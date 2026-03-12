С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Огонь на кубанской нефтебазе охватил 3,8 тыс. квадратных метров
Площадь возгорания на топливном объекте на Кубани выросла до 3,8 тыс. квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Тушение резервуаров в Тихорецком районе продолжается с привлечением значительных сил и средств, указали в штабе, передает ТАСС.
В борьбе с огнем задействовано 257 человек, 69 единиц техники и пожарный поезд.
До этого сообщалось о пожаре площадью 150 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.
Ранее спасатели ликвидировали возгорание на нефтебазе в Армавире площадью 700 квадратных метров. В 2025 году пожар на нефтехранилище, начавшийся после атаки ВСУ в станице Кавказской, охватывал более 3,7 тыс. квадратных метров.