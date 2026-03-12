Выросло число погибших при ударах Израиля по Ливану

Число погибших при ударах Израиля по Ливану достигло 687 человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Количество погибших в результате ударов Израиля по территории Ливана с начала эскалации достигло 687 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра информации страны Пола Моркоса.

Из этого числа 98 жертв составляют дети, а 52 – женщины, отметил министр в заявлении, которое передал телеканал Al Jazeera. Моркос также сообщил, что среди погибших оказались 15 сотрудников медицинских учреждений.

Ранее в четверг израильские ВВС нанесли авиаудары по девяти населенным пунктам юга Ливана, что привело к гибели четырех человек и ранениям среди мирных жителей.

До этого, в ночь на четверг, израильский беспилотник нанес удар по набережной Рамлет аль-Байда в Бейруте, в результате чего были убиты восемь человек и ранены еще 31.

Между тем, еще накануне сообщалось, что в результате ударов Израиля по территории Ливана погибли 570 человек.