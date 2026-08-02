Разрешить государству убивать пленников – это решение не столько политическое, сколько духовное, относящееся к области уже не человеческого, а небесного суда. Тяжесть его будет лежать на всех нас – и нервические требования соцсетей здесь вовсе неуместны.8 комментариев
Операторы БПЛА «Юга» уничтожили три наземных робота ВСУ в ДНР
Операторы беспилотных систем Южной группировки российских войск успешно поразили вражеские роботизированные платформы, перевозившие важные грузы на передовую, сообщили в Минобороны России.
«На Алексеево-Дружковском направлении операторы беспилотных систем шестой мотострелковой дивизии выявили три наземных робототехнических комплекса, выполнявших доставку материальных средств и боеприпасов к передовым позициям противника», – сообщили представители Министерства обороны, передает РИА «Новости».
В оборонном ведомстве добавили, что точные попадания дронов привели к полному уничтожению машин вместе с перевозимым грузом. Таким образом российским бойцам удалось сорвать обеспечение передовых украинских подразделений на линии боевого соприкосновения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские штурмовые отряды зашли на окраину Алексеево-Дружковки.
Ранее военнослужащие лишили украинских боевиков транспортного снабжения в этом населенном пункте.
В июне операторы беспилотников Южной группировки войск ликвидировали наземные робототехнические комплексы неприятеля на донбасском направлении.