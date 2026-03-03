Суд Варшавы продлил арест археолога Бутягина до июня

Суд Варшавы продлил содержание под стражей археолога Бутягина до 1 июня

Tекст: Вера Басилая

Окружной суд Варшавы продлил срок ареста российского археолога Александра Бутягина до 1 июня, передает РИА «Новости».

Решение суда стало очередным продлением меры пресечения, ранее арест был продлен до 4 марта.

Как сообщил адвокат Адам Доманьский, «наш клиент, несмотря на содержание под арестом, находится в нормальном психофизическом состоянии». Защитники посещают его примерно раз в неделю, поддерживая регулярный контакт.

В ближайшее время суд должен назначить дату рассмотрения запроса Украины об экстрадиции Бутягина. По словам адвоката, заседание по этому вопросу должно проходить с обязательным личным участием Бутягина, и его готовят к процессу. Первое и пока единственное заседание по делу об экстрадиции прошло 17 января, когда защита подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, однако оно было отклонено без назначения новой даты слушания. Само дело рассматривалось без участия адвоката.

Бутягин – известный российский ученый, заведующий сектором отдела античного мира и секретарь археологической комиссии Эрмитажа, автор множества научных публикаций, в том числе по истории античного города Мирмекий.

Защита археолога Бутягина назвала минимальными его шансы выйти из СИЗО в Варшаве.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил о высокой угрозе экстрадиции Бутягина на Украину.

Напомним, польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 4 декабря.

Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.