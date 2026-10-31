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Журналист Newsmax назвал миссию в Алешках крупнейшей деэскалацией конфликта
Журналист Салви: Операция в Алешках является крупнейшей деэскалацией
Журналист телеканала Newsmax Алекс Салви назвал гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области крупнейшей деэскалацией, способной стать началом урегулирования конфликта на Украине.
Салви освещал проведение гуманитарной операции в Алешках, передает ТАСС.
«Это, безусловно, самая значительная деэскалация за весь конфликт, ставшая возможной благодаря прекращению огня, согласованному первой леди [США] Меланией Трамп. Впервые за долгое время есть ощущение <…>, что, возможно, появился нужный импульс и что это может стать стартом для окончательного и прочного мира на Украине», – заявил журналист.
Ранее Москва и Киев при содействии первой леди США Мелании Трамп согласились на прекращение огня в Алешках для обеспечения гуманитарной операции. Вооруженные силы России ввели режим тишины на херсонском направлении 27 октября.
Гуманитарная миссия прошла 30 октября. По словам уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, жителям раздали несколько десятков тонн помощи, включая продукты, средства гигиены и топливо для генераторов. Также все желающие смогли беспрепятственно выехать в другие регионы России или на Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил координационную работу России, США и Украины при проведении операции в Алешках.
Аппарат уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой будет сопровождать покинувших город Алешки жителей для оказания им необходимой помощи.
В Кремле заявили, что уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец установили хороший диалог, что важно для правозащитной работы.