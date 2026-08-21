Tекст: Вера Басилая

Правительство Германии рассматривает возможность расторгнуть соглашение, регулирующее деятельность Русского дома в Берлине, передает РИА «Новости».

Журнал Spiegel со ссылкой на немецкий МИД сообщает, что предварительное решение может быть принято уже на следующей неделе.

«Федеральное правительство всесторонне и на постоянной основе проверяет международно-правовые основы работы «Русского дома». Это относится и к упомянутому в запросе соглашению», – заявили в министерстве иностранных дел ФРГ. Деятельность центра регулируется двумя российско-немецкими договорами, подписанными в 2011 и 2013 годах.

Соглашение от 2011 года касается работы культурно-информационных центров, включая Институты имени Гете в Москве и Петербурге. Документ может быть расторгнут в одностороннем порядке каждые пять лет, ближайшая возможность для этого наступит 7 июня 2027 года. Второй договор, регулирующий использование земельного участка на Фридрихштрассе, рассчитан на 99 лет.

Дискуссия о закрытии Русского дома возобновилась на фоне инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в причастности к которому некоторые политики обвинили Россию. Российское посольство назвало эти обвинения провокацией, подчеркнув, что реальную угрозу представляют политики, готовящие сценарий конфликта с Москвой.

Ранее МИД Германии напомнил о связи Русского дома в Берлине с Институтом Гете в Москве.

Посол России Сергей Нечаев допустил закрытие немецкого культурного центра в качестве ответной меры.

Немецкий политик Александер Кинг назвал ликвидацию учреждения разрывом гражданского диалога между странами.