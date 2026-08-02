Жительниц Львовской области заставили извиняться за русскую музыку

Tекст: Дарья Григоренко

Конфликт вокруг русскоязычных треков разгорелся в конце июля. Женщины слушали песни и категорически отказались их выключать по требованию окружающих. В результате недовольные граждане вызвали на место сотрудников полиции, передает ТАСС.

Позже в Сети появилась видеозапись происшествия. На опубликованных кадрах видно, как обе женщины послушно повторяют слова извинения, которые им диктует неизвестный голос за кадром.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля бывший киевский судья открыл стрельбу из-за замечания о громкой русскоязычной музыке.

Несколькими днями ранее в Одесской области неизвестные жестоко избили арматурой мужчину за просьбу выключить русскую песню.

В июне городской совет Кропивницкого ввел полный запрет на трансляцию русскоязычных аудиоматериалов в коммерческих заведениях.