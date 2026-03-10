Угроза атаки беспилотников объявлена в Таганроге и Анапе

Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня наш посол в Киеве был переведен в Министерство иностранных дел Украины. Среди украинцев явно разразилась серьезная паника после того, как их поймали на незаконном перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов в Венгрии», – цитирует Сийярто портал Pestisracok.

По его словам, этот инцидент стал вопросом национальной безопасности в Венгрии, так как нужно понимать, не имеет ли перемещение сотен миллионов евро и долларов в Венгрии какое-либо отношение ко вмешательству украинцев в парламентские выборы в Венгрии? Вопрос в том, сколько из этих сотен миллионов евро и долларов наличными было потрачено в Венгрии, и в чьих интересах это было сделано.

«Это также вопрос национальной безопасности Венгрии, потому что было бы хорошо знать, почему люди, связанные с украинской секретной службой и армией, сопровождали эту партию наличных денег. И какова причина крайне интересного совпадения, что юридическая фирма из Тисаса теперь защищает перевозчиков денег и требует их возврата», – добавил венгерский министр.

Сийярто добавил, что в течение дня в МИД Украины были сконцентрированы исключительно на требовании возврата денег и не отвечали на вопросы.

Напомним, в пятницу, 6 марта венгерское налогово-таможенное ведомство задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб, перевозивший из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в стране до выяснения их принадлежности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств. «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности.