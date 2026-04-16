Суд в Севастополе приговорил экс-военного ВСУ к 18 годам за госизмену

Tекст: Дмитрий Зубарев

Севастопольский городской суд приговорил бывшего военнослужащего ВСУ Руслана Черного-Швеца к 18 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, передает РИА «Новости». Осужденному также назначили ограничение свободы на один год и штраф в размере 330 тыс. рублей.

Прокуратура Севастополя уточнила, что Черный-Швец признан виновным по статье 275 УК РФ. «Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя – бывшего военнослужащего ВСУ Руслана Черного-Швеца. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», – говорится в заявлении ведомства.

По материалам дела, бывший военнослужащий был завербован своим бывшим сослуживцем Сергеем Лихомановым, которого, в свою очередь, завербовал сотрудник СБУ. В ноябре 2023 года Черный-Швец и Лихоманов передавали украинской спецслужбе разведывательные данные о российских военных объектах в Севастополе. Кроме того, Лихоманов готовился к подрыву одного из железнодорожных мостов города.

В ведомстве напомнили, что Южный окружной военный суд уже приговорил Лихоманова в октябре прошлого года. Он был осужден по статьям о государственной измене и подготовке к теракту.

