США запросили усиление авиабазы в Румынии для Ближнего Востока

США запросили у Румынии размещение дополнительных сил на базе Михаил Когэлничану

Tекст: Мария Иванова

О запросе США правительству Румынии о размещении дополнительных сил на авиабазе Михаил Когэлничану на востоке страны сообщило румынское телевидение, передает ТАСС.

По данным канала Digi24, американская сторона планирует задействовать эти силы в дальнейшем в конфликте на Ближнем Востоке.

Как уточняет Digi24, речь идет о развертывании дополнительных истребителей и военнослужащих, однако их точное количество не раскрывается. Президент Румынии Никушор Дан утром 11 марта созовет заседание Верховного совета обороны.

На этой встрече, по информации телеканала, планируется провести «анализ временного размещения [американских] военных сил» в Румынии. Другие детали предстоящего обсуждения не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные за двое суток операции против Тегерана истратили боеприпасов на сумму более 5 млрд долларов.

Начальник штаба обороны Румынии Георгицэ Влад в январе подтвердил планы по переброске в страну американского подразделения с танками Abrams. Власти республики решили выделить около 2,5 млрд евро на строительство крупнейшей базы НАТО на месте объекта Михаил Когэлничану.