  • Новость часаВКС России сбили украинский самолет Су-27
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин назвал условия энергетического сотрудничества с Европой
    Дешевые иранские дроны уничтожили новейшие радары США
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов
    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО
    Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной»
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    TWZ: США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции
    Венгрия решила конфисковать изъятые деньги и золото украинского банка
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    10 комментариев
    10 марта 2026, 11:30 • В мире

    Успешное сопротивление Ирана поставило США перед выбором

    Успешное сопротивление Ирана поставило США перед выбором
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Соединенные Штаты собирают на Ближнем Востоке все новые военные силы с явным прицелом на проведение сухопутной операции против Ирана. В то же время обстановка на поле боя складывается таким образом, что американское руководство может быть вынуждено вообще прекратить боевые действия. Как Иран смог поставить США перед подобным выбором?

    Прошедшие десять дней боевых действий американо-израильских сил против Ирана спровоцировали тяжелый региональный кризис на Ближнем Востоке и глобальный энергетический. Наметились и проблемы во взаимоотношениях Вашингтона и его ближайших союзников. Например, Трамп обвинил Британию в недостаточной поддержке, не смог мобилизовать европейских союзников. Очевидны трения между США и еврейским государством, удары которого по иранским нефтяным объектам вызвали недовольство американского руководства. Это вынесено в публичную плоскость, а значит, закрытые каналы обмена мнениями почему-то не работают или игнорируются одной из сторон.

    Трамп не может рассчитывать на абсолютную поддержку даже своих соотечественников. «Меняющиеся цели в войне обескуражили американское общество, при том что опросы показывают широкое недовольство войной среди американцев. В то же время растущее насилие приводит к росту цен на нефть и другим экономическим шокам, которые могут вызвать политические проблемы с выборами для самого Трампа», – пишет The New York Times.

    При этом американская администрация демонстрирует некую растерянность. В частности, министр энергетики США Крис Райт заявил: «Мы не знаем, какой режим окажется у власти после окончания этого конфликта», а Трамп объявил, что «недоволен» тем, кого избрали на пост Верховного лидера ИРИ. Все это говорит о том, что намеченные цели «Эпической ярости» не достигнуты, а команда Трампа, похоже, не имела на этот случай резервного плана и теперь не очень понимает, как действовать дальше.

    В любом случае можно сказать, что ставка молниеносную войну и крах режима в результате уничтожения военно-политического руководства провалилась. В самих США горько шутят, что в ходе американской миссии в Афганистане для того, чтобы сменить режим талибов на режим талибов, потребовалось двадцать лет и несколько триллионов долларов. Трамп же, заменив Хаменеи на Хаменеи, уложился всего в девять дней.

    В Иране не произошло коллапса власти, а на смену склонному к компромиссам Али Хаменеи, выступавшему против создания ядерного оружия, пришли куда более радикально настроенные и жесткие люди. Достаточно сказать, что новый Верховный лидер потерял под американо-израильскими бомбами почти всю свою семью – мать, отца, сестру и жену, – и потому вряд ли станет безвольно капитулировать.

    При этом очевидным достижением коалиции стало выведение из строя значительной части ПВО Ирана, что позволяет увеличить участие авиации в нанесении ударов по территории страны. Вероятно, для их интенсификации и направляется в район боевых действий третья авианосная ударная группировка. Но смогут ли США и Израиль добиться своих целей, используя лишь дистанционные удары, без проведения наземной операции и оккупации страны?

    Воздушные атаки врага могут разрушить часть гражданской инфраструктуры и несколько ослабить военный потенциал ИРИ, но не более того. При этом любые изменения политической ситуации в стране, если их удастся достичь, будут носить крайне негативный для США и их союзников сценарий.

    Иранское общество еще больше сплотится в стремлении покарать агрессоров. То есть без наземной операции и установления контроля хотя бы над частью страны говорить о «перезагрузке Ирана» и демонтаже существующей системы власти не приходится.

    Размышляя о возможностях сухопутной операции против Ирана, трудно избежать аналогии с операцией «Свобода Ираку», проведенной в 2003 году. Тогда для захвата страны хватило 200-тысячного контингента, но Ирак имеет в четыре раза меньшую территорию, чем Иран, а его население в три раза меньше. Тегеран в состоянии выставить 11 миллионов штыков (1 млн ВС ИРИ, еще 10 млн – народное ополчение «Басидж»). По самым скромным расчетам, силы вторжения должны составлять около миллиона человек.

    При этом надежды Вашингтона и Тель-Авива на создание широкой коалиции с привлечением курдских формирований, армий нефтяных монархий, Пакистана и Азербайджана не оправдались. Никто из них не готов ввязываться в войну с непредсказуемыми последствиями – кто из соображений здорового прагматизма, кто под давлением третьих стран.

    В качестве альтернативы полномасштабной сухопутной операции, для которой в настоящий момент нет сил, в Вашингтоне обдумывают ее ограниченный вариант с использованием спецназа и высокомобильных формирований.

    Одним из обсуждаемых вариантов является захват нефтяного терминала на острове Харк в Персидском заливе, через который идет до 90% экспорта нефти. Предполагается, что, лишив Иран главного дохода, его удастся поставить на колени.

    Однако еще во время ирано-иракской войны авиация Саддама Хусейна несколько раз уничтожала терминалы на острове Харк, но это не привело к поражению Ирана. Кроме того, силы, захватившие этот остров, находящийся в 25 км от иранского побережья, окажутся в западне – иранцы смогут наносить по ним массированные удары, ведущие к большим потерям.

    Рассматриваются и варианты рейдов спецназа на территорию Ирана с целью захвата и уничтожения объектов, которые недосягаемы для бомб и ракет. Есть информация, что ряд подразделений уже развернут на исходных позициях для выполнения этих задач.

    В частности, на авиабазе Харир и в аэропорту Эрбиль в Иракском Курдистане находится 160-й батальон специальных воздушных операций и 75-й полк рейнджеров, которые могут быть использованы для атак на ракетные и ядерные центры в западной части Ирана. На авиабазе Аль-Зафра в ОАЭ и в Бахрейне, а также на авианосцах находятся подразделения морского спецназа США NAVY SEALs и израильские морские коммандос из подразделения «Шайетет 13», которые могут быть задействованы для захвата островов, морских платформ и ракетных объектов КСИР на побережье.

    Кроме того, в Иордании на авиабазе Муваффак ас-Султани находятся подразделения британской SAS (Специальной авиадесантной службы), бойцы которой могут быть задействованы на любом из направлений. Эти силы могут быть вскоре усилены 82-й воздушно-десантной дивизией, чья переброска на Ближний Восток, по некоторым данным, уже началась.

    Несмотря на высокий профессионализм указанных сил и их прекрасную оснащенность, они лишены главного фактора, необходимого для успеха таких операций, – внезапности. Сейчас их уже ожидают, и эти рейды с высокой долей вероятности могут завершиться провалами и большим количеством жертв. При этом можно предположить, что

    даже в самом лучшем для Вашингтона варианте эти рейды смогут обеспечить лишь частный и преимущественно пропагандистский успех, не способствуя решению стратегических целей.

    Таким образом, фактически США поставлены перед выбором, каким именно способом продолжать агрессию против Ирана – только ракетно-бомбовым или с применением наземных сил. Да и продолжать ли вообще.

    Есть, в частности, некоторые признаки того, что в Вашингтоне отдают себе отчет в происходящем и неясных перспективах наземной операции. Еще 6 марта Трамп называл капитуляцию Ирана единственным возможным финалом войны. А уже 9 марта госсекретарь Марко Рубио заявил, что задачей операции против Ирана является «уничтожить способность этого режима запускать ракеты: уничтожить сами ракеты и их пусковые установки, разрушить заводы, где эти ракеты производятся, и уничтожить их военно-морские силы». Налицо явное снижение планки, а уж о постоянно повторяемой ранее цели лишить Иран возможности создать ядерное оружие и вовсе не упоминается. Даже сам Трамп теперь называет войну с Ираном «практически завершенной».

    Возможно, это признак того, что уже вскоре США объявят о победе над Ираном и свернут боевые действия. Это было бы самым рациональным в нынешней ситуации решением. Хотя, конечно, вряд ли руководством США сегодня движут исключительно рациональные мотивы – иначе Вашингтон вообще не начинал бы этой агрессии.

    Главное
    В зоне СВО развернули российскую спутниковую связь
    На поразившей школу в Иране ракете обнаружена американская маркировка
    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа
    WSJ: Советники призывали Трампа завершить войну с Ираном
    Стало известно об обиде Стармера на Трампа
    На Тегеран обрушился ядовитый черный дождь после ударов по нефтебазам
    Композитор Зацепин в день столетия раскрыл секрет долголетия

    Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания

    Через несколько дней после начала агрессии США и Израиля против Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом. Похоже, мы стоим на пороге глобальной перестройки всего мирового рынка углеводородов. Как именно она будет выглядеть – и какова в такой ситуации роль и России, и потребителей нашей нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    Успешное сопротивление Ирана поставило США перед выбором

    Соединенные Штаты собирают на Ближнем Востоке все новые военные силы с явным прицелом на проведение сухопутной операции против Ирана. В то же время обстановка на поле боя складывается таким образом, что американское руководство может быть вынуждено вообще прекратить боевые действия. Как Иран смог поставить США перед подобным выбором? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации