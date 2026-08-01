Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.16 комментариев
Таганрог и четыре района Ростовской области подверглись атаке БПЛА
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Max-канале, что в ночь на субботу в регионе уничтожили более 20 дронов ВСУ.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более двух десятков БПЛА в городе Таганрог и 4 районах области: Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском», – написал он.
Слюсарь уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Он напомнил, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется и призвал сограждан быть осторожными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ростовском Гуково в ночь на пятницу при атаке дронов ВСУ пострадала женщина. Ребенок получил травмы при падении обломков дрона в Ростовской области. Над Ростовской областью за сутки 31 июля сбили около 150 дронов.