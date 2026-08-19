Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?3 комментария
Суд оштрафовал TikTok на 6 млн рублей за запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok за неудаление запрещенного контента
Таганский районный суд Москвы признал виновным TikTok по двум протоколам об отказе удалить запрещенный контент.
Соцсеть наказана за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, за оба правонарушения суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 млн и 3 млн рублей соответственно, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.
Ранее платформу неоднократно штрафовали в России. Санкции применялись за неисполнение предписаний Роскомнадзора и отказ мониторить материалы, пропагандирующие запрещенное в РФ экстремистское движение ЛГБТ*. Также компания игнорировала требования о предоставлении данных надзорному ведомству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд взыскал с платформы 3 млн рублей за отказ удалить пропаганду нетрадиционных отношений.
Ранее мировой судья назначил сервису штраф в размере 6 млн рублей за несоблюдение требований к иностранным интернет-компаниям.
До этого инстанция оштрафовала соцсеть на 3 млн рублей за нарушение правил ограничения доступа к информации.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ