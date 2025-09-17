Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
В Крыму приговорили россиянина за передачу данных ВСУ
Севастопольский суд приговорил жителя к 14 годам за передачу ВСУ данных о кораблях ЧФ
Житель Севастополя получил 14 лет колонии строгого режима за передачу украинским спецслужбам фото мест размещения кораблей Черноморского флота через мессенджер.
Севастопольский городской суд Республики Крым приговорил гражданина России 1980 года рождения к 14 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
Обвиняемый признан виновным в государственной измене, предусмотренной ст. 275 УК РФ. Кроме лишения свободы, суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на один год.
В ФСБ рассказали, что житель Севастополя по переписке в мессенджере Telegram был завербован спецслужбами Вооруженных сил Украины для передачи сведений противнику. По данным силовиков, мужчина фотографировал места размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокацию и передвижения вертолетов войск национальной гвардии. Полученные материалы он пересылал представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение.
ФСБ задержала мужчину и пресекла его противоправную деятельность. Приговор пока не вступил в законную силу. Спецслужба напомнила, что украинские разведчики активно используют интернет-пространство, в том числе мессенджеры, для вовлечения россиян в преступную деятельность.
Ранее в среду сотрудники ФСБ задержали в Астрахани выходца из Северной Африки по подозрению в передаче секретных сведений украинской разведке.
В Климовске силовики задержали местного жителя за перевод денег на счета, поддерживающие Вооруженные силы Украины.
В Феодосии сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в сборе информации о ПВО в Крыму.