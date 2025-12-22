Посол Гармонин заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за НАТО

Tекст: Катерина Туманова

«За последнее время официальный Берн сделал ряд примечательных шагов по интеграции в различные военные инициативы Европы: это и присоединение к проекту так называемого «военного шенгена» под эгидой ЕС, и инициативе Sky Shield, аккредитация офиса НАТО в Женеве, регулярные совместные военные учения с натовскими странами и так далее», – заявил дипломат РИА «Новости».

По словам Гармонина, Россия для себя давно сделала выводы в отношении псевдонейтральности Конфедерации, так как нейтралитета Швейцарии больше нет.

Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но почти полностью поддержала европейские санкции против России после 24 февраля 2022 года. В том же году швейцарские военные приняли участие в 20 зарубежных и четырех национальных учениях со странами НАТО.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе парламент Швейцарии готовился рассмотреть на осенней сессии идею отправки военных на Украину «в рамках миротворческой миссии». Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль указала на утрату нейтралитета Швейцарией и Австрией де-факто.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника.