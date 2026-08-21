Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.0 комментариев
Spiegel: Власти ФРГ ищут возможность расторгнуть соглашение по Русскому дому
Власти ФРГ изучают правовые основания для прекращения работы культурно-информационного центра России в Берлине, решение ожидается в ближайшее время, сообщает журнал Spiegel.
Правительство Германии рассматривает возможность расторгнуть соглашение, регулирующее деятельность Русского дома в Берлине, передает РИА «Новости».
Журнал Spiegel со ссылкой на немецкий МИД сообщает, что предварительное решение может быть принято уже на следующей неделе.
«Федеральное правительство всесторонне и на постоянной основе проверяет международно-правовые основы работы «Русского дома». Это относится и к упомянутому в запросе соглашению», – заявили в министерстве иностранных дел ФРГ. Деятельность центра регулируется двумя российско-немецкими договорами, подписанными в 2011 и 2013 годах.
Соглашение от 2011 года касается работы культурно-информационных центров, включая Институты имени Гете в Москве и Петербурге. Документ может быть расторгнут в одностороннем порядке каждые пять лет, ближайшая возможность для этого наступит 7 июня 2027 года. Второй договор, регулирующий использование земельного участка на Фридрихштрассе, рассчитан на 99 лет.
Дискуссия о закрытии Русского дома возобновилась на фоне инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в причастности к которому некоторые политики обвинили Россию. Российское посольство назвало эти обвинения провокацией, подчеркнув, что реальную угрозу представляют политики, готовящие сценарий конфликта с Москвой.
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