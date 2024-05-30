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В Израиле инициировали роспуск парламента
Times of Israel: В Израиле инициировали роспуск парламента
Депутат израильского Кнессета (парламента) Пнина Тамано-Шата из партии «Национальное единство» подала законопроект о роспуске парламента после призывов оппозиции к проведению досрочных выборов, пишет Times of Israel.
«7 октября стало катастрофой, которая требует от нас вернуться назад и заслужить доверие народа. Выстроить широкое и стабильное правительство единства», – приводит Times of Israel слова Тамано-Шаты, передает «Интерфакс».
Это правительство поведет Израиль к «безопасности перед лицом огромных вызовов в безопасности, экономике и, превыше всего, в израильском обществе», заявила депутат.
Вместе с тем в партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» высказались против этой идеи, заявив, что «в разгар войны Израилю необходимо единство, а не разногласия».
Там считают, что роспуск правительства станет наградой для лидера палестинского движения ХАМАС Яхъи Синвара, подчинением международному давлению и ударит по усилиям по освобождению заложников.