В НЦ «Россия» обсудили итоги нацпроектов «Семья» и «Кадры»

Tекст: Валерия Городецкая

В обсуждении итогов и новых задач приняли участие представители Федерального Собрания, ведомств системы социальной защиты, Роструда, Социального фонда, службы занятости, эксперты и социальные партнеры, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что по поручению президента началась реализация обновленных национальных проектов, в числе которых «Кадры» и «Семья». «Очень важно продолжить совершенствовать систему государственной поддержки граждан, прежде всего семей. Число многодетных за прошлый год выросло практически до трех миллионов. В них воспитывается около 9,5 млн ребят. По поручению главы государства мы продлили программу материнского капитала до 2030 года. Его размер с февраля проиндексирован и теперь составил почти 730 тыс. рублей на первого ребенка, а на двоих – более 960 тыс. Существенной мерой поддержки остается единое пособие», – подчеркнул Мишустин.

Он также заявил, что комплекс поддержки участников спецоперации и их близких постоянно расширяется, особенно в вопросах реабилитации и трудоустройства. С этого года для ветеранов предусмотрен упрощенный доступ к социальному контракту для открытия собственного дела. Мишустин подчеркнул, что все меры должны предоставляться своевременно и в полном объеме.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что несмотря на санкции и ограничения, социальный блок выполняет задачи по исполнению обязательств государства. Она акцентировала внимание на приоритетах: реализация нацпроектов «Семья» и «Кадры», демографическая стратегия, снижение бедности, развитие программ активного долголетия, цифровизация социальной сферы и адаптация рынка труда к технологическим изменениям.

Министр труда Антон Котяков сообщил, что национальный проект «Семья» объединил ключевые меры поддержки для семей с детьми и впервые выделил отдельную поддержку многодетных семей. Также, по данным Росстата, безработица в России достигла исторического минимума в 2,2%, а рост средней зарплаты за прошлый год составил 13,5%, реальная зарплата выросла на 4,4%.

В ходе коллегии также выступили представители Госдумы и регионов, которые рассказали о региональных аспектах реализации нацпроектов. Мероприятие завершилось церемонией вручения государственных наград, где отличившиеся сотрудники системы были отмечены медалями, грамотами и благодарностями.