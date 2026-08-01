  • Новость часаСилы ПВО отразили атаку четырех дронов ВСУ на подлете к Москве
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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской
    Франция стянула войска к границе с Испанией
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    Глава Wildberries заявила об успешном отражении большей части атак на склады
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    Минобороны показало кадры ударов по украинским сухогрузам
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    Посол России Томихин сообщил о задержании убийц двух россиян в Таиланде
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

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    1 августа 2026, 05:25 • Новости дня

    Осужденный за обман Долиной захотел выйти по УДО

    Tекст: Катерина Туманова

    Андрей Основа, осужденный по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, намерен добиваться условно-досрочного освобождения или смягчения наказания, сообщил адвокат Асим Алыев.

    «Мой доверитель отказался от подачи кассационной жалобы на приговор Балашихинского суда. Вместе с тем Андрей Основа пытается сейчас либо заменить назначенное ему наказание на более мягкое, либо выйти из колонии условно-досрочно», – сообщил адвокат ТАСС.

    Недавно, как сообщил источник, Основа был этапирован из колонии Ногинска, где ранее отбывал наказание.

    Другой фигурант дела, Дмитрий Леонтьев, ранее подписал контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации, из-за чего Лефортовский суд Москвы приостановил производство по его делу.

    Следующее заседание суда по иску Долиной к оставшимся трем ответчикам о возмещении вреда назначено на 21 августа.

    Балашихинский суд ранее признал за певицей право на возмещение имущественного вреда в размере более 176 млн рублей.

    По делу проходили четыре человека. Анжела Цырульникова и Артур Каменецкий получили по семь лет лишения свободы, Дмитрий Леонтьев – семь лет колонии особого режима. Андрею Основе суд назначил четыре года колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певица Долина назвала аферу с квартирой самым страшным испытанием в жизни. В суд поступил иск Долиной к обманувшим ее мошенникам. Судебные приставы взыскивают с осужденных более 21 млн рублей.

    31 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель американской Комиссии по изящным искусствам Родни Кук выразил удивление последствиями ударов украинских беспилотников по Петербургу во время своего визита в Россию.

    Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук признался, что во время поездки в Петербург в июне не предполагал столкнуться с результатами атак по городу, передает РИА «Новости».

    Американский делегат участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», – рассказал Кук. В день происшествия он как раз шел через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа в Зимнем дворце.

    Вспоминая о своем визите, заокеанский гость высоко оценил состояние архитектуры и общую атмосферу Петербурга. По его словам, город сейчас выглядит прекраснее, чем когда-либо.

    Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о масштабных атаках украинских беспилотников на Петербург во время ПМЭФ.

    Глава американской делегации Родни Кук назвал Петербург одним из лучших творений человечества.

    Американский журналист Джексон Хинкл резко раскритиковал атаки БПЛА ВСУ на Петербург.

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    31 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Захарова заявила о «гибкости швейцарского нейтралитета» в сторону Киева

    Захарова заявила о гибкости швейцарского нейтралитета в сторону Киева

    Захарова заявила о «гибкости швейцарского нейтралитета» в сторону Киева
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    «Гибкий нейтралитет» Швейцарии прогнулся в 1940-х в сторону гитлеровской Германии, а сейчас гнется в сторону Киева и Брюсселя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Швейцарский нейтралитет меняет направление в зависимости от выгоды, написала Захарова в своем Telegram-канале. Она обратила внимание на нежелание правительства Швейцарии законодательно закреплять нейтральный статус государства.

    «Правительство страны, 400 лет строившей на принципе нейтралитета свою государственность и накапливавшей под этим лозунгом свое благосостояние, объясняет гражданам, что записывать этот принцип в конституцию сегодня нельзя, потому что тогда его придется соблюдать. Сказать, что это дно, – значит обидеть океан», – отметила дипломат.

    Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны швейцарский национальный банк купил у германского Рейхсбанка золота на 1,2 млрд франков. Финансовая система страны стала частью германской военной машины. Кроме того, в 1938 году Берн попросил Берлин ставить в паспортах немецких евреев букву «J», чтобы пограничники могли их выявлять. С 1942 года граница для еврейских беженцев была закрыта, добавила она.

    По словам представителя МИД, сейчас швейцарский «гибкий нейтралитет» гнется в сторону Киева и Брюсселя, как в 1940-х годах он был направлен в сторону Берлина ради золота и рынка. Именно поэтому Федеральный совет возражает против конституционной формулировки, ведь тогда нейтралитет придется соблюдать, пояснила Захарова.

    С точки зрения международного права позиция Берна несостоятельна, подчеркнула дипломат. Согласно Гаагским конвенциям 1907 года, постоянный нейтралитет не может быть гибким и требует одинакового применения ограничительных мер ко всем воюющим сторонам. Синхронизация санкций со списками ЕС, финансирующего киевский режим, юридически означает отсутствие нейтралитета, резюмировала представитель ведомства.

    Посол России в Берне Сергей Гармонин указал на разрушение независимого статуса Швейцарии из-за поддержки западных санкций.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский констатировал полную утрату Швейцарией нейтралитета.

    Швейцарские власти начали активную интеграцию в различные военные инициативы Европы.

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    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

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    1 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади в Москве произошло возгорание на площади 10 кв. метров, пожар ликвидирован, сообщили в оперативных службах города.

    «На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин», – рассказал источник ТАСС.

    Информатор добавил, что чуть позже возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. метров.

    «Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало», – уточнил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар. Церковь загорелась в мае в военном городке под Москвой. Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

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    31 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о победах Африканского корпуса в Мали

    Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают эффективно уничтожать радикальные группировки на африканском континенте, побеждая противника даже при десятикратном численном превосходстве.

    Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

    Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

    Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

    Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

    Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

    В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

    Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.

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    31 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем» после слов Сибиги о Сеуте

    Захарова: Какое же унылое гнилье этот киевский режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о развертывании Россией устрашающей информационной кампании с кадрами из Сеуты ради страха и дестабилизации в Европе, что прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она привела высказывание Сибиги о том, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.

    «По данным Киева, пророссийские ресурсы выпустили более 1,5 тыс. публикаций с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе», – заявил украинский министр внешнеполитического ведомства.

    Захарова ответила в ироничной манере в вопросительном тоне: мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили, написала она в Telegram-канале.

    «Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и т.д. друг к другу – результат взлома системы якобы «кремлевскими хакерами»? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», – резюмировала дипломат.

    Напомним, в испанскую Сеуту 30 июля стянули войска из-за наплыва мигрантов. Премьер-министр Испании Санчес квалифицировал массовое нашествие марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте, а Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко.

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    31 июля 2026, 18:09 • Новости дня
    Сенатор Карасин объяснил удар по Одессе ответом на действия Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атака Вооруженных сил России на одесский порт стала адекватной реакцией на стремление властей Украины разрушить экономический и логистический потенциал страны, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    По его словам, действия российской армии стали закономерным шагом, передает Lenta.Ru.

    «Сейчас украинские националисты проповедуют в отношении нашей страны разрушение всего: и энергетического потенциала России, и торгово-экономического, и логистического. Это маниакальная страсть – нанести непоправимый удар по России», – заявил Карасин.

    Политик подчеркнул, что Вооруженные силы принимают адекватные ответные меры, лишая киевский режим возможности совершать подобные нападения. Он также добавил, что российские военные ежедневно достигают новых успехов. В качестве примера сенатор привел уничтожение 371 беспилотника за одни сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы.

    Вооруженные силы России уничтожили логистический центр украинской армии в этом городе.

    Сенатор Григорий Карасин пообещал жесткий ответ Москвы на целенаправленные атаки украинских беспилотников.

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    31 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    Профессор Сафонов напомнил о росте пенсий с 1 августа

    Tекст: Катерина Туманова

    С 1 августа в России автоматически увеличатся пенсионные выплаты для работавших пенсионеров, получателей накопительных пенсий и граждан старше 80 лет, сообщил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

    «С 1 августа 2026 года в России произойдет плановый автоматический перерасчет выплат для нескольких категорий пенсионеров: работавших в прошлом году, получателей накопительных пенсий, а также граждан, отметивших 80-летний юбилей. Все надбавки начисляются Социальным фондом России (СФР) в беззаявительном порядке, подавать документы не нужно», – заявил эксперт ТАСС.

    Работающим пенсионерам прибавка будет начислена за счет взносов работодателей за 2025 год. Максимальное увеличение ограничено тремя пенсионными баллами, что составит 470,28 рубля при стоимости балла 156,76 рубля в 2026 году. Точная сумма будет зависеть от индивидуальной зарплаты.

    Получателей накопительных пенсий ожидает самое масштабное повышение – на 17,3% благодаря высокой инвестиционной доходности. При средней выплате в 1600 рублей прибавка составит около 276 рублей.

    Для участников программы софинансирования и владельцев материнского капитала выплаты вырастут на 19,32%, что даст надбавку около 580 рублей при средней выплате в 3 тыс. рублей.

    Кроме того, пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Гарантированная часть увеличится с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Также им будет назначена доплата за уход в размере 1413,86 рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд сообщил о корректировке размера накопительных пенсий 1 августа. Эксперт раскрыл способ работающих пенсионеров увеличить пенсионный капитал. Чукотка возглавила рейтинг регионов с высокими средними пенсиями.

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    1 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

    ТАСС: Российская армия освободила 32 населенных пункта в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедший месяц подразделения российской армии установили контроль над 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, следует из подсчетов.

    В ходе боевых действий в июле военнослужащие ВС России освободили 32 населенных пункта, передает ТАСС.

    Основная часть перешедших под контроль территорий, а именно 68%, пришлась на Харьковское и Донецкое направления, где были заняты 22 пункта.

    Наибольшую результативность показала группировка войск «Север», освободившая десять поселений.

    Бойцы соединений «Центр» и «Запад» заняли восемь и шесть пунктов соответственно, тогда как «Восток» и «Южная» отбили пять и три территории.

    Важнейшими достижениями летней кампании стали успехи Южной группировки войск, освободившей город Константиновка в ДНР. Кроме того, военнослужащие подразделения «Центр» успешно выбили противника из города Белицкое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ.

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    31 июля 2026, 23:43 • Новости дня
    Россия прекратила выплату взноса в Агентство по ядерной энергии ОЭСР

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство России решило прекратить выплачивать членский взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР в размере более 61 млн рублей, перенаправив средства на другие цели.

    Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в текущем году, передает РИА «Новости».

    «Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласованное с Минфином России, МИДом России и Минэкономразвития России, не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в размере 61313,4 тыс. рублей», – сказано в распоряжении правительства.

    Заложенные в федеральном бюджете средства будут направлены на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, пострадавших от уранодобывающих производств.

    Россия вступила в Агентство по ядерной энергии в 2013 году, однако в 2022 году ее членство было приостановлено по решению руководства ОЭСР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты спрогнозировали истощение мировых запасов урана к 2080 году. Гатилов назвал ДНЯО опорой международной безопасности. Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер».

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    31 июля 2026, 06:44 • Новости дня
    Российские ученые создали способствующий похудению хлеб

    В России создали способствующий похудению хлеб

    Tекст: Катерина Туманова

    Специалисты разработали инновационный хлеб с зеленой гречкой и овсяными отрубями, предназначенный для людей с избыточным весом и нарушениями обмена веществ, сообщили в пресс-службе «ФИЦ питания и биотехнологии».

    В состав нового продукта входят пшеничная цельнозерновая и зеленая гречневая мука, овсяные отруби с бета-глюканами, а также пшеничная клейковина.

    «В нашей лаборатории под научным руководством академика РАН Аллы Алексеевны Кочетковой проведена разработка рецептуры и технологии специализированного пищевого продукта в виде хлебобулочного изделия, предназначенного для диетической коррекции нарушений углеводного и жирового обмена у людей с метаболическим синдромом», – рассказала ТАСС научный сотрудник Юлия Фролова.

    Помимо основных ингредиентов, в рецептуру добавлены экстракт подсолнечника, концентрат подсолнечного белка, солодовый ячменный экстракт и хлорогеновые кислоты.

    Фролова отметила, что высокое содержание белка в диете способствует уменьшению жировых отложений и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пищевые волокна улучшают обмен веществ, а фенольные кислоты обеспечивают антиоксидантный эффект.

    Инновационный продукт планируется включить в комплексные программы питания для борьбы с ожирением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор РАН развенчала миф о пользе лимонной воды при похудении.

    Диетолог Лебедева рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни.

    Фитнес-эксперт рассказал, как худеть с макаронами, рисом и картофелем в рационе.

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    31 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасательные службы успешно справились с открытым горением на территории логистического центра после налета беспилотных летательных аппаратов.

    Огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение на логистическом центре в Пензенской области, передает ТАСС. Инцидент произошел в результате атаки беспилотников.

    Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил: «Открытое горение склада ликвидировано.Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне 15 украинских беспилотников поразили территорию крупного логистического центра в Пензе.

    Позже спасатели с помощью специального вертолета локализовали возгорание на территории складского комплекса.

    Маркетплейс Wildberries из-за происшествия перенаправил прием поставок на резервные объекты.

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    31 июля 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне» взяли в плен у Анищино бывших заключенных в рядах ВСУ

    ВС России взяли в плен у Анищино бывших заключенных в рядах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта и на Харьковском направлении близ села Анищино взяли в плен четырех боевиков ВСУ, которые оказались бывшими заключенными.

    «В результате стрелкового боя около села Анищино четверо украинских националистов из состава 129 отмбр ВСУ взяты в плен. Все вражеские солдаты – бывшие заключенные», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они уточнили, что противник пытался перебросить на позиции в районе Водяного бывших заключенных, мобилизованных в 129 отмбр ВСУ, но в результате огневого воздействия «Северян» украинские националисты были уничтожены.

    По резервам противника в Карасёвке, Слатино и Дергачах авиация ВС России и операторы ударных БПЛА нанесли огневое поражение, уничтожив украинских штурмовиков.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 12 участках до 800 метров.

    Стрелковые бои идут в сёлах Ивановка, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут бои западнее села Петро-Ивановка, а также в сёлах Устиновка и Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 16 участках до 800 метров.

    Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях). Четверо солдат ВСУ взяты в плен», – отметили в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта. ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ у Могрицы и Писаревки. Эксперт Марочко заявил о давлении ВС России на ВСУ у Хотени.


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    31 июля 2026, 20:16 • Новости дня
    Автобус с футбольной командой «Факел» попал в жесткое ДТП

    Tекст: Денис Тельманов

    Двухэтажный туристический транспорт с игроками столкнулся на трассе с большегрузом, однако спортсмены избежали травм.

    Инцидент на трассе с участием кировской команды произошел в Ивановской области, передает ТАСС.

    В пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили: «По прибытии к месту вызова установлено, что произошло столкновение туристического двухэтажного автобуса Hyundai и грузового автомобиля МАЗ».

    В ведомстве добавили, что 45-летний шофер автобуса повредил локоть, однако от госпитализации отказался. Сами футболисты и водитель грузовика не пострадали, разлива топлива на месте аварии не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года футболисты молодежной команды воронежского «Факела» избежали травм в аварии с грузовиком на трассе М-4 «Дон».

    В январе того же года два человека пострадали в массовом ДТП с участием автобуса в Ивановской области.

    В июле текущего года превышение скорости водителем автобуса привело к травмированию пятнадцати пассажиров в Татарстане.

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    31 июля 2026, 22:23 • Новости дня
    Банк России зафиксировал новый рост максимальных ставок по депозитам

    Центробанк зафиксировал новый рост максимальных ставок по вкладам

    Tекст: Катерина Туманова

    К концу июля доходность сбережений в топ-10 банков страны продолжила увеличиваться, обновив показатели предыдущих периодов текущего месяца, отметили аналитики Центробанка.

    «Результаты мониторинга в июле 2026 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц таковы: I декада июля – 12,79%; II декада июля – 12,83%; III декада июля – 12,85%», – сказано в релизе ЦБ.

    Регулятор рассчитывает среднюю максимальную процентную ставку на основе данных десяти ведущих банков, уточняет ТАСС. В этот список входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

    При анализе учитываются только базовые предложения, доступные всем клиентам без дополнительных условий. Аналитики исключают продукты с капитализацией процентов, плавающими ставками, а также депозиты, требующие покупки инвестиционных паев или оформления страховки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможное повышение ключевой ставки. Орешкин назвал рискованным накопление резервов в валютах G7. ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года.

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    31 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Завод «Красное Сормово» спустил на воду новый сухогруз

    Tекст: Денис Тельманов

    Нижегородская верфь завершила важный этап строительства судна проекта RSD59, предназначенного для обновления отечественного грузового гражданского флота.

    Завод «Красное Сормово», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), спустил на воду в Нижнем Новгороде сухогруз проекта RSD59 класса «река–море», передает ТАСС.

    В пресс-службе корпорации сообщили: «На заводе «Красное Сормово» состоялась церемония спуска на воду сухогруза проекта RSD59. Серийное строительство сухогрузов класса «река–море» ведется нижегородской верфью для обновления отечественного грузового гражданского флота».

    После завершения спуска судно будет достраиваться на воде. Затем оно отправится на ходовые испытания, чтобы проверить все системы, механизмы и пропульсивный комплекс в реальных условиях эксплуатации.

    В ОСК подчеркнули, что суда проекта RSD59 относятся к классу «Волго-Дон макс» и имеют максимально возможные габариты для Волго-Донского судоходного канала. Это обеспечивает оптимальное использование грузоподъемности при соблюдении ограничений внутренних водных путей.

    Сухогруз предназначен для перевозки широкого спектра грузов, включая пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом, уголь и опасные грузы.

    Универсальность характеристик позволяет судну эффективно работать на различных направлениях и в составе смешанных логистических цепочек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года нижегородское предприятие заложило первый сухогруз проекта RSD59.

    Весной Объединенная судостроительная корпорация запустила на этом заводе собственное производство винторулевых колонок для теплоходов класса «река–море».

    Осенью прошлого года инженеры представили первую российскую унифицированную платформу для серийного создания подобных судов.

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