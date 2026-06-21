«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.18 комментариев
Российские войска уничтожили хранилище топлива в Днепропетровской области
Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары дронами-камикадзе по базе горюче-смазочных материалов украинских войск в районе населенного пункта Губиниха.
Атака по объектам инфраструктуры противника прошла успешно, передает РИА «Новости». Российские военные применили для поражения целей ударные беспилотные аппараты.
В Министерстве обороны уточнили детали проведенной операции. «В районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области 20 июня расчетами БПЛА-камикадзе «Герань-2» и «Герань-2 сикер» была нанесена серия высокоточных ударов по хранилищу ГСМ, используемому для снабжения транспорта ВСУ», – говорится в сообщении ведомства.
Опубликованные кадры объективного контроля в реальном времени подтвердили результативность миссии. В результате удара зафиксировано разрушение нескольких построек и масштабное возгорание на территории базы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные беспилотниками «Герань» поразили логистический центр ВСУ у города Сумы.
Днем ранее аналогичный дрон атаковал энергетический объект под Золочевом в Харьковской области.
До этого российские силы уничтожили украинскую электроподстанцию в Сумской области.