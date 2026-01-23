  • Новость часаПереговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Мошенник выдал себя за Киркорова и обманул жительницу Саратовской области
    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью
    Хинштейна прооперировали после ДТП
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Биржевая цена золота впервые превысила 4,9 тыс. долларов за унцию
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    5 комментариев
    23 января 2026, 00:14 • Новости дня

    Фицо усомнился в пользе Каллас для ЕС из-за отказа Рубио встретиться с ней

    Tекст: Антон Антонов

    Если госсекретарь президента США Марко Рубио отказывается встретиться с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, то возникает вопрос, какую пользу приносит ее служба, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Если... Марко Рубио отказывается встретиться с Каей Каллас… какую пользу приносит ее служба? Из глубокого кризиса, в котором находится Евросоюз, мы можем выйти только с новым руководством и новыми идеями», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Фицо в видеообращении заявил, что нынешнее руководство ЕС не способно решать ключевые проблемы – от снижения конкурентоспособности из-за климатических целей до ситуации с нелегальной миграцией и отсутствия смелости выражать независимую позицию.

    Он отметил, что сейчас Евросоюз руководствуется исключительно антироссийскими настроениями, а в его руководстве находятся люди, которых избегают мировые лидеры. Он подчеркнул, что выход из кризиса возможен только при появлении новых идей и нового руководства.

    Фицо сравнил Европейский союз с массажным салоном, для эффективной работы которого надо менять не кровати, а персонал.

    Премьер также раскритиковал внеочередной саммит в Брюсселе, назвав его «супердорогим ужином» и отметив, что заседание не приведет к принятию решений. Фицо выразил надежду, что встреча не затянется до утра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас. Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    22 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы

    Политолог Данилин: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея внести в «Совет мира» замороженные в США российские активы, а также направить их часть на восстановление пострадавших территорий в зоне СВО – это элемент дипломатического взаимодействия Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Путин выразил готовность обсуждать инициативы по Газе с администрацией США и руководством Палестины.

    «Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом – очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    На этом фоне спикер особо отметил предложение Владимира Путина направить часть средств на восстановление пострадавших в сходе СВО территорий. «Любопытно, что глава государства не указал, о каких именно землях идет речь. Впрочем, это еще не решение, а заявление о готовности обсуждать и такой механизм», – указал он.

    Что касается возможного выделения средств в помощь разрушенной Газе, примечательно то, что Россия будет прорабатывать вопрос не только с США, но и с теми, с кем Белый дом не выстраивает диалог, а именно – с Палестиной. «Решение Москвы вполне можно трактовать как реальный шаг Путина навстречу Трампу. Причем, Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО и своих требований», – акцентировал политолог.

    «Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в «Совет мира». Участие же в работе органа такой мировой державы как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой», – подчеркнул собеседник. – «Стоит также отметить, что Брюссель и Киев хотели бы получить замороженные российские активы на вооружение ВСУ».

    В среду поздним вечером Путин провел совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подтвердил, что получил личное обращение Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира». Российский лидер поблагодарил американского коллегу за это.

    «МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, в первую очередь речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, а также о поиске путей решения насущных проблем народа Палестины и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта», – подчеркнул президент России.

    Он также сообщил, что Россия готова направить 1 млрд долларов в «Совет мира» из числа замороженных на Западе средств. «Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе глава Белого дома объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

    СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере 1 млрд долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. При этом большинство стран Евросоюза отклонили предложение президента США.

    Комментарии (21)
    22 января 2026, 17:24 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию

    Глава МИД Швейцарии Кассис анонсировал визит в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил, что собирается посетить Россию в рамках председательства страны в ОБСЕ, не уточнив дату визита.

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил о намерении лично посетить Россию в этом году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал RTS. Кассис уточнил, что визит состоится в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. Точная дата поездки пока не называется.

    Кассис также сообщил, что планирует поездки в Киев и Вашингтон по линии ОБСЕ. Министр отметил, что главной целью ОБСЕ остается прекращение военного конфликта на Украине, и заявил: «Крайне важно, чтобы если в ближайшие дни будет достигнуто соглашение о прекращении огня, группа специалистов ОБСЕ смогла отправиться на место в течение 48 часов».

    Ранее о подобных планах Кассиса сообщал глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо. Издание Temps писало, что приоритетными направлениями для визитов главы МИД стали Киев, Тбилиси и Москва в феврале этого года. О намерении совершить поездки было сообщено 57 странам-участникам на встрече в Вене в сентябре.

    Последний визит Кассиса в Россию состоялся в 2019 году. В том же году Москву посещал и бывший президент Швейцарии Ули Мауэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Николя Бидо заявил, что Россия и все страны ОБСЕ будут приглашены на конференцию по кибербезопасности в Цуге в Швейцарии в конце сентября 2026 года.

    До этого в сентябре 2025 года Сергей Лавров на встрече с Кассисом отметил утрату Швейцарией статуса нейтрального посредника.

    А в 2024 году Лавров разъяснял Иньяцио Кассису, что так называемая формула Зеленского предусматривает капитуляцию России, выплату репараций и трибунал, а Берну не позволят отойти от этих условий.

    Комментарии (12)
    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Газпром объяснил подорожание газа в Европе

    Газпром назвал три причины роста цен на газ в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость газа на европейских биржах превысила 500 долларов за тысячу кубометров, что связано с сокращением запасов и изменениями на мировом рынке, отметили в Газпроме.

    Рост цен на газ в Европе связан с сокращением запасов в хранилищах, приближающимся похолоданием и скачком котировок в США, сообщает Газпром в своем официальном Тelegram-канале. В холдинге подчеркнули, что биржевые цены на газ в Германии и Австрии превысили 500 долларов за тысячу кубометров.

    По итогам торгов 21 января стоимость газа с поставкой «на день вперед» на виртуальном торговом хабе THE в Германии составила 525,9 доллара за 1 тыс. куб. м, а в Австрии на VTP – 537,2 доллара за 1 тыс. куб. м. По сравнению с 20 января цены выросли на 11,9% в Германии и 11,5% в Австрии.

    В Газпроме отметили: «Стремительный рост биржевых цен на газ происходит на фоне активно снижающихся запасов газа в подземных хранилищах, ожидаемого похолодания в Европе, резкого скачка цен на газ в США – крупнейшего поставщика СПГ на европейский рынок, а также существенных колебаний спекулятивных биржевых позиций инвестиционных фондов».

    Согласно данным лондонской биржи ICE, 22 января цена газа в Европе во время торгов впервые с марта 2025 года превысила 500 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа начала откачивать газ из подземных хранилищ быстрее обычного, что поставило под угрозу ее энергетическую безопасность в отопительный сезон.

    Во вторник Газпром заявил, что Европа уже отобрала более 67% закачанного к зиме газа. А к 18 января уровень заполненности европейских хранилищ составил 49,8%, что соответствует показателю, который год назад был зафиксирован на три недели позже.

    Комментарии (13)
    22 января 2026, 13:04 • Новости дня
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии

    Политолог Лукьянов: Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США

    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    @ Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп после заключения соглашения по Гренландии объявит об очередной грандиозной победе. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта. Через какое-то время глава Белого дома может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома заявил о сделке по Гренландии.

    «Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Он напомнил, что согласно предварительному проекту, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы «Золотой купол», получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.

    «Сделка века», видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой», – пояснил собеседник.

    По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля. «Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта», – считает политолог.

    Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом. «Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению», – добавил он. – Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия».

    Что касается Марка Рютте, то Лукьянов призвал не преувеличивать его роль, как пишут западные СМИ, в смене Трампом курса. «Всем очевидно, что для минимизации издержек и успешного продолжения отношений, необходим персонифицированный подход к американскому лидеру. Похоже, генсек НАТО нашел ключ: публичное восхищение. Но если у него это работает, то в других случаях, как, например, у Эммануэля Макрона – нет», – отметил собеседник.

    «Диалог между государствами для американского лидера – это в значительной степени общение с конкретными людьми. Глава Белого дома личностно-ориентированный: кто-то ему приятен, кто-то противен, кто-то безразличен, и от этого кое-что зависит», – поделился он наблюдениями в заключении.

    В среду Дональд Трамп на полях экономического форума в Давосе провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава Белого дома сообщил, что удалось заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

    По его словам, исходя из этого, он не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    Американский лидер позже заявил, что проект сделки предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол». «Они (страны ЕС) собираются участвовать в разработке «Золотого купола», и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

    Как сообщает The Telegraph, предполагаемая сделка не предусматривает продажи острова Вашингтону. Вместо этого Штаты получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. Они будут считаться американской территорией, что позволит США проводить военные операции, тренировки и разведывательные работы. Источники The New York Times сравнили это с базами Британии на Кипре.

    По информации издания, такой компромисс предложил генсек НАТО Марк Рютте. Телеканал Sky News отмечает, что стратегия «папочка» приносит свои плоды. Однако, признают британские журналисты, нет никаких сомнений в том, что разногласия между Вашингтоном и европейцами уже нанес ущерб сплоченности НАТО, побудив многие страны Европы «все резче высказываться в ответ на требования Трампа».

    Комментарии (3)
    22 января 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Трамп в Давосе шокировал европейские элиты
    NYT: Трамп в Давосе шокировал европейские элиты
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на европейских союзников и пригрозил разрушить устои западного мира, вызвав панику среди участников экономического форума, сообщает The New York Times.

    Выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии превратилось в жесткое столкновение его мировоззрения с позицией европейских элит, пишет The New York Times.

    Глава Белого дома пригрозил пересмотреть ключевые принципы западного порядка, заставив многих присутствующих замереть от неожиданности или возмущения. Особое недоумение вызвали слова президента о необходимости передачи острова под контроль Вашингтона в счет прошлых заслуг. «Вы можете сказать «да», и мы будем очень признательны, или вы можете сказать «нет», и мы это запомним», – заявил Трамп, обращаясь к европейским партнерам.

    Он также отметил, что без усилий США во Второй мировой войне европейцы говорили бы сейчас по-немецки. К концу дня американский лидер смягчил риторику, сообщив о достижении предварительных договоренностей с НАТО по Гренландии и отказе от новых пошлин.

    Участники форума с облегчением отреагировали на смену настроения Трампа, используя в переписке слово «Taco», намекающее на его склонность отступать от угроз.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    26 комментариев

    Президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».

    Комментарии (5)
    22 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Назван освиставший главу Минторга США в Давосе американский политик

    СМИ сообщили, кто освистал главу Минторга США Латника на ужине ВЭФ в Давосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Итальянская Corriere della Sera рассказала подробности скандала с министром торговли США Говардом Латником на ужине в Давосе.

    Министра торговли США Говарда Латника освистал бывший вице-президент США, демократ Альберт Гор во время ужина в Давосе – об этом сообщает Corriere della Sera, передает ТАСС. Инцидент произошел на мероприятии, организованном генеральным директором BlackRock Ларри Финком, который является временным сопредседателем Всемирного экономического форума.

    По информации издания, поводом стало выступление Латника, который раскритиковал политику Евросоюза, заявив, что «зеленый переход» – бесполезный и провальный проект. Он также отметил низкие темпы экономического роста Европы. После этих слов Альберт Гор встал, выкрикнул: «Бууу!» – и вышел из зала.

    Сразу после этого министр энергетики США Крис Райт резко обратился к Гору с вопросом: «Как вы можете позволить себе проявить неуважение к министру Латнику? Вы что, не знаете, что создаете себе проблемы?». Как отмечает издание, завязалась громкая перепалка, из-за чего несколько европейских гостей, в том числе глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, покинули мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр торговли США Говард Латник подвергся насмешкам и освистыванию на ужине в Давосе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении.

    Кроме того, после выступления в Давосе пользователи соцсетей осмеяли президента Франции Эммануэля Макрона. Он появился в очках на форуме, а в интернете предположили, что французский лидер мог скрывать синяк, напомнив о видеозаписи, где супруга наносит Макрону удар по лицу.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Лидеры Евросоюза решили срочно собраться из-за угроз Трампа
    Лидеры Евросоюза решили срочно собраться из-за угроз Трампа
    @ Michael Kappeler/Pool/Dts Nachri/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о Европе и его требования по поводу Гренландии вынудили лидеров Евросоюза срочно собраться в Брюсселе для обсуждения дальнейших шагов, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, разногласия между Трампом и Европой достигли новой остроты, после его выступления в Давосе и публичных высказываний о европейской миграционной политике, регулировании и требовании передать США Гренландию. Трамп также пригрозил ввести пошлины на европейские страны, направившие войска на Гренландию в рамках учений НАТО, но позднее сообщил, что работает над урегулированием вопроса вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Несмотря на это заявление, ни Трамп, ни НАТО не обнародовали детали возможной сделки по Гренландии. Одна из депутатов парламента Гренландии выразила сомнения в реальности соглашения, отметив, что оно вызвало «полную неразбериху». Европейские лидеры, шокированные угрозами Трампа в адрес суверенитета страны – члена ЕС и НАТО, в срочном порядке проводят консультации.

    В четверг вечером главы государств Евросоюза соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить дальнейшие шаги и текущее состояние отношений с США, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Они планируют рассмотреть, как реагировать на новый, более жесткий стиль переговоров Вашингтона, и выработать общий подход к возможной эскалации. Как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников, ЕС готовит меры для ответных действий, но стремится не усугублять ситуацию без необходимости.

    Уже сейчас Евросоюз подготовил список американских товаров на сумму 93 млрд евро, которые могут быть обложены ответными пошлинами после 6 февраля, если переговоры зайдут в тупик. В то же время европейские дипломаты подчеркивают важность сдержанности, напоминая, что ранее Трамп угрожал санкциями странам, сотрудничающим с Ираном, но так и не реализовал эти угрозы.

    В ходе Давосского форума Марк Рютте отметил, что США остаются незаменимым участником НАТО и лидером в вопросах безопасности. Он также подчеркнул, что основной угрозой для Европы остается конфликт на Украине, а не спор вокруг Гренландии.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    26 комментариев


    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой США готовят для Европы ультиматум в Давосе.

    Накануне Bloomberg сообщило, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    Кроме того, власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Комментарии (3)
    22 января 2026, 08:12 • Новости дня
    Европейский дипломат заявил о смерти американской мечты Европы

    Politico: Европейский дипломат признал окончание эпохи американской мечты Европы

    Европейский дипломат заявил о смерти американской мечты Европы
    @ Spc. Michael Schwenk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский дипломат выразил мнение, что идея американской мечты перестала быть актуальной для Европы, отметив завершение определенной эпохи, сообщило Politico.

    Издание Politico сообщает, что неназванный европейский дипломат заявил о смерти американской мечты для Европы, передает РИА «Новости».

    «Наша американская мечта мертва», – заявил политик.

    По словам источника, на сегодняшний день в Европе теряется вера в идеи и ценности, которые долгое время ассоциировались с Соединенными Штатами Америки.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа в последние десятилетия движется в неверном направлении.

    Комментарии (4)
    22 января 2026, 17:54 • Новости дня
    В Калининградской области отметили приток репатриантов из ЕС

    В Калининградской области выросло число репатриантов из Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В последние месяцы фиксируется заметное увеличение числа переселенцев из Германии и других стран ЕС, выбирающих постоянное проживание в Калининградской области, отмечают власти региона.

    Число репатриантов из стран Евросоюза, переезжающих в Калининградскую область, продолжает увеличиваться. Руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута сообщил ТАСС, что особенно заметен поток прибывающих из Германии.

    Как отметил Калькута, речь идет о сотнях человек, и их число постепенно растет. «Я хочу сказать, что есть же и наши соотечественники-иностранцы, которые все равно переезжают сюда на постоянное место жительства. Они измеряются сотнями, условно говоря, <…> но их число растет. Преимущественно они из Германии», – подчеркнул он. По его словам, многие из них ранее были уроженцами Казахстана или других стран, а затем уехали в Германию и сейчас возвращаются обратно.

    Калькута отметил, что возвращающиеся видят лучшие перспективы для себя и своих детей в Калининградской области. Они часто принимают решение о переезде, несмотря на наличие бизнеса за границей, руководствуясь заботой о будущем детей.

    Он добавил, что приток прибывающих отмечается и из Латвии и Литвы, где, по его словам, наблюдается снижение рождаемости и ухудшение положения русскоязычного населения. Часть людей из стран Балтии рассматривают Калининградскую область как привлекательное место для переезда и новой жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило план реализации программы содействия добровольному переселению соотечественников на период с 2026 по 2028 год.

    Ранее в Миграционной службе МВД РФ заявили, что в 2025 году более 12,5 тыс. соотечественников за рубежом захотели воспользоваться госпрограммой переселения.

    А уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила расширить понятие «репатриант», включив в него этнически связанных с народами России соотечественников.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 11:28 • Новости дня
    Politico: Европейские лидеры выразили опасения из-за создания «Совета мира»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские лидеры пересматривают своё отношение к созданию «Совета мира» по инициативе президента США Дональда Трампа, хотя изначально поспешили одобрить его планы по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет передает Politico, суть критики – в неясности мандата Совета: в его уставе нет прямого упоминания сектора Газа, а сам орган наделяется чрезвычайно широкими полномочиями по разрешению мировых конфликтов. Некоторые европейские страны опасаются, что это может превратить Совет мира в альтернативу ООН.

    Особую тревогу у европейских союзников вызвало приглашение принять участие в работе Совета президента России Владимира Путина. Кроме того, странам, претендующим на постоянное членство, предложено внести взнос не менее 1 млрд долларов, что стало дополнительным политическим препятствием.

    Даже лояльные Белому дому лидеры, такие как премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Польши Кароль Навроцкий, выражают сомнения. Мелони, по данным итальянских СМИ, рассматривает возможность отказаться от участия, несмотря на близкие отношения с Трампом, а британский премьер-министр Киир Стармер заявил, что Великобритания «по-прежнему изучает условия» и выразил обеспокоенность по поводу участия Путина и Лукашенко. Франция под руководством Эммануэля Макрона отвергла предложение, заявив, что устав Совета выходит за рамки обсуждения Газы и может подорвать авторитет ООН.

    Польский премьер Дональд Туск выразил общий настрой критиков, написав в Х (бывший Twitter, заблокирована в России): «Мы не позволим никому играть с нами». Германия и Европейская комиссия пока не приняли окончательного решения.

    Ранее сообщалось, что порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира».

    Financial Times писало, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в этот совет. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира».

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 16:27 • Новости дня
    Посол РФ в Дании заявил о невозможности изъятия земли под посольством

    Барбин заявил о дипломатическом иммунитете земли под посольством в Дании

    Посол РФ в Дании заявил о невозможности изъятия земли под посольством
    @ rusembdk

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский дипломат отметил, что участок под российским посольством в Копенгагене защищен иммунитетом, а возможность его изъятия является маловероятной.

    Российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что власти Копенгагена не могут просто так забрать землю под российским посольством, передает РИА «Новости». По его словам, дипломатическая территория обладает иммунитетом, что делает ее изъятие практически невозможным. «У нас есть иммунитет, просто так забрать землю, отобрать здание практически невозможно», – сказал Барбин в эфире телеканала «Россия 24».

    Посол подчеркнул, что у России отсутствует альтернативный план на случай, если власти Дании попытаются изъять участок. Он объяснил, что такой сценарий считается лишь теоретически возможным, и подчеркнул, что сейчас оснований для этого нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Барбин в четверг сообщал, что российское диппредставительство в Дании продолжает работать в обычном режиме и оказывает все консульские услуги.

    До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение Копенгагена об изъятии участка земли у российского посольства, связав это с территориальными вопросами в Гренландии.

    Напомним, что во вторник Барбин сообщил о сокращении численности дипмиссии и угрозах датских властей отобрать землю, где размещаются здания посольства.


    Комментарии (0)
    22 января 2026, 07:17 • Новости дня
    Нарышкин: «Коалиция желающих» хочет сорвать урегулирование по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия европейских стран из так называемой «коалиции желающих» пытаются внедрить неприемлемые условия в будущие мирные соглашения по Украине, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Эти европейские страны всеми силами пытаются сорвать процесс урегулирования по Украине, они стремятся навязать условия, которые Россия считает совершенно неприемлемыми, указал Нарышкин в интервью РИА «Новости».

    Нарышкин отметил, что действия коалиции направлены на затягивание конфликта и препятствуют реальному диалогу.

    До этого глава британского генштаба маршал авиации Ричард Найтон заявлял, что для размещения британских войск на украинской территории необходимо быть уверенным в их безопасности.

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц предлагал отправить войска Германии в соседние с Украиной страны НАТО.

    Обе страны – Британия и Германия – разделили первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США

    Петр Павел заявил о готовности Евросоюза к самостоятельной обороне без США

    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что страны Европы должны быть способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность без опоры на США.

    Европейские страны – участники НАТО должны быть готовы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, даже если между ними и США возникнут разногласия, считает президент Чехии. Петр Павел заявил: «Если по какой-то причине США не смогут участвовать в защите Европы или не будут в этом заинтересованы, мы должны иметь стопроцентную возможность обеспечить [безопасность] самостоятельно», передает ТАСС.

    Президент Чехии отметил, что Евросоюз располагает достаточными экономическими и военными ресурсами для самостоятельной обороны. По его словам, НАТО будет заинтересовано в укреплении европейского фланга ради независимости Европы от США в сфере безопасности.

    Павел также подчеркнул, что даже если ситуация вокруг Гренландии не приведет к обострению внутри альянса, европейским членам НАТО все равно следует стремиться к большей самостоятельности и укреплению оборонительных возможностей.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    26 комментариев

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран не смогли бы функционировать без американской военной поддержки.

    Позднее газета Politico сообщила, что ЕС потерял доверие к США на фоне ситуации с Гренландией, а европейские чиновники считают, что разлад между ЕС и США неизбежен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 07:09 • Новости дня
    Трамп заявил о коллапсе энергетики ЕС из-за возобновляемых источников энергии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытки европейских стран перейти на возобновляемые источники энергии оборачиваются для них коллапсом энергетической системы, заявил президент США Дональд Трамп на экономическом форуме в Давосе.

    Трамп назвал ветряные электростанции убыточными и неэффективными, он заявил, что власти США демонтируют их и не разрешают строительство новых, передает РИА «Новости».

    «Вместо того, чтобы закрывать энергетические заводы, мы их открываем. Надо двигаться в сторону атомной энергетики. Ну, разрушайте ваши земли», – сказал глава Белого дома.

    По его словам, каждое вращение винта на ветряных электростанциях Европы приносит ей убыток в 1 тыс. долларов.

    До этого Трамп заявлял, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 12:29 • Новости дня
    Суд ЕС отказался снять с Польши штраф ЕК за угольный рудник

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд Европейского союза отказался отменить штраф Еврокомиссии для Польши на 68,5 млн евро по делу о работе угольного рудника Туров, следует из решения суда.

    Польша ранее подала апелляцию на решение 2021 года, по которому Варшава должна выплатить Еврокомиссии эту сумму за нарушение правил в конфликте с Чехией, передает РИА «Новости».

    В ходе спора между Польшей и Чехией по поводу угольного рудника Туров на Варшаву был наложен ежедневный штраф в размере 500 тыс. евро. В 2022 году страны достигли мирового соглашения, однако штраф продолжал начисляться до этого момента.

    Польские власти просили отменить взыскание, ссылаясь на урегулирование спора с Прагой. Однако суд ЕС встал на сторону Еврокомиссии и заявил, что, несмотря на мировое соглашение, уже начисленный штраф отменить задним числом невозможно. В результате сумма штрафа будет удержана с Польши при перечислении ей средств из бюджета Европейского союза.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз находится на грани распада из-за ошибок нынешнего руководства и отсутствия реформ.

    Комментарии (0)
    Главное
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    Полянский: Запад списал Украину с населением как использованный ресурс
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    Назван освиставший главу Минторга США в Давосе американский политик
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию
    Система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за морозов
    Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Игры 2026 года

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

    Россия заработала на росте цен на золото практически столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. И все благодаря продуманной стратегии отказа от доллара в пользу золота в резервах. Цены могут вырасти даже до 8000 долларов за унцию, если президент США перегнет палку с Гренландией, и Норвегия, по примеру России и Дании, начнет быстро скидывать американские облигации. Подробности

    Перейти в раздел

    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов

    Болгарский президент Румен Радев подписал заявление о добровольной отставке, анонсированной сутками ранее. За девять лет президентства он зарекомендовал себя как политик, далекий от русофобии и желания «проучить» Россию через поддержку Украины. Тем не менее его уход с поста – это хорошая новость. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Минобороны создало особые условия для нового рода войск

    Самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны РФ стали войска беспилотных систем (ВБС). Для привлечения добровольцев-дроноводов им созданы поистине уникальные условия службы – но зато к кандидатам предъявляются и весьма суровые требования. Какие именно и почему именно в ВБС идет столь строгий отбор? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему речь Трампа вызвала трепет в Евросоюзе

    Речь Трампа в Давосе оказалась одновременно и хаотической, и пугающей. По крайней мере, если верить западной прессе, присутствующие в зале участники форума были в панике. Что такого сказал им президент Трамп – и почему Европа сама заслужила услышать то, что в итоге услышала? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации