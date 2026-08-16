Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.2 комментария
ФАБ-500 уничтожили пункт управления БПЛА в Доброполье
ВС России бомбами ФАБ-500 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Доброполье
Точный удар «великолепной четверки» ФАБ-500 поразил позиции 15-й отдельной бригады особого назначения украинской нацгвардии в Доброполье, сообщило Министерство обороны.
«Великолепная четверка» ФАБ-500 успешно поразила вражеские военные объекты в Донецкой народной республике. Целью мощной атаки стал пункт управления беспилотными летательными аппаратами, сообщает Минобороны России.
Уничтоженный командный пункт располагался в населенном пункте Доброполье. По уточненным данным ведомства, этот объект принадлежал 15-й отдельной бригаде особого назначения национальной гвардии Украины.
В начале августа российская авиация поразила пункты управления украинскими беспилотниками в ДНР бомбами ФАБ-500.
В конце июля аналогичные боеприпасы уничтожили центр управления дронами 15-й бригады нацгвардии в районе Доброполья.
Несколькими днями ранее фронтовые бомбардировщики Су-34 накрыли базу этого же подразделения четырьмя авиабомбами.
Видео последствий ударов ВС России при помощи ФАБ-500 смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».