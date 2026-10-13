Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Житель Херсонской области получил 14 лет колонии за финансирование ВСУ
Суд приговорил жителя Херсонской области к 14 годам за переводы денег ВСУ
Херсонский областной суд приговорил 55-летнего местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за сбор и перевод средств для украинских вооруженных формирований.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в январе 2025 года подсудимый через мобильное приложение перевел средства на счет иностранного банка. Эти деньги предназначались для финансовой и материально-технической поддержки украинских войск. Суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, одного года ограничения свободы и штрафа в размере 300 тыс. рублей, передает ТАСС.
Преступление по статье о государственной измене выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Южному военному округу. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Ростовской области, а государственное обвинение в суде поддержала прокуратура Херсонской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стало известно, что российские суды в 2025 году вынесли более 200 приговоров по делам о госизмене.
Ранее в Севастополе приговорили бывшего украинского военного к 18 годам колонии по аналогичной статье.