Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за осень

Tекст: Елизавета Шишкова

Минимальная температура на главной столичной метеостанции ВДНХ составила плюс 5,1 градуса, передает ТАСС. До этого самый низкий показатель осени фиксировался в ночь на 8 сентября, когда столбики термометров опустились до плюс 7,8 градуса. В начале месяца температура держалась на уровне плюс 11,6 градуса.

Прогнозируемые ранее заморозки в Московском регионе пока не наступили. В центре города, у гостиницы «Балчуг», воздух остыл до плюс 8,4 градуса, а в Тушино – до плюс 4,9 градуса. Наиболее холодным районом Новой Москвы оказалось поселение Михайловское с показателем плюс 1,2 градуса.

Самая низкая температура в Подмосковье минувшей ночью была отмечена в Павловском Посаде, где похолодало до плюс 1,1 градуса. Днем в столице ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до плюс 20-22 градусов. В области термометры покажут от 18 до 23 градусов тепла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о самой холодной ночи в столице с начала мая.

Климатолог Николай Терешонок рассказал об увеличении средней осенней температуры в Москве на три градуса за последние 35 лет.

В середине августа температура воздуха на главной столичной метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 9,7 градуса.