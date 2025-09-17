В Крыму приговорили россиянина за передачу данных ВСУ

Севастопольский суд приговорил жителя к 14 годам за передачу ВСУ данных о кораблях ЧФ

Tекст: Мария Иванова

Севастопольский городской суд Республики Крым приговорил гражданина России 1980 года рождения к 14 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Обвиняемый признан виновным в государственной измене, предусмотренной ст. 275 УК РФ. Кроме лишения свободы, суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на один год.

В ФСБ рассказали, что житель Севастополя по переписке в мессенджере Telegram был завербован спецслужбами Вооруженных сил Украины для передачи сведений противнику. По данным силовиков, мужчина фотографировал места размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокацию и передвижения вертолетов войск национальной гвардии. Полученные материалы он пересылал представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение.

ФСБ задержала мужчину и пресекла его противоправную деятельность. Приговор пока не вступил в законную силу. Спецслужба напомнила, что украинские разведчики активно используют интернет-пространство, в том числе мессенджеры, для вовлечения россиян в преступную деятельность.

Ранее в среду сотрудники ФСБ задержали в Астрахани выходца из Северной Африки по подозрению в передаче секретных сведений украинской разведке.

В Климовске силовики задержали местного жителя за перевод денег на счета, поддерживающие Вооруженные силы Украины.

В Феодосии сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в сборе информации о ПВО в Крыму.