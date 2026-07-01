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    1 июля 2026, 21:20 • В мире

    На Украине заплели новую интригу с Залужным

    На Украине заплели новую интригу с Залужным
    @ president.gov.ua

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские СМИ сообщили о готовности экс-главкома ВСУ Валерия Залужного вступить в борьбу за пост президента и пишут, что он якобы лично заявил об этом Владимиру Зеленскому. По мнению экспертов, подобные публикации могут быть частью кампании, с помощью которой Запад тестирует общественную реакцию на возможную смену власти в Киеве. Впрочем, распространять подобные вбросы выгодно и офису Зеленского.

    Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный готов участвовать в президентских выборах. Об этом он якобы лично заявил Владимиру Зеленскому во время их встречи в Киеве, на которую действующий дипломат и был вызван из Лондона незадолго до объявления об отставке Кира Стармера.

    Как сообщает Euronews, после непродолжительного обсуждения смены власти в Британии, Зеленский заявил послу, что последние успехи на фронте создают «окно возможностей» для проведения осенью президентских выборов на Украине. Именно в этом контексте украинский лидер поинтересовался у Залужного, намерен ли тот участвовать в избирательной кампании и выдвигаться на пост президента. Бывший главнокомандующий ВСУ, по данным СМИ, ответил утвердительно, объяснив это тем, что многие украинцы связывают с ним большие ожидания, а он не может объяснить людям, «почему должен пренебречь оказанным ему доверием».

    Как отмечают украинские издания, после этого разговор завершился. Позднее к Залужному, как утверждается, прибыли министр обороны Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Они попытались дополнительно изложить аргументы Зеленского о возможных рисках раскола общества, однако позиция экс-главкома ВСУ, по информации СМИ, не изменилась.

    Кроме того, сообщается, что Зеленский провел закрытое совещание с ближайшим окружением, где обсуждалась перспектива проведения выборов. Поводом для этого стали данные социологических исследований, согласно которым рейтинг главы режима впервые за продолжительное время начал демонстрировать небольшой, но устойчивый рост.

    Однако в экспертном сообществе в объективность украинских СМИ верят слабо. Так, политолог Михаил Карягин пишет, что выпущенная статья является «сказкой», поскольку Зеленскому необходимо продемонстрировать, что «подготовка к выборам идет полным ходом».

    «Зеленский ждет реализации некоего решения G7, видимо, по поставкам дальнобойных ракет и дронов, поэтому нужно продемонстрировать свою системность и договороспособность. У западных партнеров есть пунктик по поводу выборов? Любой каприз за ваши поставки», – поясняет он.

    «Кроме того, внутренняя аудитория снова начинает «закисать». Проблемы никуда не денутся. Необходима надежда на скорое обновление власти, которого на самом деле не будет», – добавляет Карягин, поясняя, что скорые парламентские выборы в России в целом создают для Зеленского негативный фон, поскольку показывают гражданам, что «электоральная машина в условиях конфликта может функционировать».

    Впрочем,

    не исключено, что «вброс» об участии Залужного в необъявленных еще выборах президента был организован западными странами.

    Такой версии придерживается политолог и обозреватель портала «Украина.ру» Владимир Скачко. «Украина давно превратилась в американо-европейский инструмент борьбы с Россией – и менять это положение дел никто не хочет», – сказал он.

    «В ЕС прекрасно понимают: Киев может проиграть в противостоянии с Москвой. Именно поэтому уже сейчас идет подготовка к худшему для них сценарию – началу переговоров в условиях, когда Россия сохраняет инициативу на поле боя», – говорит собеседник.

    «Поэтому они и ищут человека, способного устроить Москву в том случае, если придется переходить к непосредственному диалогу. Это своеобразное послание в Кремль: мы готовы поддержать альтернативного, условно «легитимного» лидера республики», – продолжает эксперт.

    «Однако принципиальной разницы между Зеленским и Залужным – нет.Они оба часть системы, по вине которой начались боевые действия. Отличаются лишь степенью популярности в народе, что для Старого Света не особо важно. Поэтому смена лиц в данной ситуации станет лишь формальностью, призванной несколько адаптировать позицию Брюсселя к происходящему на фронте», – поясняет Скачко.

    Этой же версии придерживается и правозащитница Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ). По ее мнению, Запад прорабатывает сценарий с появлением запасной фигуры на выборах президента на тот случай, если рейтинги действующей власти продолжат снижаться.

    «Это в том числе и напоминание Зеленскому: безальтернативной фигурой он не является. Тем не менее, круг кандидатов у Запада весьма ограничен, поскольку текущая администрация потратила немало сил на тотальную зачистку политического пространства республики», – поясняет она.

    «Важно понимать, что Запад делает ставку не на конкретного политика, а на сохранение Украины как инструмента для войны с Россией.

    В этой логике им необходим управляемый лидер, который будет четко следовать заданному курсу. Зеленский же все чаще позволяет себе публичные претензии к европейским партнерам, что их не устраивает», – отметила спикер.

    «Дополнительным фактором становится и высокий уровень коррупции, который подрывает доверие общественности Запада к Киеву. На этом фоне наличие запасной фигуры становится для Старого Света неким элементом страховки, и в случае ослабления позиций нынешней власти, они смогут в кратчайшие сроки поставить уже подготовленного и податливого руководителя», – добавила собеседница.

    Замену можно провести только через выборы, поэтому подобными вбросами в СМИ Запад изучает реакцию населения на предлагаемые кандидатуры и само голосование, полагает она. «При этом для самого Зеленского такой сценарий крайне невыгоден, поскольку он рискует потерять власть. Поэтому Зеленский, вероятно, будет не только затягивать проведение выборов, но и пытаться максимально контролировать или ограничивать процесс выдвижения кандидатов», – заключила Шеслер.

    Иной точки зрения придерживается экс-депутат Рады Олег Царев. Политическая кампания на Украине, по его мнению, уже началась, несмотря на отсутствие официальной даты выборов. «Победитель уже определен. И он находится не в Киеве», – написал политик в канале Max «Специально для RT».

    Царев считает, что западные страны заинтересованы в смене Зеленского из-за накопившихся претензий к его власти, однако при этом не стремятся к кардинальному изменению курса Украины: «Запад устал от Зеленского. И с удовольствием его поменяет – но так, чтобы ничего по сути не изменилось».

    Он называет и будущего премьера Украины в случае победы Залужного. Им станет экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов). Как считает Царев, Порошенко  намерен помочь экс-главкому прийти к власти в обмен на пост премьера, а затем намерен использовать Залужного в качестве лидера-марионетки.

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