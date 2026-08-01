Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург

Tекст: Вера Басилая

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук признался, что во время поездки в Петербург в июне не предполагал столкнуться с результатами атак по городу, передает РИА «Новости».

Американский делегат участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.

«Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», – рассказал Кук. В день происшествия он как раз шел через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа в Зимнем дворце.

Вспоминая о своем визите, заокеанский гость высоко оценил состояние архитектуры и общую атмосферу Петербурга. По его словам, город сейчас выглядит прекраснее, чем когда-либо.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о масштабных атаках украинских беспилотников на Петербург во время ПМЭФ.

Глава американской делегации Родни Кук назвал Петербург одним из лучших творений человечества.

Американский журналист Джексон Хинкл резко раскритиковал атаки БПЛА ВСУ на Петербург.