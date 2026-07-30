ФАС раскрыла сговор на 15 млрд рублей при строительстве мусорных полигонов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на сумму 14,9 млрд рублей. Антиконкурентное соглашение ограничило конкуренцию и создало предпосылки неэффективного расходования бюджетных средств на инфраструктурные проекты», – указали в службе, передает РИА «Новости».

Нарушителями законодательства признаны компании «СК «Гидрокор» и «Республиканский экологический оператор», а также ряд других организаций и государственных структур. Участники схемы заранее договаривались об итогах конкурсов на проектирование и строительство объектов для сортировки твердых коммунальных отходов.

Злоумышленники использовали концессионную модель для обхода строгих требований закона о контрактной системе. Это позволяло финансировать стройки исключительно за счет бюджета и искусственно создавать барьеры для честных конкурентов.

Теперь всем участникам незаконного соглашения грозят крупные административные штрафы.

Ранее антимонопольная служба обнаружила картельный сговор на рынке транспортировки твердых коммунальных отходов в Забайкальском крае на 4,4 млрд рублей.

Также ФАС выявила сговор двух компаний, искусственно завышавших цены на реагенты для водоснабжающих предприятий в десятках регионов страны.

Кроме того, ведомство вскрыло сговор компаний на торгах по модернизации объектов водоснабжения в Подмосковье.