Минобороны сообщило о сбитии 11 украинских БПЛА над Россией

Tекст: Ольга Иванова

Силы ПВО России за последние пять часов сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями, передает РИА «Новости». Как уточнили в Минобороны, атаки фиксировались с 13.00 до 18.00 по московскому времени.

Семь беспилотников были сбиты над территорией Курской области, четыре – над территорией Белгородской области.

Данных о разрушениях или пострадавших в результате атаки не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской, Тульской и Орловской областями. В Орловской области средства ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат.