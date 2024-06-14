Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.4 комментария
Медведев: Недалек тот день, когда от Украины может остаться лишь узкая полоска
События развиваются по катастрофическому для киевского режима сценарию. Дальше будет только хуже, предупредил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«Пространство же для компромиссов уменьшается, как шагреневая кожа, вместе с уменьшением территории умирающей страны. И недалек тот день, когда может остаться лишь ее узкая полоска», – заявил Медведев во «ВКонтакте».
По его словам, в санитарную зону, о которой говорил Владимир Путин, может попасть «вся б. Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза». Медведев указал, что затем такие территории при желании людей, живущих там, могут стать частью России.
Зампред Совбеза также назвал начинающуюся в Швейцарии конференцию по Украине «саммитом обреченных», который закончится полным фиаско. «Бессмысленные «переговоры» в отсутствие России по мертворожденной формуле киевского клоуна – лишь вербовка новых статистов для участия в дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства. Но всем, даже нашим оппонентам, понятно, что он лишь жалкий узурпатор, трясущийся от страха и наркотической абстиненции. Систематическое толкование конституции Украины, которое дал Владимир Путин, приводит к очень простому выводу: продлить полномочия президента по ней нельзя, они переходят к главе парламента», – подчеркнул Медведев.
По его словам, «теперь Зеленский – никто и звать его никак». «За ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться. А все назначенные им после истечения полномочий лица вообще не вправе принимать решений. Эти лица нелегитимны, а их решения – противоправны»? – написал Медвудев.
В пятницу Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций, а также с сохранением статуса ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.
В случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.