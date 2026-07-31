Ребенок получил травмы при падении обломков дрона в Ростовской области

Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вечером 30 июля российские военные ударили по порту Одессы, там были уничтожены резервуары с ГСМ, предназначавшиеся для нужд украинской армии, указало ведомство в Max.

Для нанесения ударов применялось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.

В порту Одессы уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд ВСУ. Также южнее Одессы на переходе морем поражен сухогруз. Сообщается, что данное судно занималось доставкой военных грузов в один из украинских портов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 июля российские военные поразили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса в порту Николаева.

Несколькими днями ранее Вооруженные силы России уничтожили украинский быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

До этого ударные беспилотники атаковали два сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.