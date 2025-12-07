Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.10 комментариев
ВСУ использовали церковь для запуска дронов в Херсонской области
На правом берегу Днепра в Херсонской области подразделения ВСУ использовали здание церкви для запуска беспилотников, однако подвоз ресурсов туда был заблокирован. Об этом сообщил командир роты БПС 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Пегас.
Российские операторы дронов смогли остановить снабжение и ротацию украинских военнослужащих, использовавших церковь для запуска БПЛА, передает ТАСС.
По словам командира роты БПС 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Пегас, было обнаружено место запуска дронов на территории храма.
«Мы церковь не стали трогать, просто подвоз им обрубили, чтобы они не могли ротироваться и не могли подвозить себе имущество для работы – дроны те же самые, боеприпасы», – уточнил он.
Пегас отметил, что роте обычно поручают разведку, выявление техники и скоплений противника на правом берегу Днепра, а также их уничтожение. Недавно российские подразделения поразили пункты управления БПЛА, бронетранспортер и живую силу ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники уничтожили пункт управления 15-го погранотряда Украины в Сумской области в районе Кияницы.
Российские беспилотники также уничтожили замаскированное опорное укрытие украинских военных в районе Димитрова.