Times of Israel: В Израиле инициировали роспуск парламента

Tекст: Валерия Городецкая

«7 октября стало катастрофой, которая требует от нас вернуться назад и заслужить доверие народа. Выстроить широкое и стабильное правительство единства», – приводит Times of Israel слова Тамано-Шаты, передает «Интерфакс».

Это правительство поведет Израиль к «безопасности перед лицом огромных вызовов в безопасности, экономике и, превыше всего, в израильском обществе», заявила депутат.

Вместе с тем в партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» высказались против этой идеи, заявив, что «в разгар войны Израилю необходимо единство, а не разногласия».

Там считают, что роспуск правительства станет наградой для лидера палестинского движения ХАМАС Яхъи Синвара, подчинением международному давлению и ударит по усилиям по освобождению заложников.