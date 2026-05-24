Путин: России сейчас особенно важно поддерживать единство народа

Дарья Григоренко

Российский лидер поздравил предстоятеля с днем святого покровителя и преподнес букет белых роз. Встреча состоялась в праздник равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку в девятом веке, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Хочу поздравить вас с днем вашего тезоименитства, с днем вашего святого небесного покровителя, равноапостольного Кирилла», – сказал Путин.

«Всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа», – сказал Путин во время беседы.

Глава государства отметил, что равноапостольный Кирилл, как известно, был не только создателем азбуки, фактически русского языка, но его не случайно называли философом.

«Ваше святейшество, и сегодня нам нужен ваш опыт строительства межцерковных отношений. И самое главное для нас, и для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны», – обратился Путин к патриарху.

