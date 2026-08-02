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    США лишают Украину главного оружия ПВО
    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы
    Российские военные рассказали о применении БПЛА с искусственным интеллектом
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    ВС России поразили используемые в интересах ВСУ логистические центры Украины
    Минобороны сообщило об ударах по портам Украины
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
    Президент Армении переназначил Пашиняна на должность премьер-министра
    ПВО сбила 635 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Разрешить государству убивать пленников – это решение не столько политическое, сколько духовное, относящееся к области уже не человеческого, а небесного суда. Тяжесть его будет лежать на всех нас – и нервические требования соцсетей здесь вовсе неуместны.

    8 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом ее потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    28 комментариев
    2 августа 2026, 13:25 • Новости дня

    Жительниц Львовской области заставили извиняться за русскую музыку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двух жительниц Львовской области заставили публично извиняться за прослушивание музыки на русском языке, сообщили СМИ.

    Конфликт вокруг русскоязычных треков разгорелся в конце июля. Женщины слушали песни и категорически отказались их выключать по требованию окружающих. В результате недовольные граждане вызвали на место сотрудников полиции, передает ТАСС.

    Позже в Сети появилась видеозапись происшествия. На опубликованных кадрах видно, как обе женщины послушно повторяют слова извинения, которые им диктует неизвестный голос за кадром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля бывший киевский судья открыл стрельбу из-за замечания о громкой русскоязычной музыке.

    Несколькими днями ранее в Одесской области неизвестные жестоко избили арматурой мужчину за просьбу выключить русскую песню.

    В июне городской совет Кропивницкого ввел полный запрет на трансляцию русскоязычных аудиоматериалов в коммерческих заведениях.

    1 августа 2026, 18:21 • Новости дня
    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма

    Бут заявил об отравлении сенатора Грэма на Украине

    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предприниматель Виктор Бут заявил, что сенатора США Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) могли намеренно отравить после визита на Украину.

    Бут, комментируя визит Зеленского в США заявил, что сенатора Грэма намеренно отравили украинцы, передает «Комсомольская правда».

    «Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», – рассказал Бут.

    По словам предпринимателя, поводом для приезда главы киевского режима в Вашингтон стали именно похороны Грэма. Он добавил, что Зеленский успел встретиться с президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также выступить перед голосованием Сената за антироссийские санкции.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм скончался после возвращения из Киева.

    Президент США объяснил смерть политика естественными причинами.

    Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повздорили на церемонии прощания с американским законодателем.

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    1 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    @ Anna Rose Layden/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) состоялся неприятный разговор, пишет газета The Washington Post (WP).

    Точное содержание состоявшейся беседы остается неизвестным, сообщает WP, передает «Газета.Ru».

    Газета отмечает сохраняющуюся напряженность в отношениях двух стран. В 2023 году израильский премьер заблокировал передачу Киеву систем противоракетной обороны «Железный купол». Свое решение политик объяснил условиями американо-израильского соглашения о совместном производстве комплексов.

    Сейчас оба государства вынуждены соперничать за внимание американской администрации. Израильская сторона добивается усиления поддержки для противостояния с Ираном, в то время как украинский лидер просит предоставить дополнительные пакеты военной помощи.

    Напомним, Нетаньяху отказался от проведения официальной встречи с Зеленским в Вашингтоне.

    Глава киевского режима выразил обеспокоенность смещением фокуса внимания США на иранский конфликт.

    Ранее израильский лидер заблокировал передачу Киеву систем противовоздушной обороны «Железный купол».

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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
    Океания ударила России в спину

    Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

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    1 августа 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА

    Украинским военным не удалось опознать тип российских БПЛА после ночного налета

    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе ночной атаки Россией были задействованы новые беспилотники, технические характеристики которых пока остаются загадкой для Украины, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России начали использовать совершенно новый тип дронов при нанесении ударов по объектам на Украине, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    О применении незнакомых аппаратов во время ночного налета сообщил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

    Специалистам противника до сих пор не удалось идентифицировать примененные беспилотники. Кроме того, они не смогли определить точные тактико-технические характеристики новых аппаратов российской армии.

    Украинские специалисты обнаружили модуль искусственного интеллекта в российском беспилотнике «Молния».

    Местные СМИ пожаловались на оснащение аппаратов турбореактивными двигателями.

    Ранее бойцы ВСУ нашли обломки экспериментального дрона без вооружения.

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    1 августа 2026, 16:51 • Новости дня
    Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского

    Историк Гавришко: Украинцы будут расплачиваться за наглость Зеленского

    Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского
    @ Jacovides/Liewig/Bestimage/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    За амбиции и наглость Владимира Зеленского будет расплачиваться простой народ, заявила украинский историк Марта Гавришко.

    «Из 35 ракет, запущенных прошлой ночью, была перехвачена только одна, просто потому что у Украины закончились ракеты для комплексов Patriot. Так как же Зеленский намерен защитить граждан, одновременно усиливая удары вглубь России?», – возмутилась эксперт в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Историк добавила, что основная тяжесть последствий ложится на плечи мирного населения. Она подчеркнула, что в 2019 году украинцы голосовали за действующего президента в ожидании мира, но вместо этого получили настоящий ад.

    Ранее Зеленский объяснил провал противовоздушной обороны дефицитом ракет для комплексов Patriot.

    В конце июля украинский лидер попросил у США 300 зенитных перехватчиков.

    Президент Дональд Трамп отклонил данный экстренный запрос Киева.

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    1 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    При взрыве на складах боеприпасов ликвидированы не менее 20 элитных военных ВСУ

    При взрыве склада боеприпасов погибли не менее 20 элитных военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на складах боеприпасов украинских сил специальных операций (ССО) на военном объекте в Хмельницкой области погибли не менее 20 военнослужащих элитного подразделения ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры подтвердили поражение арсенала украинских сил специальных операций, передает ТАСС.

    «В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО было уничтожено не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», – сообщил собеседник агентства.

    Доставка снарядов на объект продолжалась несколько дней. Детонация произошла на следующие сутки после их временного размещения в одном из промышленных помещений на территории Хмельницкой области.

    На фоне инцидента сотрудники внутренней безопасности из Киева задержали руководителя местного управления СБУ Алексея Прокопенко. Следователи проводят обыски по подозрению в коррупции и выясняют возможную причастность чиновника к диверсии на уничтоженном складе.

    Накануне на полигоне украинских сил специальных операций в Хмельницком произошел мощный взрыв.

    После этого инцидента Генпрокуратура Украины заявила о пропаже без вести нескольких бойцов спецназа.

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    1 августа 2026, 16:16 • Новости дня
    Глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из-за проблем с логистикой
    Глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из-за проблем с логистикой
    @ Zozuliadv/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участившиеся военные удары по украинским портам и логистическим комплексам вылились в сокращение валютной выручки, отметил председатель нацбанка Украины Андрей Пышный.

    Эти факторы начали сказываться на финансовой стабильности предприятий и могут негативно повлиять на кредитующую их банковскую систему, сообщает «Страна».

    «Систематические атаки России на энергетическую, логистическую, складскую и портовую инфраструктуру, к сожалению, имеют свои последствия. Мы видим, как еще раз усложнились условия работы украинского бизнеса», – заявил Пышный.

    Он отметил, что ограничение морской логистики особенно сильно бьет по реальному сектору. Экспорт продукции задерживается, ухудшаются денежные потоки, нарушаются производственные цепи. В результате растет нагрузка на бизнес, и предприятиям становится сложнее обслуживать кредиты.

    «Особенно ощутимо на предприятия реального сектора влияет ограничение морской логистики. Поэтому экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается», – отметил он.

    Пышный призвал банки поддержать компании, в частности, проводить реструктуризацию долгов и мониторить финансовое состояние клиентов. Также он подчеркнул важность беспрерывного кредитования агропромышленного комплекса. Ожидается, что наибольшему риску подвержены госбанки, на которые приходится более половины корпоративных кредитов.

    Напомним, ежедневные убытки украинских компаний от простоя морских портов достигли 70 млн долларов.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за российских ударов.

    Вооруженные силы России поразили два контейнеровоза и сухогруз в ходе недавних атак на портовую инфраструктуру.

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    1 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ и буксиру в Одессе и Николаеве
    ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ и буксиру в Одессе и Николаеве
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточным оружием и беспилотниками нанесен удар по транспортной инфраструктуре, обеспечивающей украинскую армию горючим и морскими дронами, в портах Одессы и Николаева, сообщает Министерство обороны.

    Российская армия продолжила атаки на порты и суда, используемые в интересах украинских войск, передает Минобороны.

    Для выполнения боевых задач применялись авиационные ракеты и ударные дроны.

    В Одессе главной целью стали масштабные хранилища с горюче-смазочными материалами. Эти запасы предназначались для снабжения подразделений ВСУ.

    Одновременно в Николаеве был уничтожен морской буксир. Сообщается, что судно было специально переоборудовано для запуска безэкипажных катеров.

    Накануне российские военные уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее ВС России нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника в Черноморске.

    В конце июля российская армия поразила сухогруз с военными грузами в николаевском порту.

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    2 августа 2026, 04:27 • Новости дня
    Бусаргин сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Саратов и Энгельс
    Бусаргин сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Саратов и Энгельс
    @ Официальная группа министерства здравоохранения Саратовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру Саратова и Энгельса есть пострадавшие, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    «В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе», – заявил руководитель региона в «Максе».

    По предварительным данным, в результате атаки имеются пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.

    Силы ПВО в течение дня уничтожили 152 БПЛА над десятью регионами России.

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    1 августа 2026, 15:01 • Новости дня
    Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя

    Константинов обвинил Зеленского в спекуляциях на теме принадлежности Крыма

    Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма, это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов подверг критике высказывания Владимира Зеленского о статусе полуострова, передает РИА «Новости».

    Поводом стало интервью Зеленского телеканалу Fox News, в котором он признал отсутствие конкретных планов по возвращению Крыма из-за риска масштабных потерь, но продолжил называть его украинской территорией.

    «Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма. Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны», – заявил Константинов. Он подчеркнул, что полуостров является исконно русской землей.

    Константинов добавил, что при знании истории украинский лидер постеснялся бы поднимать этот вопрос. По мнению главы парламента, все подобные заявления продиктованы исключительно военным восприятием реальности, а мирное урегулирование Киеву совершенно не нужно.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об отсутствии темы Крыма на текущих мирных переговорах.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фашизмом прошлые высказывания украинского лидера о жителях полуострова.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет счел претензии Киева на Крым парадоксальными.

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    2 августа 2026, 07:48 • Новости дня
    Комбат теробороны ВСУ Ливенко ликвидирован на Сумском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    В Краснопольском районе на Сумском направлении группировкой российских войск «Север» ликвидирован командир первого батальона 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Андрей Ливенко.

    «В Краснопольском районе ликвидирован командир первого батальона 119 обр ТерО Андрей Ливенко, а также ряд «офицеров» ВСУ и солдат из батальона охраны, сопровождавших украинского комбата», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Штурмовые части группировки войск «Север» продвигаются вглубь Сумской области. Удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Шосткинского и Сумского районов, а также по Белополью, Краснополью и Глухову. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 16 участках до 400 м.

    В Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе, огневые контакты не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Марьино и поселке Хотень.

    На Харьковском направлении удары российской армии пришлись по районам Харькова, Сосновки, Прудянки, Лозовой, Рубежного, Василевки, Купино, Дергачей, Дергачей и Богодухова.

    В области оборудованы несколько полевых госпиталей первого медицинского батальона ВСУ, сформированного на базе иностранного легиона ГУР и занимающегося эвакуацией и лечением прежде всего иностранных наемников. В составе батальона работают специалисты западных клиник по трансплантологии, которые ищут потенциальных доноров.

    Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сосновке и Прудянке, а также складу беспилотников в Дергачах, уничтожив украинских штурмовиков, БПЛА и автомобильную технику.

    Штурмовые подразделения «Севера» продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

    На Волчанском направлении бойцы «Севера» продвинулись на десяти участках до 600 м. Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, районе Шевченково и в лесах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» ведут бои западнее села Петро-Ивановка, а также в Устиновке и Анищино.

    В Черниговской области, по сообщениям местных жителей, украинской стороной ужесточена принудительная эвакуация населения для размещения в домах личного состава ВСУ, при отказе женщинам угрожают лишением родительских прав, в операциях участвуют сотрудники СБУ и полиции из других регионов.

    Командование ВСУ перебросило в Черниговскую область расчеты 50-й артиллерийской бригады, где действует запрет на ношение военной формы в прифронтовых районах.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики группировки «Север» продвигаются вглубь Сумской области и наносят удары по украинским силам в районах Сум, Кияницы и Краснополья.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 августа 2026, 22:58 • Новости дня
    Лихачев поблагодарил экипаж Delphinus за помощь морякам теплохода «Янина»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Росатома Алексей Лихачев выразил благодарность интернациональному экипажу судна Delphinus во главе с капитаном – гражданином Египта, которые помогли морякам теплохода «Янина», атакованного ВСУ.

    По словам Лихачева, капитан, «несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят», передает РИА «Новости».

    Глава Росатома также подчеркнул, что, несмотря на происходящие в мире изменения, морское братство остается неизменной и вечной ценностью.

    Руководитель госкорпорации также отметил действия вертолетчиков Черноморского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, контейнеровоз «Янина» в Черном море затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска. На помощь тонущему теплоходу пришло судно Delphinus. Delphinus подняло на борт 16 моряков. Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота.

    Эксперт Александр Перенджиев заявил о сознательном выборе Украиной судна, принадлежащего структуре Росатома, в качестве цели атаки и о прицельном ударе по атомной отрасли.

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    1 августа 2026, 15:09 • Новости дня
    Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО «Железный купол»

    WP: Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО «Железный купол»

    Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО «Железный купол»
    @ Tomer Neuberg/Jna Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позволил отправить на Украину системы противовоздушной обороны «Железный купол», пишет газета The Washington Post (WP).

    Как пишет WP, сейчас два государства вынуждены соперничать за получение других оборонных ресурсов от Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    «В 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен России в перечень террористов и экстремистов) поддержал передачу батарей ПВО «Железный Купол» Украине, однако на этом пути возникло препятствие – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заблокировал передачу комплексов, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, по которому Израиль имеет право окончательного решения относительно использования системы, несмотря на то что рассматриваемые батареи были оплачены США», – говорится в публикации.

    Журналисты подчеркивают, что недавние попытки Владимира Зеленского усилить украинскую защиту американскими ракетами Patriot только обострили ситуацию. Это окончательно поставило Тель-Авив и Киев в положение прямых конкурентов за военные поставки Вашингтона.

    В конце июля Зеленский попросил у Дональда Трампа 300 ракет-перехватчиков Patriot.

    Американский сенатор Линдси Грэм умер в середине прошлого месяца от внезапной болезни.

    В прошлом году посол Израиля на Украине Михаил Бродский признался в передаче Киеву старых израильских комплексов противовоздушной обороны.

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    2 августа 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 635 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    ПВО сбила 635 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей.

    Кроме того, ПВО ликвидировала дроны над территориями Московского региона, Крыма и Краснодарского края. Также БПЛА сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила почти 150 атаковавших Ростовскую область беспилотников.

    В результате удара беспилотников по Саратовской области погибли два человека.

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    1 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый уволил шесть генералов и полковника

    Tекст: Вера Басилая

    После прихода на должность главкома Михаила Драпатого свои посты покинули семь высокопоставленных офицеров ВСУ, включая заместителей главнокомандующего и начальников ключевых управлений, сообщили в российских силовых структурах.

    Кадровые перестановки в украинской армии затронули высший командный состав после назначения Михаила Драпатого на должность главнокомандующего. Информацию об отставке шести генералов и одного полковника подтвердили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

    «Чистка в рядах ВСУ. На днях Драпатым были освобождены от занимаемых должностей бывший замглавкома Андрей Лебеденко и главный тыловик ВСУ Владимир Карпенко», – сообщил источник агентства.

    Собеседник добавил, что своих постов лишились бывший начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Игорь Палагнюк и командующий ракетными войсками и артиллерией Андрей Малиновский. Оба генерал-майора планируют поступать в адъюнктуру.

    Также в список уволенных попали начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, начальник главного командного центра бригадный генерал Антон Гарбуз и замначальника Генштаба Алексей Шевченко.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией.

    Министерство внутренних дел России объявило украинского военачальника в розыск по уголовной статье.

    Позже новый главком ВСУ публично оскорбил жителей Донбасса.

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    1 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    На Украине семья тайно переучивала дочь после уроков о Бандере

    Бывший военный ВСУ переучивал дочь из-за школьной пропаганды о Бандере

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко с женой тайно переучивали дочь после того, как в школе ей на уроках рассказывали о Степане Бандере, как о герое Украины.

    Экс-военнослужащий украинской армии Владимир Липко вместе с супругой скрытно переучивали дочь после уроков о Бандере в школе, передает РИА «Новости».

    Мужчина регулярно проверял домашние задания девочки, которая пошла в пятый класс в 2025 году. Когда школьница начала позитивно отзываться о Степане Бандере, отец решил вмешаться.

    «Работая с ребенком за уроками, я старался все перечитывать, что ей задают. Мы объясняли ребенку, как оно было на самом деле», – рассказал Липко. Родители раскрыли дочери реальные факты о жестоких поступках Бандеры.

    На вопросы девочки о расхождениях со школьной программой взрослые ответили, что образовательное учреждение занимается политической пропагандой, совершенно не подходящей для детской психики.

    Ранее бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал об искажении исторических фактов в украинских школьных учебниках.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы по перезахоронению останков Степана Бандеры в Киево-Печерской лавре осквернением святыни.

    Украинские беженцы в Польше расклеили плакаты с портретами лидера националистов накануне годовщины Волынской резни.

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    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

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    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии

    Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам. В Комрате расценивают эти шаги как очередную попытку Кишинева ограничить самостоятельность региона. Не станет ли нынешняя реформа началом демонтажа особого статуса Гагаузии? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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