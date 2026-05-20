За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.3 комментария
Парламент Израиля утвердил закон о самороспуске в предварительном чтении
Парламент Израиля (Кнессет) утвердил в предварительном чтении законопроект о досрочном самороспуске.
Трансляцию голосования вела парламентская пресс-служба. «110 депутатов Кнессета проголосовали за, проголосовавших против и воздержавшихся нет. Я заявляю, что законопроект о роспуске Кнессета 25-го созыва принят в предварительном чтении», – заявил спикер израильского парламента Амир Охана, объявляя итоги голосования, передает РИА «Новости».
Теперь документу предстоит пройти согласование в профильных комиссиях. Кроме того, для вступления в законную силу инициатива должна быть одобрена во втором и третьем чтениях. Из-за этих процедур точные сроки проведения выборов в Израиле, которые изначально планировались на осень текущего года, остаются неопределенными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее протестующие израильтяне потребовали проведения досрочных выборов.
В конце апреля бывшие премьер-министры Нафтали Беннет и Яир Лапид создали совместную оппозиционную партию.
Еще в 2024 году депутат Пнина Тамано-Шата подала законопроект о роспуске Кнессета.