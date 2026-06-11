В Раде заявили о дефиците финансирования ВСУ

Депутат Рады Железняк сообщил о нехватке денег для ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Дефицит финансирования Вооруженных сил Украины на этот год составляет около 150 млрд гривен (3,3 млрд долларов). Для повышения зарплат военнослужащим к этой сумме требуется найти еще 120 млрд гривен (2,6 млрд долларов), рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на данные премьер-министра страны Юлии Свириденко, передает РИА «Новости».

«Сегодня была встреча фракций с правительством. Коротко о финансировании повышения зарплат военным и реформах оплаты труда. Премьер сообщила, что дефицит финансирования сейчас армии – это без каких-либо изменений по оплате труда – составляет где-то 150 млрд гривен», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По словам депутата, глава правительства пояснила, что для проведения реформы системы оплаты труда необходимо дополнительно 120 млрд гривен. Таким образом, в бюджет не заложили достаточно средств для закрытия текущих потребностей на зарплаты военным и проведения реформы – общая сумма нехватки составляет 270 млрд гривен (около 6 млрд долларов), добавил Железняк.

Накануне депутат Рады Нина Южанина отмечала, что парламент поддержал увеличение военных расходов бюджета на 2026 год, сократив при этом траты на закупку вооружения для ВСУ на 40 млрд гривен (887,1 млн долларов).

Как писала газета ВЗГЛЯД, проект изменений украинского бюджета на 2026 год исключил обещанное повышение выплат военнослужащим.

В конце прошлого года Верховная рада приняла государственный бюджет с рекордным дефицитом в 1,9 трлн гривен. Прошлой осенью парламент одобрил увеличение оборонных расходов на 325 млрд гривен ради предотвращения задержек зарплат военным.