Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?4 комментария
В МВД предложили оригинальный способ создания надежных паролей
МВД: Надежным паролем может стать строка любимой песни
Строчки из любимых песен можно использовать для создания надежных паролей, заменяя в них гласные буквы на специальные символы, следует из материалов МВД России.
Подобный подход усложняет задачу мошенникам при попытке взлома, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркивают, что хороший код доступа должен быть длинным и сочетать буквы разного регистра. Добавление спецсимволов, например знака «@», значительно повышает уровень безопасности.
Дополнительной мерой защиты послужит настройка двухфакторной аутентификации.
В МВД предостерегли от использования в паролях личных данных. Даты рождения, имена и фамилии делают комбинацию уязвимой.
Кроме того, правоохранители настоятельно рекомендуют не сохранять коды доступа в заметках мобильного телефона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт рассказал о главных признаках взлома аккаунта на «Госуслугах». МВД посоветовало детям не указывать личные данные в онлайн-играх. МВД рассказало о способах защиты аккаунта в мессенджере.