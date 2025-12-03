Рада утвердила проект бюджета Украины на 2026 год с дефицитом 45 млрд долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Верховная рада Украины приняла во втором чтении проект государственного бюджета страны на 2026 год с дефицитом 1,9 трлн. гривен (45 млрд долларов), передает РИА «Новости». За принятие документа проголосовали 257 парламентариев, голосование сопровождалось криками «Позор» со стороны части депутатов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ко второму чтению граничный объем дефицита бюджета был увеличен до 1,9 трлн гривен. Таким образом, он составляет 18,5% ВВП.

Марченко также сообщил, что ключевые направления расходов – это сектор безопасности и обороны, суммарно получившие 2,806 трлн гривен (66,4 млрд долларов) или 27,2% ВВП.

В последние годы Украина всегда формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть нехватку за счет поддержки западных партнеров. В 2024 году дефицит составил 43,9 млрд долларов, а бюджет 2025 года был утвержден с «дырой» в 37,3 млрд долларов, причем армейские расходы несколько раз увеличивали.

Согласно сегодняшнему проекту, общие запланированные расходы составляют около 116 млрд долларов, а доходы – примерно 68,6 млрд долларов. Покрывать разницу Киев намерен преимущественно благодаря внешнему финансированию и кредитам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная Рада ранее одобрила увеличение оборонных расходов почти на 8 млрд долларов. На Украине также решили пополнить бюджет за счет порноиндустрии.

При этом, украинские депутаты раскритиковали инициативы Владимира Зеленского о выдаче «зимней тысячи» и введении бесплатных поездок на 3 тыс. км.