Житель Херсонской области получил 14 лет колонии за финансирование ВСУ

Суд приговорил жителя Херсонской области к 14 годам за переводы денег ВСУ

Tекст: Мария Иванова

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в январе 2025 года подсудимый через мобильное приложение перевел средства на счет иностранного банка. Эти деньги предназначались для финансовой и материально-технической поддержки украинских войск. Суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, одного года ограничения свободы и штрафа в размере 300 тыс. рублей, передает ТАСС.

Преступление по статье о государственной измене выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Южному военному округу. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Ростовской области, а государственное обвинение в суде поддержала прокуратура Херсонской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стало известно, что российские суды в 2025 году вынесли более 200 приговоров по делам о госизмене.

Ранее в Севастополе приговорили бывшего украинского военного к 18 годам колонии по аналогичной статье.