

    Tекст: Мария Иванова

    Британское правительство профинансировало создание перспективного боевого самолета шестого поколения, выделив отечественной корпорации BAE Systems значительные средства на ближайшие четыре года.

    Правительство Британии выделило 8,6 млрд фунтов стерлингов (свыше 11,4 млрд долларов) корпорации BAE Systems на разработку боевого самолета шестого поколения GCAP, передает ТАСС.

    Средства рассчитаны на ближайшие четыре года, хотя ранее планировалось направить на эти цели не более шести млрд фунтов (7,9 млрд долларов).

    Проект реализуется на предприятиях BAE Systems в Самсбери и Уортоне. Ожидается, что в текущем году специалисты соберут основные секции фюзеляжа, которые затем перевезут для финальной сборки. Пилотный образец планируется подготовить к полетам к концу 2027 года. Эти испытания определят окончательный облик истребителя.

    Договоренность о совместной разработке самолета GCAP была достигнута Британией, Италией и Японией в декабре 2022 года. Машина должна стать альтернативой американским истребителям. Помимо собственных ВВС, самолеты планируется экспортировать в Австралию, а также, возможно, в Индию, Канаду, Саудовскую Аравию и Сингапур. Интерес к проекту, реализация которого намечена к 2035 году, также стала проявлять ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава итальянского концерна Leonardo Лоренцо Мариани предложил привлечь Германию к разработке нового самолета.

    Немецкая сторона проявила интерес к данному международному проекту.

    Индия также рассматривала возможность присоединения к созданию перспективного истребителя.

    2 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны

    The War Zone: Истребитель Су-57 получил вооружение для борьбы с дронами

    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Сети появились снимки российского истребителя Су-57 с необычным внешним вооружением, которое указывает на его адаптацию для перехвата украинских беспилотников и крылатых ракет.

    Фотографии российского истребителя Су-57 с ракетами малой дальности класса «воздух-воздух» и неизвестным подвесным контейнером целеуказания были опубликованы в социальных сетях, передает портал The War Zone.

    Эксперты издания предполагают, что боевая машина оптимизирована для уничтожения украинских дронов-камикадзе и крылатых ракет.

    На снимках под крыльями самолета видны две ракеты серии Р-73 или Р-74, а под левой гондолой двигателя расположен загадочный подвесной контейнер. Военные блогеры отмечают, что подобная конфигурация предназначена именно для охоты на беспилотники. Использование внешних подвесок для ракет малой дальности нехарактерно для Су-57, так как он оснащен внутренними отсеками.

    Истребитель обладает мощными радарами с активной фазированной антенной решеткой и оптико-электронными системами, что делает его крайне эффективным средством обнаружения малозаметных целей на больших расстояниях. Журналисты подчеркивают, что применение высокотехнологичных истребителей для борьбы с дронами не является уникальным: аналогичную тактику используют США, Израиль и Британия со своими F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет-разведчик Saab 340 ракетой «воздух-воздух». Неуловимая машина пятого поколения совершила около 30 успешных пусков по транспортным узлам противника.

    Двухместная версия этого боевого самолета ранее успешно осуществила свой первый полет.

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    30 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия увеличит военный бюджет на 27% до 80 млрд фунтов стерлингов (105 млрд долларов) в год к 2029 году, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Британское правительство представило долгосрочный план финансирования вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Кир Стармер уточнил, что к 2029 году показатель достигнет 80 млрд фунтов стерлингов в год.

    «До того, как мы пришли к власти, то есть два года назад наша страна тратила на оборону 54 млрд фунтов стерлингов в год. К 2029 году мы доведем этот показатель почти до 80 млрд фунтов в год, увеличив его на 27% в реальном выражении», – подчеркнул глава правительства.

    После этого рубежа власти намерены довести долю оборонных трат до 3% от ВВП. Министр финансов Рэйчел Ривз добавила, что в ближайшие четыре года на эти цели дополнительно выделят 15 млрд фунтов стерлингов.

    В июне пост министра обороны покинул Джин Хили из-за недостаточного финансирования ведомства. Ожидается, что рассчитанный на десять лет план обеспечит вливание около 300 млрд фунтов стерлингов в военно-промышленный комплекс страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня британский премьер Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее из-за недостатка денег в военном ведомстве в отставку подал министр обороны страны Джон Хили.

    Вслед за ним свой пост покинул заместитель главы министерства обороны Алистер Карнс.

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    1 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Стармер назвал парламент Британии «самым гейским в мире»
    Стармер назвал парламент Британии «самым гейским в мире»
    @ UK Parliament/Jessica Taylor/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава британского правительства Кир Стармер публично выразил гордость составом национального парламента, отметив беспрецедентное количество представителей нетрадиционной сексуальной ориентации среди депутатов.

    Стармер заявил, что британский парламент является самым «гейским» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в мире, и подчеркнул, что гордится этим фактом, передает RT.

    «Я действительно горжусь тем, что у нас самый гейский состав парламента. Думаю, нигде и никогда в мире не было более гейского парламента, чем у нас сейчас», – приводит телеканал слова политика.

    Ранее Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии. Агентство Bloomberg сообщило о досрочном уходе политика с Даунинг-стрит из-за экономических проблем.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично оценила затянувшееся пребывание британского премьера в своем кресле.

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    29 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Бернэм пообещал лишить Лондон финансовых полномочий

    Бернэм пообещал передачу финансовых полномочий регионам Британии

    Бернэм пообещал лишить Лондон финансовых полномочий
    @ IMAGO/Zoonar.com/Anna Maloverjan/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Возможный преемник Кира Стармера Энди Бернэм намеревается радикально перераспределить бюджетные потоки Британии, перенеся часть правительственных структур в Манчестер для стимулирования регионального экономического роста.

    Кандидат на пост лидера Лейбористской партии Энди Бернэм пообещал забрать налоговые полномочия у Вестминстера в случае своего избрания премьер-министром, передает Bloomberg.

    В своей первой крупной речи после получения места в Палате общин он подверг критике текущую финансовую систему страны. «Мы не можем пережить еще одно десятилетие, подобное тому, которое у нас только что было», – заявил политик.

    Бернэм подчеркнул необходимость повышения уровня жизни и немедленных политических изменений. Он отказался называть имена будущих министров до завершения партийных выборов, которые начнутся девятого июля. Голосование может завершиться 17 июля, если другие кандидаты не получат поддержку 81 депутата от лейбористов.

    Политик пообещал сосредоточиться на экономическом росте и перенести часть работы канцелярии премьера из столицы в Манчестер, создав новую структуру под названием «Северная резиденция». По его словам, это поможет перераспределить власть по всей Британии. Сейчас государство имеет самую централизованную финансовую систему среди стран G7.

    На региональном уровне в Британии распределяется лишь 6% налогов и 20% расходов, что значительно ниже средних показателей. Неделей ранее бывший лидер правящей Лейбористской партии Кир Стармер поддался давлению и объявил о своей отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

    Бывший мэр Манчестера Энди Бернэм заявил о намерении стать новым лидером политической силы. Незадолго до этого он уверенно победил на специальных выборах в парламент.

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    30 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский опроверг слова Зеленского про отключение ретрансляторов в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Устройства связи на территории Белоруссии, помогающие корректировать полеты российских дронов, продолжают функционировать вопреки предыдущим заявлениям украинских властей.

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский опроверг информацию об отключении оборудования в Белоруссии, пишут СМИМК.

    Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки утверждал обратное. По версии Киева, эта техника используется для наведения российских беспилотников.

    В недавнем интервью главком ВСУ подчеркнул, что аппаратура продолжает работать. «Устройства до сих пор не демонтированы и их включение было зафиксировано вновь», – сообщил военный. При этом он выразил надежду, что власти Белоруссии прекратят использование этих вышек.

    Стоит отметить, что Минск никогда не подтверждал наличие подобных ретрансляторов на своей территории. Информация об их монтаже или последующем демонтаже также осталась без официальных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фабрикации данных об этих устройствах. До этого политолог Владимир Скачко назвал заявления главы киевского режима дешевой театральщиной.

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    30 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ

    Bloomberg: Лондон направит 5 млрд фунтов на новые военные беспилотники

    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Чтобы подготовить стареющую армию к вероятным конфликтам к 2030 году, Соединенное Королевство радикально пересмотрит свою стратегию оборонных инвестиций, пишет Bloomberg.

    Британия планирует трансформировать свои вооруженные силы, сделав упор на дроны и искусственный интеллект наряду с истребителями и ядерным оружием, сообщает Bloomberg.

    Уходящий премьер-министр Кир Стармер представит план оборонных инвестиций во вторник. Проект предусматривает выделение 5 млрд фунтов стерлингов на развитие беспилотников в течение следующих четырех лет для подготовки военных к возможной войне к 2030 году.

    «Характер ведения войны быстро меняется. На Украине и Ближнем Востоке беспилотные системы определяют ход конфликтов. Эти крупнейшие в истории Британии инвестиции в развивающиеся технологии помогут нашим Вооруженным силам оставаться на шаг впереди наших противников», – заявил новый министр обороны Дэн Джарвис.

    Публикация документа происходит на фоне пристального внимания к военным расходам страны. Предыдущий черновик плана привел к отставке Джона Хили с поста министра обороны. Правительство лейбористов обещало увеличить расходы на оборону до 2.6% от ВВП в следующем году и до 3.5% к 2035 году. Из-за жестких бюджетных ограничений некоторые проекты, такие как эсминец Type 83 и закупка 12 американских истребителей F35-A, будут отменены или отложены.

    Министерство финансов согласилось выделить Минобороны около 15 млрд фунтов стерлингов дополнительного финансирования, чтобы закрыть дефицит в 28 млрд фунтов. Британские власти стремятся извлечь уроки из российско-украинского конфликта. Инвестиции позволят приобрести до 24 вооруженных беспилотников к 2030 году, а также создать гибридный флот из пилотируемых и беспилотных кораблей, включая как минимум шесть новых боевых судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее министр обороны Джон Хили подал в отставку из-за урезания военного бюджета.

    Британский военно-морской флот приобретет шесть гибридных боевых кораблей для запуска беспилотников.

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    30 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Прощание с Сергеем Ивановым прошло с высшими воинскими почестями

    Прощание с Сергеем Ивановым посетили Путин, Медведев, Набиуллина и Володин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Центральной клинической больнице в Москве простились с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым, церемония прошла с государственными и воинскими почестями в присутствии первых лиц страны.

    В Москве в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с бывшим министром обороны России и спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, она прошла с государственными и воинскими почестями, передает РИА «Новости». В зале был выставлен почетный караул, играл военный оркестр, у гроба дежурили часовые.

    По уставу гарнизонной и караульной служб сводный расчет роты почетного караула провожает в последний путь видных государственных деятелей и высших офицеров. Процессию сопровождали представители сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота. По бокам стояли венки от министерства обороны, президента, различных ведомств и семьи Иванова.

    Церемонию в ЦКБ посетил президент России Владимир Путин: он возложил цветы и кратко пообщался с родственниками.

    Проститься с Ивановым пришли заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак, помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко.

    Также присутствовали спецпредставитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, министр юстиции Константин Чуйченко, бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, заместитель министра обороны Павел Фрадков, президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков и артист Сосо Павлиашвили.

    Премьер-министр Михаил Мишустин направил на церемонию траурный венок. Венки также прислали министр обороны Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Дмитрий Медведев во время прощания в ЦКБ лично возложил цветы к гробу Иванова.

    На сайте Госдумы сообщили, что Вячеслав Володин простился с бывшим министром обороны и выразил соболезнования его близким. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин простился с Сергеем Борисовичем Ивановым. Он выразил глубокие соболезнования и слова поддержки его родным и близким», – говорится в сообщении. Володин отметил, что Иванов посвятил жизнь служению Родине и внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности страны.

    Согласно траурному ритуалу, перед погребением военный оркестр исполнит государственный гимн России, затем прозвучит троекратный залп холостыми патронами из стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

    Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральную клиническую больницу и возложил цветы.


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    1 июля 2026, 05:55 • Новости дня
    Умер сыгравший Грин-де-Вальда в фильме о Гарри Поттере актер Майкл Бирн

    Tекст: Антон Антонов

    Британский актер Майкл Бирн, известный по роли Грин-де-Вальда в фильме о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет, сообщает Guardian.

    «У него остались жена Кэрол, с которой он расстался, но которая заботилась о нем в конце его жизни; а также их дочери Тара и Брайони и трое внуков: Том, Хлоя и Жасмин», – пишет Guardian.

    Будущий актер родился в 1943 году в Лондоне, его воспитанием занималась мать Хелен Бирн, уроженка Ирландии. В 1964 году он вошел в труппу Национального театра, а с 1972 года начал активно сниматься в кино. За свою карьеру Бирн сыграл десятки ролей в британских и голливудских фильмах и сериалах, передает РИА «Новости».

    Особую известность ему принесли работы в сериале «Улица Коронации», где с 2008 по 2010 год он исполнил роль внезапно объявившегося отца одной из главных героинь. В Голливуде Бирн снимался в фильмах о Джеймсе Бонде, в картинах «Храброе сердце» (1995) и «Индиана Джонс» (1989), а в ленте «Способный ученик» (1998) появился вместе с Иэном Маккелленом в образе выжившего в концлагере еврея.

    Из-за характерной внешности он часто играл нацистских офицеров, а в 2010 году предстал в роли постаревшего Грин-де-Вальда в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская актриса Мэгги Смит, известная ролями в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон», умерла на 90-м году жизни в Лондоне.

    Британский художник-постановщик Стюарт Крейг, работавший над всеми фильмами о Гарри Поттере, ушел из жизни после продолжительной болезни Паркинсона на 84-м году.

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    30 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне»: Боевики ВСУ неделями ждут эвакуацию из Бачевска среди трупов

    Боевики ВСУ вынуждены неделями ждать эвакуацию из Бачевска

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки в Шосткинском районе продолжили стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, узнав, как боевикам ВСУ приходится прятаться и неделями ждать эвакуации.

    «Данные радиоперехватов показывают, что солдаты 2-го батальона 104 обр ТерО уже несколько суток просят у командования эвакуацию из Бачевска. Украинские солдаты занимают погреба и подвалы жилых строений, где неделями находятся без нормального обеспечения, окруженные трупами собственных сослуживцев», –  сообщили бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 600 метров. Стрелковые бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов. В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах.

    В Черниговской области жители Новгород-Северского района жалуются на украинских боевиков, которые неизбирательно бьют по жилым строениям.

    На Харьковской направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на шести участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, а также в лесных массивах около сёл Бударки и Землянки.

    «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях), – отметили в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как выкуривали батальон ВСУ на окраинах Бачевска. Пленные ВСУ рассказали, как в Волчанском районе в течение 150 дней не было снабжения. Марочко сообщил о закреплении ВС России в Малой Волчьей.

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    29 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Умер бывший гендиректор завода по производству ракет «Тополь-М»

    Tекст: Денис Тельманов

    Выдающийся инженер и бывший руководитель Воткинского завода Виктор Толмачев скончался в возрасте 75 лет после продолжительной карьеры в отечественной оборонной промышленности.

    Бывший генеральный директор предприятия, где выпускают межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М», ушел из жизни, передает РИА «Новости». Виктор Толмачев возглавлял Воткинский завод на протяжении 25 лет.

    «Роскосмос» выражает соболезнования в связи с уходом из жизни Виктора Толмачева. Он четверть века возглавлял Воткинский завод – с 1995 по 2020 год», – говорится в официальном сообщении госкорпорации.

    Представители ведомства добавили, что в трудные для страны времена директору удалось сберечь рабочий коллектив и производственные мощности, наладив серийный выпуск ракетной техники.

    Виктор Толмачев родился восьмого июня 1951 года, прошел путь от обычного мастера до руководителя и был удостоен Государственной премии имени маршала Жукова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив разработчика ракет «Тополь-М».

    В ноябре прошлого года в Волгограде простились с создателем пусковых установок для «Тополя» Валерианом Соболевым.

    Весной в Совете Федерации представили макет новой ракеты «Старт-1М» на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

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    30 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    На Украине предложили мобилизовывать директоров за отсутствие минуты молчания

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Украине предложили мобилизовывать руководителей предприятий, где игнорируют ежедневную минуту молчания по погибшим, лишая их брони, даже если компания считается критически важной.

    Советник офиса Владимира Зеленского Виктория Страхова выступила с инициативой изменить правила брони от мобилизации для бизнес-руководителей, передают РИА «Новости».

    Украинское издание «Страна.ua» приводит ее слова: «Предлагаю на предприятиях, в учреждениях и организациях, где не соблюдается минута молчания, аннулировать бронь руководителя и владельца, даже если само предприятие относится к критически важным. Если эти «броневики» не уважают память павших, то считаю справедливым, чтобы они почувствовали, что такое война».

    Ежедневно в 9.00 на Украине объявляется минута молчания по погибшим, это время совпадает с московским. Инициатива Страховой напрямую связывает соблюдение этой паузы с правом руководителей и владельцев компаний на отсрочку от мобилизации.

    В тексте напоминается, что киевские власти в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих призыву мужчин регулярно вызывают скандалы и протесты. В интернете широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации, где представителей украинских военкоматов снимают при задержаниях и доставке мужчин в микроавтобусах, нередко с применением силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники критически важных предприятий на Украине рискуют лишиться отсрочки от призыва уже осенью из-за новых критериев бронирования, которые минэкономики опубликовало.

    Министерство экономики Украины инициировало служебные проверки после выявления превышения лимитов бронирования работников критически важных предприятий и работодателям направило требование аннулировать лишние отсрочки от мобилизации.

    Ранее украинские СМИ сообщили о варианте снижения правительством Украины квоты забронированных сотрудников на критически важных предприятиях с 50% до 30% для увеличения набора в ВСУ.

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    30 июня 2026, 04:17 • Новости дня
    ВМС США собрались создать первую за 40 лет ядерную боеголовку

    IE: ВМС США хотят создать первую за 40 лет ядерную боеголовку

    Tекст: Катерина Туманова

    ВМС США разрабатывают баллистическую ракету нового поколения, запускаемую с подводных лодок, и создают первую за почти 40 лет новую ядерную боеголовку W93, узнал портал Interesting Engineering.

    «Согласно программе стратегического планирования закупок ВМС США (PAE SSP), усилия по модернизации сосредоточены на ракете Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2) и боевой части W93/Mk7, которые в совокупности призваны поддерживать стратегический потенциал сдерживания ВМС вплоть до второй половины столетия», – пишет Interesting Engineering в материале о ядерной модернизации в США.

    Американский флот приступил к масштабному обновлению стратегического арсенала, включающему проектирование баллистической ракеты следующего поколения и передового боезаряда W93 для перспективных подводных ракетоносцев.

    Тем самым США делают важный шаг в обновлении морского компонента ядерной триады. Усилия военных сосредоточены на создании ракеты Trident II D5LE2 и новейшей боевой части W93/Mk7.

    Модернизация проходит на фоне подготовки флота к переходу от устаревающих подводных лодок класса Ohio к новым субмаринам Columbia.

    Первые корабли с обновленным арсеналом планируют ввести в эксплуатацию к 2039 году.

    Для ракеты разрабатывают гибридную конструкцию, которая объединит проверенные двигатели с современной авионикой и системами наведения.

    Боеголовка W93 станет первым подобным проектом в стране почти за 40 лет. Она заменит устаревающие элементы существующего арсенала.

    Программа тесно связана с британскими подводными лодками нового поколения Dreadnought. Для поддержки развертывания перспективного оружия американские военные активно расширяют производственную и испытательную инфраструктуру в нескольких штатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский летчик заявил об уничтожении ядерных ракет США ударами НЛО. Ford и GM переходят на выпуск боевых ракет. Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы в 2025 году сохранили и усилили курс на наращивание арсеналов.

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    1 июля 2026, 07:27 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил об ускоренном создании армии Китая мирового уровня

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пекин планирует в кратчайшие сроки завершить масштабную модернизацию национальной обороны для надежной защиты государственного суверенитета, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    «Необходимо ускорить создание Народно-освободительной армии Китая мирового уровня, в намеченные сроки достичь целей, поставленных к 100-летию с момента создания армии, решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития», – сказал Си Цзиньпин на собрании по случаю 105-летия Коммунистической партии Китая, передает ТАСС.

    Китайский лидер подчеркнул, что сильная страна обязана обладать мощной армией, так как без нее невозможна национальная безопасность. Глава КНР обратил внимание на необходимость следовать курсу укрепления обороноспособности с китайской спецификой.

    По словам председателя страны, развитие политической, технологической, кадровой и правовой составляющих вооруженных сил позволит внести значительный вклад в поддержание глобального мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти КНР запланировали повышение финансирования национальной обороны на 7%.

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    30 июня 2026, 14:55 • Новости дня
    Армия Израиля заявила о ликвидации командира «Исламского джихада» в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В секторе Газа израильские военные ликвидировали одного из командиров движения «Исламский джихад», которого связывают с нападением 7 октября и удержанием заложников, сообщили в армии Израиля.

    Армия обороны Израиля сообщила об устранении в секторе Газа одного из командиров радикальной группировки «Исламский джихад». Операция прошла во вторник и была направлена против боевика, причастного к нападению на Израиль 7 октября 2023 года и удержанию израильских заложников, пишет РИА «Новости».

    В официальном заявлении пресс-службы армии говорится: «Силы ЦАХАЛ ликвидировали террориста «Исламского джихада» Талала Джабера Абд аль-Аала, командовавшего террористической ячейкой, проникшей на территорию Израиля во время атаки 7 октября и участвовавшего у удерживании заложников на протяжении всей войны». В сообщении уточняется, что он руководил группой, прорвавшейся в Израиль в день начала конфликта.

    Военные подчеркнули, что перед нанесением удара по цели в секторе Газа были предприняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения. Другие подробности операции в пресс-релизе не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные освободили четырех заложников во время операции в секторе Газа.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что совместно с ШАБАК точечным ударом ликвидировал в Хан-Юнисе командира военной разведки ХАМАС, причастного к подготовке атаки 7 октября.


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    30 июня 2026, 04:54 • Новости дня
    Марочко сообщил о закреплении ВС России в Малой Волчьей

    Марочко: ВС России закрепились в Малой Волчьей и наступают

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения Вооруженных сил России успешно заняли позиции в Малой Волчьей Харьковской области и продолжают уверенное продвижение на восток, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российская армия взяла под контроль важные рубежи в Харьковской области и развивает наступление.

    «Касаемо Харьковской области и непосредственно Волчанского направления, наши военнослужащие уже закрепились в населенном пункте Малая Волчья и развивают успех в восточном направлении», – заявил ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» разгромила штурмовой полк ВСУ под Волчанском. «Северяне» рассказали, как выкуривали батальон ВСУ на окраинах Бачевска. Пленные ВСУ рассказали, как в Волчанском районе в течение 150 дней не было снабжения.


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