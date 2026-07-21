ФАС раскрыла картель на рынке очистки воды

Tекст: Алексей Дегтярёв

«ФАС раскрыла картель при закупках химических веществ для очистки воды на сумму более 4,4 млрд рублей. Торги проходили для предприятий в сфере водоснабжения в 38 регионах», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Виновными в нарушении антимонопольного законодательства признаны компании «Метахим» и «Трейдпоставка». Организации заключили антиконкурентное соглашение, чтобы удерживать выгодные цены на торгах. Подобные схемы ведут к необоснованному росту расходов государственных и муниципальных заказчиков, работающих по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Упущенная выгода от отсутствия конкуренции лишила водоканалы возможности направить сэкономленные средства на улучшение качества услуг. Теперь нарушителей ждут оборотные штрафы. Кроме того, материалы дела передадут правоохранителям для возможного возбуждения уголовного производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ФАС выявила сговор компаний на торгах по модернизации объектов водоснабжения в Подмосковье.

В октябре прошлого года ведомство раскрыло картель при поставках жизненно важных лекарств для государственных учреждений.

Летом прошлого года антимонопольщики заподозрили участников торгов на уборку мусора в Краснодаре в заключении ценового соглашения.