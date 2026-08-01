Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.15 комментариев
Осужденный за обман Долиной захотел выйти по УДО
Андрей Основа, осужденный по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, намерен добиваться условно-досрочного освобождения или смягчения наказания, сообщил адвокат Асим Алыев.
«Мой доверитель отказался от подачи кассационной жалобы на приговор Балашихинского суда. Вместе с тем Андрей Основа пытается сейчас либо заменить назначенное ему наказание на более мягкое, либо выйти из колонии условно-досрочно», – сообщил адвокат ТАСС.
Недавно, как сообщил источник, Основа был этапирован из колонии Ногинска, где ранее отбывал наказание.
Другой фигурант дела, Дмитрий Леонтьев, ранее подписал контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации, из-за чего Лефортовский суд Москвы приостановил производство по его делу.
Следующее заседание суда по иску Долиной к оставшимся трем ответчикам о возмещении вреда назначено на 21 августа.
Балашихинский суд ранее признал за певицей право на возмещение имущественного вреда в размере более 176 млн рублей.
По делу проходили четыре человека. Анжела Цырульникова и Артур Каменецкий получили по семь лет лишения свободы, Дмитрий Леонтьев – семь лет колонии особого режима. Андрею Основе суд назначил четыре года колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, певица Долина назвала аферу с квартирой самым страшным испытанием в жизни. В суд поступил иск Долиной к обманувшим ее мошенникам. Судебные приставы взыскивают с осужденных более 21 млн рублей.