  • Новость часаЕвропейские «Зеленые» призвали ужесточить штрафы для американских IT-гигантов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Латвию стократ наказали за украденный «Дом Москвы»
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Макрон пригрозил Китаю введением пошлин
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    Кремль дал оценку исчезновению «российской угрозы» из стратегии США
    Замглавы Госдепа США обвинил ЕС в подрыве НАТО из-за штрафа соцсети Х
    Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии после штрафа на 120 млн евро
    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    16 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    3 комментария
    7 декабря 2025, 18:31 • Новости дня

    Минобороны сообщило о сбитии 11 украинских БПЛА над Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    За последние пять часов средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

    Силы ПВО России за последние пять часов сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями, передает РИА «Новости». Как уточнили в Минобороны, атаки фиксировались с 13.00 до 18.00 по московскому времени.

    Семь беспилотников были сбиты над территорией Курской области, четыре – над территорией Белгородской области.

    Данных о разрушениях или пострадавших в результате атаки не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской, Тульской и Орловской областями. В Орловской области средства ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат.

    6 декабря 2025, 14:13 • Новости дня
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России при освобождении Красноармейска использовали новую тактику штурма города, которая получила название «демеханизация», сообщила британская газета The Daily Telegraph.

    Издание The Daily Telegraph считает, что освобождение Красноармейска российскими войсками стало поворотным моментом в ходе конфликта, передает ТАСС.

    Сообщается, что россияне применили новый способ взятия города, который может стать ключевым для дальнейших боевых действий.

    Издание сообщает, что ранее стороны применяли классическую тактику окружения населенных пунктов с использованием танковых колонн и пехоты. Однако теперь, по информации газеты, Вооруженные силы России используют малочисленные группы бойцов, продвигающиеся в условиях тумана, что затрудняет их обнаружение для беспилотников.

    The Daily Telegraph называет этот подход «демеханизацией боевых действий», подчеркивая, что новые методы позволяют снизить потери и сохранять скрытность маневров.

    Президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов приехать в Красноармейск и лично убедиться в контроле российских военных над городом.

    Путин отметил, что плацдарм в Красноармейске позволяет Вооруженным силам России быстро развивать наступление сразу на нескольких ключевых направлениях.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов 30 ноября доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    Комментарии (3)
    5 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    Комментарии (9)
    7 декабря 2025, 17:30 • Видео
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 10:31 • Новости дня
    По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    Военкоры: По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    Tекст: Вера Басилая

    По месту дислокации украинских боевиков в санатории в Конча-Заспе в Киеве, где ранее произошла перестрелка между ГУР и ВСУ, нанесен удар тремя реактивными «Геранями», сообщили военкоры.

    Три реактивных беспилотника «Герань» нанесли удар по месту дислокации украинских боевиков в санатории Конча-Заспа, следует из сообщения в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». Сообщается, что локация совпадала с местом перестрелки между представителями ГУР и украинской армии.

    По данным киевских СМИ, украинское издание «Украинская правда» накануне опубликовало точные координаты сбора военных в указанном районе. Сразу после этого три «Герани» нанесли удар по обозначенной точке.

    Сообщается, что мониторинговые ресурсы еще ночью зафиксировали появление реактивных дронов и несколько мощных взрывов в районе Конча-Заспы. Подробности произошедшего и данные о числе пострадавших на данный момент отсутствуют.

    Ранее в районе Конча-Заспы под Киевом произошел вооруженный конфликт между сотрудниками Главного управления разведки минобороны Украины и военнослужащими вооруженных сил Украины за контроль над санаторием.

    Комментарии (12)
    6 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», беспилотниками дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Ураины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

    Кроме того удары наносились по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS и 366 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 788 беспилотников, 638 ЗРК, 26 412 танков и других бронемашин, 1 627 боевых машин РСЗО, 31 740 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 468 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, за минувшую неделю ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.

    В частности, ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.

    ВС России до этого поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    Комментарии (5)
    5 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Кадыров обещал ВСУ ответ за атаку беспилотника на «Грозный-Сити»

    Кадыров: ВСУ скоро получит «подарок» за атаку на «Грозный-Сити»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал атаку украинского беспилотника по комплексу «Грозный-Сити», заверив, что пострадавших нет и здание оперативно восстановят.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Тelegram-канале прокомментировал атаку украинской БПЛА на один из небоскребов комплекса «Грозный-Сити». Он отметил, что подобные действия являются попытками запугать мирных жителей и создать иллюзию давления.

    «Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам», – заявил Кадыров. Он подчеркнул, что атака стала явным показателем бессилия противника и добавил, что самое главное – никто не пострадал. По словам главы республики, поврежденное здание быстро восстановят.

    Кадыров также пообещал, что ответ на подобные удары не заставит себя долго ждать, намекнув, что у него уже есть «подарок» для противника. Кроме того, он обратился к украинской стороне с предложением встретиться лицом к лицу на поле боя, если они действительно считают себя воинами, указав, что российские бойцы ежедневно наступают по всему фронту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 5 ноября комплекс «Грозный-Сити» в Чечне подвергся атаке украинского беспилотника. В результате взрыва повреждены несколько этажей высотного здания.

    В этот же день Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

    Комментарии (6)
    5 декабря 2025, 02:18 • Новости дня
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что отменил визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе с бельгийским правительством о судьбе замороженных российских активов.

    Мерц после встречи с главами федеральных земель Германии сообщил, что переносит визит в Норвегию и направляется в Брюссель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    «Хочу поговорить с премьер-министром Бельгии и председателем Еврокомиссии о том, как мы сможем добиться поддержки большинством в Европейском совете моего предложения [по использованию для помощи Украине замороженных активов России]», – сказал он.

    По его словам, особое положение Бельгии связано с тем, что компания Euroclear, где хранятся российские активы, располагается в Брюсселе, и поэтому у бельгийского государства имеются специфические обязательства перед депозитарием.

    Мерц отметил, что прекрасно понимает и серьезно относится к опасениям бельгийских властей, которые, по его мнению, заслуживают тщательного рассмотрения. По словам канцлера, Германия может стать одной из стран-гарантов в этом вопросе. Он подчеркнул, что намерен добиться поддержки своего предложения не только у правительства Бельгии, но и на уровне Европейского совета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европе становится трудно оказывать помощь на Украине из-за истощения собственных ресурсов за почти четыре года конфликта. В ЕС усиливают давление с требованием конфисковать российские активы, замороженные в странах Евросоюза, в том числе в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Бельгийские власти отказываются предпринимать подобные меры. Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что такой шаг, как «украсть замороженные активы», являлся бы беспрецедентным. Де Вевер также подчеркнул, что Россия может ответить конфискацией западных активов и бельгийских заводов на своей территории, при этом конфискацию западной собственности может поддержать Китай.

    Комментарии (14)
    6 декабря 2025, 13:55 • Новости дня
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аналитики ВЦИОМ выделили специальную военную операцию, инфляцию и состояние здравоохранения как три темы, которые сегодня волнуют наибольшее число граждан России.

    Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что россиян, прежде всего, волнует СВО и события, с ней связанные, пишет ТАСС. Он пояснил, что эта проблема стала ключевой за последние четыре года и будет оставаться таковой до окончания спецоперации.

    Вторым по значимости вопросом названа инфляция и рост цен. Федоров напомнил, что с началом пандемии уровень инфляции в России резко увеличился, и эта проблема затрагивает практически всех граждан страны. Он подчеркнул, что темпы роста зарплат и пенсий, по оценке населения, отстают от подорожания товаров и услуг.

    Третьей темой, вызывающей серьезную обеспокоенность, стало здравоохранение: речь идет о медицинском обслуживании и дефиците кадров, а также о доступности и стоимости лечения и медикаментов. По словам Федорова, подобная ситуация характерна для большинства стран, но в России она волнует, прежде всего, представителей среднего и старшего поколений.

    Кроме этих трех тем, интерес к остальным вопросам носит нишевый характер: пенсионеры чаще всего обеспокоены размерами пенсий, молодежь – уровнем зарплат. При этом проблемы, которые беспокоят россиян, периодически меняются между собой по степени значимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники ВЦИОМ выявили, что 37% россиян ощущают усталость ежедневно, а в числе главных причин называют эмоциональное напряжение и переработку.

    Что касается спецоперации, то большинство граждан России характеризуют иноагентов как врагов и предателей, которые вызывают у них отрицательные эмоции и раздражение.

    Опрос показал, что респонденты не просто осуждают таких лиц, но и требуют предпринять против них более жесткие меры.


    Комментарии (4)
    6 декабря 2025, 02:07 • Новости дня
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    Вопрос послевоенного восстановления Украины обсуждался на встрече делегаций Вашингтона и Киева, передает ТАСС.

    В заявлении Госдепа США указано, что стороны отдельно рассмотрели перспективы будущего процветания Украины, вопросы поддержки предстоящей реконструкции, а также детали совместных экономических инициатив и долгосрочных проектов по восстановлению.

    По данным документа, в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гнатов.

    Переговоры были посвящены, как отмечает Госдеп, поиску вариантов глубокого сотрудничества, способного ускорить восстановление ключевых отраслей экономики.

    Среди обсуждавшихся тем выделялась координация усилий США и Украины по созданию долгосрочных программ, направленных на привлечение инвестиций и обеспечение стабильного роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали давить на Европу, чтобы заставить отказаться от конфискации замороженных российских активов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у Европы реальных инструментов давления на Россию для переговоров по конфликту на Украине.

    Зять президента США Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций.

    Комментарии (5)
    6 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    Бойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Димитрове

    Российские БПЛА уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ возле Димитрова

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара российских беспилотников в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) было уничтожено замаскированное опорное укрытие украинских военных, сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным «Ромео».

    Огонь по опорному пункту ВСУ в районе Димитрова был нанесен расчетом ударных беспилотников отдельного батальона БПС 51-й гвардейской армии группировки «Центр», передает РИА «Новости».

    Командир взвода с позывным «Ромео» рассказал, что бойцы действовали на южном фланге Мирнограда, выполняя задачу с помощью штатных дронов.

    Он уточнил, что цель была обнаружена авиаразведкой союзных сил, после чего БПЛА были нацелены на точку удара. Командир отметил, что цели находились в лесополосе, их удалось оперативно подтвердить и уничтожить. По словам Ромео, поражение было подтверждено союзными подразделениями.

    Ранее командующий группировкой «Центр» ВС России Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск.

    До этого группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    Комментарии (3)
    6 декабря 2025, 12:56 • Новости дня
    RMF FM: Бурмистр польского Любартова объявил тревогу из-за «ситуации на Украине»
    RMF FM: Бурмистр польского Любартова объявил тревогу из-за «ситуации на Украине»
    @ Swen Pfortner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бурмистр польского Любартова Люблинского воеводства объявил ложную тревогу «в связи с ситуацией на Украине», сообщает радиостанция RMF FM.

    Бурмистр польского города Любартов Кшиштоф Пашник объявил ложную тревогу утром шестого декабря из-за «ситуации на Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на данные радиостанции RMF FM. В городе были активированы сирены оповещения, что вызвало обеспокоенность среди жителей.

    Пашник пояснил, что решение о включении сирен было принято после того, как он получил информацию из районного центра управления чрезвычайными ситуациями. По его словам, предупреждающие сигналы были связаны с «текущей ситуацией на Украине».

    Однако в самом Центре управления чрезвычайными ситуациями Любартова опровергли получение необычных распоряжений и сообщили, что сирены были включены ошибочно. Представители центра отметили, что это была ложная тревога, не связанная с какими-либо угрозами или официальными указаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла истребители из-за активности России на Украине. Польские военные опровергли информацию о нехватке средств для покраски самолетов F-16. Варшава заявила о нарушении российского самолета ее воздушного пространства.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские подразделения освободили населённые пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Министерства обороны России говорится: «Подразделения группировки войск «Запад» продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области».

    Также подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Ровного и продолжили зачистку населенного пункта Гришино в ДНР. В Минобороны отметили, что противник понес серьезные потери в районах населенных пунктов Родинское, Светлое и Торское, где уничтожены живая сила, техника нескольких механизированных, десантно-штурмовых и морских бригад Вооруженных сил Украины.

    На Харьковском направлении российскими войсками были поражены позиции ВСУ в районах Старицы и Вильчи, противник потерял до 210 военных, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов. Общие потери ВСУ на различных направлениях за сутки составили более 1100 военнослужащих, до 15 боевых бронированных машин западного производства, несколько установок Paladin и Krab, а также более 20 автомобилей, говорится в сообщении.

    Кроме того, как отметили в ведомстве, российская группировка «Юг» улучшила свои позиции в районах Степановки, Северска и Кривой Луки, нанеся серьезный урон бригадам ВСУ, а подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Подразделения группировки «Днепр» поразили силы ВСУ в Веселянке, Львово и Антоновке в Запорожской и Херсонской областях, где противник потерял до 45 бойцов, бронеавтомобиль HMMVW и гаубицу М777 американского производства.

    Оперативно-тактическая авиация и беспилотники нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ, складам горючего и местам временной дислокации, а ПВО России сбила две управляемые авиационные бомбы, четыре ракеты «Нептун» и 172 беспилотника самолетного типа.

    В ведомстве уточнили, что с начала специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, свыше 100 960 беспилотников, более 26 тыс. танков и боевых машин, а также свыше 31 тыс. артиллерийских систем противника.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по территории Украины в ответ на атаки по гражданским объектам в России.

    Накануне подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжив уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Димитрове в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    Напомним, российские войска освободили Безымянное в ДНР. До этого они освободили Червоное в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 20:15 • Новости дня
    Власти Киева переименовали десять улиц, названных в честь выдающихся русских

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Украины принято решение о переименовании 10 городских улиц, ранее носивших имена российских общественных и культурных деятелей, среди которых Александр Суворов и Исаак Левитан.

    Киевский городской совет принял решение о переименовании десяти улиц, ранее носивших имена российских деятелей, сообщает РИА «Новости». Официальное сообщение опубликовано на его сайте. В совете подчеркнули, что эти названия «были связаны со страной-агрессором». Среди переименованных улиц – улица Левитана, которую теперь будут называть Лукрецкой, а проспект маршала Рокоссовского переименовали в проспект Дмитрия Павлычко.

    Также было решено часть улицы Лаврской назвать в честь гетмана Ивана Мазепы. Улица Суворова получила новое название – улица Людмилы Фои, а переулок Макаренко теперь официально именуется переулком Софии Окуневской.

    Власти города отмечают, что процесс переименования улиц, связанных с Россией, продолжается в рамках общей политики избавления от советского и российского культурного наследия на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим уже переименовал императоров Российской империи Николая I и Николая II. До этого Институт национальной памяти Украины предложил удалить из публичного пространства все объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.

    А глава Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил необходимость переименования копеек в шаги ассоциацией связи Киева с Москвой.

    На Украине с 2015 года ведется переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям, а после 2022 года процесс вытеснения русского языка и культурного наследия России усилился.

    Комментарии (8)
    5 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Безымянное в ДНР
    Российские войска освободили Безымянное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки за последние сутки освободили Безымянное в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю ВС России освободили семь населенных пунктов в зоне СВО.

    Южная группировка за последнюю неделю освободила Клиновое. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 1085 военнослужащих, 22 бронемашины и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освободив Зеленый Гай, Доброполье и Червоное в Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1515 военнослужащих, 14 танков и бронемашин, три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    В течение недели группировкой «Север» освобожден Волчанск в Харьковской области.

    На Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны.

    Всего же за минувшую неделю в зоне ответственности группировки противник потерял до 1195 военнослужащих, 12 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и шесть складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    На данном направлении общие потери противника составили более 1575 военнослужащих, три танка, 16 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов, 55 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Красноармейска. Было нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, двух штурмовых, горно-штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом потери противника на этом направлении составили более 3265 военнослужащих, 11 бронемашин и семь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение в Запорожской области, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны. Уничтожены до 415 военнослужащих, два танка, бронемашина, три орудия полевой артиллерии, четыре безэкипажных катера, 13 станций РЭБ, 16 складов боеприпасов, горючего и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, «подкова» у Константиновки разрушает логистику «городов-крепостей» ВСУ.

    Напомним, ВС России два дня назад освободили Червоное в Запорожской области.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Макрон признал невозможность ЕС принудить Россию к переговорам по Украине

    Макрон: Европа не в состоянии принудить Россию к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у европейских стран реальных инструментов воздействия на Россию для переговоров по украинскому конфликту.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами в ходе визита в Китай заявил, что европейские страны не способны заставить Россию начать переговоры об урегулировании ситуации на Украине, пишет ТАСС. Макрон отметил: «Глядя на вещи реалистично, можно сказать, что мы не находимся в ситуации, которая бы заставила Россию сесть за стол переговоров».

    Глава французского государства подчеркнул необходимость сохранять единство между США и Европой, чтобы продолжать военную поддержку Киева. Он выразил убеждение, что только совместные усилия Запада могут сохранить устойчивость выбранной политики в отношении украинского конфликта.

    Заявление было сделано на фоне разногласий между союзниками по поводу стратегии по Украине и обсуждения возможностей для политического диалога с Москвой. Макрон подчеркнул, что несмотря на отсутствие рычагов давления на Россию, Европа не должна ослаблять поддержку украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

    Напомним, ЕС предложил новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Британией, Германией и Францией. Документ стал ответом на предложение Дональда Трампа и состоит из 24 пунктов.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков 3 декабря заявил, что Россия ведет закрытые переговоры по Украине только с США. На фоне этих событий в Европе возникла тревога из-за диалога России и США.

    Комментарии (2)
    Главное
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине
    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе
    Опрос показал рекордное недовольство немцев работой правительства
    Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом
    Китай потребовал от Японии прекратить клевету на НОАК
    Адвокат: Долина не извинилась перед Лурье за полтора года
    Россиянин Петр Ян победил грузина Двалишвили и вернул пояс UFC

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Перейти в раздел

    Польский гонор настиг Германию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поссорились. Их переговоры в столице ФРГ должны были быть посвящены актуальным проблемам НАТО, но превратились в препирательство о том, должны ли немцы заплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. России такое развитие событий на руку. Подробности

    Перейти в раздел

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не видел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Перейти в раздел

    Латвию стократ наказали за украденный «Дом Москвы»

    Латвию заставили расплатиться за грабеж российской государственной собственности. Прибалтийская республика незаконно экспроприировала находившийся в Риге «Дом Москвы», но на уходящей неделе решением российского суда удалось добиться возмещения, причем в стократном размере. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации