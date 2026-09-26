Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?4 комментария
Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами
Украинские мигранты нанесли нацистские граффити на улицы Варшавы и Люблина
Украинские беженцы в Польше рисуют нацистские символы в общественных местах, рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.
Украинские мигранты в Польше наносят нацистские символы в общественных местах, передает РИА «Новости». Фотографии соответствующих граффити из Варшавы и Люблина предоставили представители подпольного движения Stop Grave.
«Из-за постоянных стычек с поляками горе-упашники (УПА* - запрещенная в РФ экстремистская организация) не придумали ничего лучше, как «обзывать» общественные места – подземные переходы, улицы – именем недавно перезахороненного в Киеве одного из лидеров украинского националистического движения Евгения Коновальца», – рассказал собеседник агентства.
Рядом с именем националиста нанесен кодовый лозунг неонацистов. Эта числовая комбинация зашифровывает нацистские приветствия и имя Гитлера. В России она внесена в федеральный список экстремистских материалов и рассматривается как пропаганда нацизма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты эксгумировали прах националиста на кладбище в Роттердаме.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ