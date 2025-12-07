Tекст: Елизавета Шишкова

Российские операторы дронов смогли остановить снабжение и ротацию украинских военнослужащих, использовавших церковь для запуска БПЛА, передает ТАСС.

По словам командира роты БПС 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Пегас, было обнаружено место запуска дронов на территории храма.

«Мы церковь не стали трогать, просто подвоз им обрубили, чтобы они не могли ротироваться и не могли подвозить себе имущество для работы – дроны те же самые, боеприпасы», – уточнил он.

Пегас отметил, что роте обычно поручают разведку, выявление техники и скоплений противника на правом берегу Днепра, а также их уничтожение. Недавно российские подразделения поразили пункты управления БПЛА, бронетранспортер и живую силу ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники уничтожили пункт управления 15-го погранотряда Украины в Сумской области в районе Кияницы.

Российские беспилотники также уничтожили замаскированное опорное укрытие украинских военных в районе Димитрова.