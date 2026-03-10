Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.3 комментария
Пенсионер открыл стрельбу по водителю во дворе дома в Воскресенске
Росгвардия в Воскресенске задержала ранившего водителя из пистолета пенсионера
Во время дорожного конфликта во дворе на Пионерской улице в Воскресенске один из водителей открыл стрельбу, ранив 21-летнего мужчину, стрелявший был задержан.
Сигнал о происшествии во дворе на улице Пионерской в Воскресенске поступил на пульт централизованной охраны, передает канал 360.
Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что ссора двух водителей переросла в стрельбу. Один из участников конфликта несколько раз выстрелил в оппонента из предмета, похожего на пистолет.
«Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно задержали подозреваемого, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и до ее прибытия контролировали состояние пострадавшего», – рассказали в ведомстве.
Пострадавшего мужчину в возрасте 21 года госпитализировали с травмами. Стрелком оказался 67-летний гражданин, его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
