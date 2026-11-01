Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
В Житомирской области после ударов остались без света 650 населенных пунктов
Более 650 населенных пунктов Житомирской области остались без света
В результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры более 650 населенных пунктов Житомирской области остались без света.
Масштабные отключения электроэнергии охватили Житомирскую область, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».
По словам главы областной военной администрации Виталия Бунечко, обесточены более 650 населенных пунктов региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили объекты энергетики и места сборки беспилотников ВСУ.
В Днепропетровской области около 100 тыс. человек остались без электричества.
В субботу два объекта украинского энергетического холдинга ДТЭК в Днепропетровской области получили серьезные повреждения.