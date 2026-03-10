Пенсионер открыл стрельбу по водителю во дворе дома в Воскресенске

Росгвардия в Воскресенске задержала ранившего водителя из пистолета пенсионера

Tекст: Вера Басилая

Сигнал о происшествии во дворе на улице Пионерской в Воскресенске поступил на пульт централизованной охраны, передает канал 360.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что ссора двух водителей переросла в стрельбу. Один из участников конфликта несколько раз выстрелил в оппонента из предмета, похожего на пистолет.

«Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно задержали подозреваемого, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и до ее прибытия контролировали состояние пострадавшего», – рассказали в ведомстве.

Пострадавшего мужчину в возрасте 21 года госпитализировали с травмами. Стрелком оказался 67-летний гражданин, его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

