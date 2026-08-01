Таганрог и четыре района Ростовской области подверглись атаке БПЛА

Tекст: Катерина Туманова

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более двух десятков БПЛА в городе Таганрог и 4 районах области: Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском», – написал он.

Слюсарь уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Он напомнил, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется и призвал сограждан быть осторожными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ростовском Гуково в ночь на пятницу при атаке дронов ВСУ пострадала женщина. Ребенок получил травмы при падении обломков дрона в Ростовской области. Над Ростовской областью за сутки 31 июля сбили около 150 дронов.



