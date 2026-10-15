Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Агент украинских спецслужб получил 14 лет колонии за госизмену
Агент украинских спецслужб приговорен в Запорожской области к 14 годам колонии
В Запорожской области агент украинских спецслужб приговорен к 14 годам лишения свободы за сбор и передачу сведений о российских войсках, сообщило региональное управление ФСБ.
Мужчина признан виновным по статье о государственной измене, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Установлено, что житель села Матвеевка 1973 года рождения по заданию украинской разведки собирал данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил России. Он осознавал, что его действия могут привести к нанесению ракетно-бомбовых ударов ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник житель Херсонской области получил 14 лет колонии за финансирование ВСУ.
ФСБ на этой неделе задержала в Воронеже готовившую атаку на военный аэродром россиянку.
В понедельник задержанные в Сочи отец и дочь были осуждены за госизмену.