Медведев назвал АЭС «Бушер» флагманским проектом России и Ирана

Tекст: Катерина Туманова

Российско-иранские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, сказал он в Гостелерадио Ирана, подчеркнув важность совместных экономических инициатив.

«Начну с флагманского проекта, связанного с развитием атомной энергетики. Это атомная станция «Бушер». Несмотря на все сложности, она живет, действует, и в настоящий момент ее первый блок работает на полную мощность», – сказал он в интервью, транскрипт которого представлен на сайте политика.

Зампред Совбеза добавил, что на повестке дня остается возведение еще одной крупной АЭС и станций малой мощности. При участии Росатома продолжается строительство второго и третьего блоков.

Важным драйвером развития на десятилетия вперед станет железнодорожная магистраль Решт – Астара. Этот участок является частью глобального транспортного коридора «Север – Юг». Соглашение о его достройке стоимостью 1,6 млрд евро было подписано в мае 2023 года.

Двусторонний товарооборот стабильно увеличивается, прибавив более 20% в 2025 году. Прочному фундаменту взаимодействия способствует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный лидерами двух стран в январе 2025 года.

Кроме того, в России успешно обучаются около 10 тыс. иранских студентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Лихачев заявил в мае о возобновлении строительства АЭС «Бушер» в Иране, а в сентябре сообщил об увеличении числа сотрудников Росатома на АЭС. Росатом также заявил о желании Ирана совместно строить новые блоки АЭС.