Законопроект «Единой России» о «гаражной амнистии» принят во втором чтении

Tекст: Елизавета Шишкова

Документ продлевает льготный механизм еще на пять лет – до 1 сентября 2031 года. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, передают РИА «Новости».

Амнистия действует с 1 сентября 2021 года и позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, во многих случаях участок передается бесплатно. По данным Росреестра, за время действия механизма граждане оформили порядка 249 тыс. гаражей и более 496 тыс. участков под ними.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что всего в собственность уже переведены 750 тыс. гаражей и земельных участков. За последний месяц между первым и вторым чтением, по его словам, дополнительно оформлено еще 50 тыс. объектов.

«Тема востребована, она очень актуальна, потенциал огромный. Благодаря продлению на пять лет гаражной амнистии как минимум, полмиллиона граждан смогут оформить свои права», – заявил парламентарий, его слова приводятся в Telegram-канале фракции «Единая Россия». Он подчеркнул, что законопроект поможет защитить людей от мошенничества и спорных ситуаций с земельными участками.

Инициаторами поправок выступили секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и Павел Крашенинников.