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Житель Саратовской области оштрафован за несообщение о подготовке теракта
Житель Саратовской области получил штраф за несообщение о подготовке теракта
Суд оштрафовал 18-летнего жителя Саратовской области на 30 тыс. рублей за несообщение о подготовке к поджогу релейного шкафа, сообщила Саратовская транспортная прокуратура.
В прокуратуре сообщили, что молодой человек признан виновным по статье о несообщении о лице, которое готовит теракт, передает ТАСС.
По данным ведомства, фигурант знал о преступлении, к которому готовился другой человек. Суд установил, что у него было достаточно времени и возможности для информирования правоохранительных органов.
В прокуратуре пояснили, что мужчина решил не сообщать об известных ему обстоятельствах подготовки к поджогу релейного шкафа, повреждение которого могло спровоцировать происшествия на железнодорожном транспорте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе 18-летней жительнице Саратовской области предъявили обвинение в совершении теракта за поджог служебного автомобиля по указанию куратора.
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