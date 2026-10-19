Задержанная в Крыму женщина призналась в работе на украинские спецслужбы

Tекст: Ольга Иванова

Об этом стало известно из видео ее допроса, распространенного Центром общественных связей ФСБ России, пишет ТАСС.

По словам задержанной, она познакомилась в интернете с неким Юрием, с которым общалась в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской). Собеседник интересовался настроениями жителей Крыма, в частности, количеством пророссийски и проукраински настроенных граждан.

«Затем его стал интересовать вопрос по поводу бывшего винзавода, который находился на территории Крыма. Я проезжала мимо на машине и сделала фотографии этого объекта. Там были военнослужащие, посредством мессенджера WhatsApp передала ему эти фотографии», – заявила она на видео.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд приговорил агента украинских спецслужб к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену.

На прошлой неделе ФСБ задержала в Воронеже россиянку, готовившую террористическую атаку на военный аэродром.

В прошлом месяце украинец получил 19 лет лишения свободы за шпионаж в Белгородской области.