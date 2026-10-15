Агент украинских спецслужб получил 14 лет колонии за госизмену

Агент украинских спецслужб приговорен в Запорожской области к 14 годам колонии

Tекст: Мария Иванова

Мужчина признан виновным по статье о государственной измене, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Установлено, что житель села Матвеевка 1973 года рождения по заданию украинской разведки собирал данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил России. Он осознавал, что его действия могут привести к нанесению ракетно-бомбовых ударов ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник житель Херсонской области получил 14 лет колонии за финансирование ВСУ.

ФСБ на этой неделе задержала в Воронеже готовившую атаку на военный аэродром россиянку.

В понедельник задержанные в Сочи отец и дочь были осуждены за госизмену.