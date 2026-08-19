Суд оштрафовал TikTok на 6 млн рублей за запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok за неудаление запрещенного контента

Tекст: Тимур Шайдуллин

Соцсеть наказана за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, за оба правонарушения суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 млн и 3 млн рублей соответственно, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее платформу неоднократно штрафовали в России. Санкции применялись за неисполнение предписаний Роскомнадзора и отказ мониторить материалы, пропагандирующие запрещенное в РФ экстремистское движение ЛГБТ*. Также компания игнорировала требования о предоставлении данных надзорному ведомству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд взыскал с платформы 3 млн рублей за отказ удалить пропаганду нетрадиционных отношений.

Ранее мировой судья назначил сервису штраф в размере 6 млн рублей за несоблюдение требований к иностранным интернет-компаниям.

До этого инстанция оштрафовала соцсеть на 3 млн рублей за нарушение правил ограничения доступа к информации.